Apache Iceberg est un format de table ouvert pour les données volumineuses, conçu pour résoudre les problèmes de performance et de fiabilité des formats traditionnels comme Apache Hive. Il offre une approche moderne pour gérer les métadonnées de tables, permettant des opérations ACID, la gestion des versions et des performances optimisées pour les requêtes analytiques.

Architecture et fonctionnement d'Apache Iceberg

Schéma d'architecture

Structure des tables Iceberg

Apache Iceberg utilise une architecture hiérarchique de métadonnées composée de trois niveaux principaux pour gérer efficacement les données :

Catalog

Point d'entrée qui maintient la liste des tables et leurs emplacements. Il peut être implémenté via différents backends comme AWS Glue, Apache Hive Metastore, ou des bases de données relationnelles.

Metadata

Tables Metadata : Contient les informations sur le schéma de la table, le partitionnement, les snapshots et l'historique des modifications. Chaque version de la table est représentée par un fichier de métadonnées unique au format JSON. Ces métadonnées incluent : Le schéma des colonnes des fichiers Les stratégies de partitionnement appliquées aux données L'historique des snapshots pointant vers différentes versions des fichiers

: Contient les informations sur le schéma de la table, le partitionnement, les snapshots et l'historique des modifications. Chaque version de la table est représentée par un fichier de métadonnées unique au format JSON. Ces métadonnées incluent : Manifest Files : Fichiers qui contiennent la liste des fichiers de données et leurs statistiques détaillées (min/max, nombre de lignes, taille des fichiers, etc.). Ils permettent l'optimisation des requêtes grâce au pruning efficace des fichiers qui ne correspondent pas aux critères de filtrage.

: Fichiers qui contiennent la liste des fichiers de données et leurs statistiques détaillées (min/max, nombre de lignes, taille des fichiers, etc.). Ils permettent l'optimisation des requêtes grâce au pruning efficace des fichiers qui ne correspondent pas aux critères de filtrage. Manifest Lists : Fichiers qui contiennent la liste des manifest files associés à un snapshot donné. Ils permettent de regrouper et d'organiser les manifest files par partition ou par opération, facilitant ainsi la navigation dans la structure des métadonnées.

Data Files

Les données réelles sont stockées dans des fichiers Parquet, ORC, ou Avro, organisés selon la structure de partitionnement définie dans les métadonnées. Ces fichiers contiennent :

Les données tabulaires au format colonnaire optimisé

Les métadonnées intégrées (schéma, statistiques par colonne)

La compression et l'encodage adaptés aux types de données

L'organisation physique des données selon les partitions définies

Les fichiers constituent la couche de stockage effective des données, tandis que les manifest files et table metadata permettent de les localiser et de les interroger efficacement. Dans la suite, nous choisirons le format Parquet comme type de fichiers. En effet il s'agit du format par défaut lors de l'utilisation de Iceberg. Néanmoins le format de fichier contenant les données est modifiable via ce paramètre : write.format.default.

Avantages par rapport à des fichiers Parquet classiques

Cette architecture métadonnées-centrée d'Iceberg apporte plusieurs bénéfices spécifiques aux fichiers Parquet :

Évolution de schéma : Modification du schéma des colonnes Parquet sans réécriture des fichiers existants

: Modification du schéma des colonnes Parquet sans réécriture des fichiers existants Partitionnement intelligent : Gestion automatique du partitionnement des fichiers Parquet selon les besoins

: Gestion automatique du partitionnement des fichiers Parquet selon les besoins Optimisation des requêtes : Exploitation des statistiques Parquet au niveau des manifest files pour un pruning ultra-efficace

: Exploitation des statistiques Parquet au niveau des manifest files pour un pruning ultra-efficace Versioning des données : Suivi des modifications des fichiers Parquet avec possibilité de rollback

Gestion des versions et snapshots

Iceberg maintient un historique complet des modifications via un système de snapshots. Chaque modification (INSERT, UPDATE, DELETE) crée un nouveau snapshot sans affecter les précédents, permettant ainsi le time travel et la lecture cohérente des données.

Optimisations de performance

Le format intègre plusieurs mécanismes d'optimisation :

Schema Evolution : Modification du schéma sans réécriture des données existantes

: Modification du schéma sans réécriture des données existantes Partition Evolution : Changement de stratégie de partitionnement transparent

: Changement de stratégie de partitionnement transparent Compaction : Optimisation automatique des fichiers de données

: Optimisation automatique des fichiers de données Predicate Pushdown : Filtrage efficace au niveau des métadonnées

Après avoir exploré les fondements et avantages d'Apache Iceberg, il est pertinent de se pencher sur son déploiement concret dans un environnement cloud.

Intégration sur AWS

AWS propose une suite de services compatibles avec Apache Iceberg, facilitant son intégration à grande échelle dans des architectures data modernes. Voici comment Iceberg peut être mis en œuvre efficacement dans cet écosystème.

AWS Glue Data Catalog sert de catalog Iceberg natif, offrant une intégration transparente avec l'écosystème AWS. Il gère automatiquement les métadonnées et assure la compatibilité avec les services AWS comme Amazon Athena, Amazon EMR et AWS Glue ETL.

AWS S3 constitue le backend de stockage idéal pour Iceberg sur AWS, offrant :

Durabilité : 99,999999999% de durabilité des données

: 99,999999999% de durabilité des données Scalabilité : Stockage illimité avec performances constantes

: Stockage illimité avec performances constantes Intégration : Compatibilité native avec tous les services AWS

: Compatibilité native avec tous les services AWS Sécurité : Chiffrement au repos et en transit

AWS S3 Tables une nouvelle classe de stockage managée pour Iceberg. Les tables Amazon S3 sont jusqu’à 3 fois plus rapides par rapport aux tables Iceberg non gérées, et peuvent supporter jusqu’à 10 fois plus de transactions par seconde par rapport aux tables Iceberg stockées dans des compartiments S3 à usage général.

Automatisation des métadonnées, compaction et maintenance

des métadonnées, compaction et maintenance Réduction des coûts opérationnels

Côté services, plusieurs outils AWS viennent enrichir l’exploitation des tables Iceberg :

Amazon Athena : Requêtes SQL directes sur les tables Iceberg sans infrastructure à gérer. Support natif du time travel et des opérations ACID.

: Requêtes SQL directes sur les tables Iceberg sans infrastructure à gérer. Support natif du time travel et des opérations ACID. Amazon EMR : Clusters pour le traitement des données Iceberg avec Apache Spark, permettant des workloads de transformation complexes.

: Clusters pour le traitement des données Iceberg avec Apache Spark, permettant des workloads de transformation complexes. AWS Glue ETL : Jobs ETL serverless avec support natif d'Iceberg pour les pipelines de données.

: Jobs ETL serverless avec support natif d'Iceberg pour les pipelines de données. Amazon Redshift : Intégration via Redshift Spectrum pour l'analyse des données Iceberg depuis l'entrepôt de données.

: Intégration via Redshift Spectrum pour l'analyse des données Iceberg depuis l'entrepôt de données. Amazon Data Firehose : Service de streaming entièrement géré permettant l'ingestion de données en temps réel directement dans des tables Apache Iceberg stockées sur Amazon S3.

Maintenant que les concepts clés et l’intégration d’Iceberg dans un environnement cloud comme AWS ont été abordés, voyons comment cela se traduit concrètement sur le terrain.

Apache Iceberg en pratique

Pour mieux comprendre ce format de table, nous allons utiliser Spark (PySpark) afin de manipuler des données et explorer ses capacités.

Configuration de l'environnement local

Reprenons le code de notre précédent article rédigé par Thierry T. Démarrer avec Apache Spark étape par étape.

Ici afin d'explorer les différentes fonctionnalités du format Iceberg, nous utiliserons la configuration suivante:

Catalog : Base de données relationnelle en JDBC avec SQLite dans un fichier nommé : mydb

Stockage : Un bucket S3 grâce à MinIO sur Docker nous servira d'espace de stockage. Grâce au docker file ci dessous et à la commande suivante :

docker compose up -d

Nous allons crée un bucket S3 nommé : local-bucket. On pourra s'y connecter via l'UI en se rendant sur notre navigateur à l'url suivante : http://localhost:9001/ et ainsi s'identifier avec le user et password suivant : MyUserTest1

version: "3.9" name: iceberg-bucket services: minio: image: minio/minio command: server /data --console-address ":9001" environment: MINIO_ROOT_USER: MyUserTest1 MINIO_ROOT_PASSWORD: MyUserTest1 ports: - "9000:9000" - "9001:9001" volumes: - minio_data:/data createbuckets: image: quay.io/minio/mc:RELEASE.2025-03-12T17-29-24Z depends_on: - minio restart: on-failure entrypoint: > /bin/sh -c " sleep 5; /usr/bin/mc alias set dockerminio http://minio:9000 MyUserTest1 MyUserTest1; /usr/bin/mc mb dockerminio/local-bucket; exit 0; " volumes: minio_data:

Spark : Voici comment la session spark est définie (version 3.5.6):

from pyspark.sql import SparkSession S3_BUCKET_NAME = "local-bucket" MINIO_ROOT_USER = MINIO_ROOT_PASSWORD = "MyUserTest1" spark = ( SparkSession.builder.appName( "Iceberg4Lakehouse" ) .config( "spark.jars.packages" , "org.apache.iceberg:iceberg-spark-runtime-3.5_2.12:1.9.1,org.apache.iceberg:iceberg-aws-bundle:1.4.0,org.xerial:sqlite-jdbc:3.46.0.0" , ) .config( "spark.sql.extensions" , "org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions" , ) .config( "spark.sql.catalog.local_catalog" , "org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog" ) .config( "spark.sql.catalog.local_catalog.catalog-impl" , "org.apache.iceberg.jdbc.JdbcCatalog" , ) .config( "spark.sql.catalog.local_catalog.io-impl" , "org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO" , ) .config( "spark.sql.catalog.local_catalog.uri" , "jdbc:sqlite:file:mydb" , ) .config( "spark.sql.catalog.local_catalog.warehouse" , f "s3a://{S3_BUCKET_NAME}/DATA" , ) .config( "spark.sql.catalog.local_catalog.s3.endpoint" , "http://localhost:9000" , ) .config( "spark.sql.catalog.local_catalog.s3.access-key-id" , MINIO_ROOT_USER) .config( "spark.sql.catalog.local_catalog.s3.secret-access-key" , MINIO_ROOT_PASSWORD) .config( "spark.sql.catalog.local_catalog.s3.path-style-access" , "true" ) .config( "spark.sql.catalog.local_catalog.drop-table-include-data" , "true" ) .config( "spark.sql.iceberg.check-ordering" , "false" ) .config( "spark.sql.catalog.local_catalog.jdbc.schema-version" , "V1" ) .getOrCreate() )

Maintenant que les bases sont posées, voyons concrètement comment interagir avec une table Iceberg à travers différentes opérations, telles que l’insertion de données, la mise à jour, ou encore la gestion de l’évolution du schéma.

Quelques opérations de base

Create

Avant de manipuler des données, il faut d’abord créer une table Iceberg. Celle-ci peut être définie à l’aide d’une simple requête SQL, avec le schéma de colonnes souhaité et le format de stockage approprié ou directement à partir d'un dataframe spark. Voici un exemple de création de table avec partitionnement.

df = spark.createDataFrame( [ ( 1 , "Alice" , "2023-01-01" ), ( 2 , "Bob" , "2023-01-02" ), ( 3 , "Anna" , "2023-01-02" ), ( 4 , "Tom" , "2023-01-03" ), ], [ "id" , "name" , "signup_date" ], ) spark.sql( "use local_catalog" ) spark.sql( "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS db" ) df.writeTo( "db.signup" ).partitionedBy( "signup_date" ).createOrReplace() spark.read.format( "iceberg" ).load( "db.signup" ).orderBy( "id" ).show()

+---+-----+-----------+ | id| name|signup_date| +---+-----+-----------+ | 1|Alice| 2023-01-01| | 2| Bob| 2023-01-02| | 3| Anna| 2023-01-02| | 4| Tom| 2023-01-03| +---+-----+-----------+

En se connectant à la console Minio au chemin suivant: local-bucket/DATA/db/signup/data. On voit bien dans l'espace de stockage que les données sont physiquement partitionnés par date.

Insert

Une fois la table créée, on peut y insérer des données. Apache Iceberg supporte l’insertion, ce qui permet d’ajouter de nouvelles lignes de manière simple et transactionnelle, même dans un environnement distribué.

df_new = spark.createDataFrame( [ ( 5 , "Sarah" , "2023-01-04" ), ( 6 , "Mike" , "2023-01-04" ), ( 7 , "Tony" , "2023-01-04" ), ], [ "id" , "name" , "signup_date" ], ) # Insertion simple avec append df_new.writeTo( "db.signup" ).append() spark.read.format( "iceberg" ).load( "db.signup" ).orderBy( "id" ).show()

+---+-----+-----------+ | id| name|signup_date| +---+-----+-----------+ | 1|Alice| 2023-01-01| | 2| Bob| 2023-01-02| | 3| Anna| 2023-01-02| | 4| Tom| 2023-01-03| | 5|Sarah| 2023-01-04| | 6| Mike| 2023-01-04| | 7| Tony| 2023-01-04| +---+-----+-----------+

Merge (ici stratégie en UPSERT)

Apache Iceberg prend également en charge l’instruction MERGE INTO , qui permet de réaliser des opérations de type upsert.

Un upsert est une combinaison de deux opérations : update (mise à jour) et insert (insertion). Si la donnée existe déjà (selon une condition), elle est mise à jour ; sinon, elle est insérée.

C’est une opération particulièrement utile pour intégrer des flux de données incrémentales ou faire de la synchronisation avec des sources externes.

# Cette stratégie combine mise à jour et insertion : # Données mixtes (mises à jour + nouveaux enregistrements) df_mixed = spark.createDataFrame( [ ( 1 , "Alice Johnson" , "2023-01-01" ), # Mise à jour ( 7 , "Emma" , "2023-01-05" ), # Nouveau ( 8 , "David" , "2023-01-05" ), # Nouveau ], [ "id" , "name" , "signup_date" ], ).createOrReplaceTempView( "df_mixed" ) spark.sql( "" " MERGE INTO db.signup AS target USING df_mixed AS source ON target.id = source.id WHEN MATCHED THEN UPDATE SET * WHEN NOT MATCHED THEN INSERT * " "" ) spark.read.format( "iceberg" ).load( "db.signup" ).orderBy( "id" ).show()

+---+-------------+-----------+ | id| name|signup_date| +---+-------------+-----------+ | 1|Alice Johnson| 2023-01-01| | 2| Bob| 2023-01-02| | 3| Anna| 2023-01-02| | 4| Tom| 2023-01-03| | 5| Sarah| 2023-01-04| | 6| Mike| 2023-01-04| | 7| Emma| 2023-01-05| | 8| David| 2023-01-05| +---+-------------+-----------+

Insert avec évolution du schema automatique

L’un des avantages majeurs d’Apache Iceberg est sa capacité à gérer l’évolution de schéma sans interruption. Cela signifie qu’il est possible d’insérer des données contenant de nouvelles colonnes non encore présentes dans la table, sans générer d’erreur. Iceberg ajoutera automatiquement les colonnes manquantes au schéma, tout en conservant les versions précédentes pour garantir la compatibilité et le time travel.

spark.sql( f "ALTER TABLE db.signup SET TBLPROPERTIES ('write.spark.accept-any-schema'='true')" ) df_with_email = spark.createDataFrame( [ ( 9 , "Paul" , "2023-01-09" , "paul@example.com" ), ( 10 , "Marie" , "2023-01-09" , "marie@example.com" ), ], [ "id" , "name" , "signup_date" , "email" ], ) # Iceberg supporte l'évolution du schéma automatiquement df_with_email.writeTo( "db.signup" ).option( "mergeSchema" , "true" ).append() spark.read.format( "iceberg" ).load( "db.signup" ).orderBy( "id" ).show()

+---+-------------+-----------+-----------------+ | id| name|signup_date| email| +---+-------------+-----------+-----------------+ | 1|Alice Johnson| 2023-01-01| NULL| | 2| Bob| 2023-01-02| NULL| | 3| Anna| 2023-01-02| NULL| | 4| Tom| 2023-01-03| NULL| | 5| Sarah| 2023-01-04| NULL| | 6| Mike| 2023-01-04| NULL| | 7| Emma| 2023-01-05| NULL| | 8| David| 2023-01-05| NULL| | 9| Paul| 2023-01-09| paul@example.com| | 10| Marie| 2023-01-09|marie@example.com| +---+-------------+-----------+-----------------+

💡NB : Il est également possible de gérer l’évolution du schéma manuellement en ajoutant explicitement les colonnes via une commande ALTER TABLE , avant l’insertion des données :

df_with_last_name = spark.createDataFrame( [ ( 9 , "Paul" , "2023-01-09" , "paul@example.com" , "Derrick" ), ( 10 , "Marie" , "2023-01-09" , "marie@example.com" , "Donovan" ), ], [ "id" , "name" , "signup_date" , "email" , "last_name" ], ) spark.sql( "" " ALTER TABLE db.signup ADD COLUMN last_name STRING " "" ) df_with_last_name.writeTo( "db.signup" ).append() spark.read.format( "iceberg" ).load( "db.signup" ).orderBy( "id" ).show()

---------+--------+-----------+-----------------+---------+ | id| name|signup_date| email|last_name| +---+-------------+-----------+-----------------+---------+ | 1|Alice Johnson| 2023-01-01| NULL| NULL| | 2| Bob| 2023-01-02| NULL| NULL| | 3| Anna| 2023-01-02| NULL| NULL| | 4| Tom| 2023-01-03| NULL| NULL| | 5| Sarah| 2023-01-04| NULL| NULL| | 6| Mike| 2023-01-04| NULL| NULL| | 7| Emma| 2023-01-05| NULL| NULL| | 8| David| 2023-01-05| NULL| NULL| | 9| Paul| 2023-01-09| paul@example.com| NULL| | 10| Marie| 2023-01-09|marie@example.com| NULL| | 11| Jack| 2023-01-09| jack@example.com| Derrick| | 12| Lola| 2023-01-09| lola@example.com| Donovan| +---+-------------+-----------+-----------------+---------+

Listing des snapshots

snapshots_df = spark.sql(f "SELECT * FROM db.signup.snapshots" ).orderBy( "committed_at" , ) snapshots_df.show()

+-------------+-------------------+-------------------+---------+--------------------+--------------------+ | committed_at| snapshot_id| parent_id|operation| manifest_list| summary| +-------------+-------------------+-------------------+---------+--------------------+--------------------+ |2025-... |7759085558406892563| NULL|overwrite|s3a://local-bucke...|{spark.app.id -> ...| |2025-... |8755520537945265641|7759085558406892563| append|s3a://local-bucke...|{spark.app.id -> ...| |2025-... |3147838452100064630|8755520537945265641|overwrite|s3a://local-bucke...|{spark.app.id -> ...| |2025-... |1336414532923420140|3147838452100064630|overwrite|s3a://local-bucke...|{spark.app.id -> ...| |2025-... |9100672136501671111|1336414532923420140| append|s3a://local-bucke...|{spark.app.id -> ...| |2025-... |4524301540483360157|9100672136501671111| append|s3a://local-bucke...|{spark.app.id -> ...| +-------------+-------------------+-------------------+---------+--------------------+--------------------+

Lecture à partir d'un snapshot précédent (time travel)

first_snapshot_id = snapshots_df.limit( 1 ).collect()[ 0 ].snapshot_id spark.read.option( "snapshot-id" , first_snapshot_id).format( "iceberg" ).load( "db.signup" ).orderBy( "id" ).show()

Nous voici à la première version de la table !

+---+-----+-----------+ | id| name|signup_date| +---+-----+-----------+ | 1|Alice| 2023-01-01| | 2| Bob| 2023-01-02| | 3| Anna| 2023-01-02| | 4| Tom| 2023-01-03| +---+-----+-----------+

Après avoir exploré les fonctionnalités clés et les intégrations possibles avec Apache Iceberg, il est essentiel d’adopter certaines bonnes pratiques pour garantir la performance, la fiabilité et la maintenabilité de vos pipelines de données.

Bonnes pratiques

Cette section propose quelques pistes et recommandations pour mieux tirer parti d’Iceberg au quotidien, notamment autour de la gestion des fichiers, l’évolution des schémas, la surveillance et la sécurité. Ces optimisations peuvent contribuer à faciliter le fonctionnement fluide et évolutif de votre architecture data.

Partitionnement optimal

Choisir une stratégie de partitionnement adaptée aux patterns de requêtes les plus fréquents. Éviter le sur-partitionnement qui peut dégrader les performances.

Gestion des petits fichiers

Utiliser régulièrement les opérations de compaction pour éviter l'accumulation de petits fichiers qui dégradent les performances de lecture. La commande suivante lance la compaction des fichiers de données de la table signup, regroupant les petits fichiers en fichiers plus volumineux et plus efficaces à lire. CALL local_catalog.system.rewrite_data_files( table => 'signup' )

Maintenance des tables Iceberg

Effectuer régulièrement des opérations de maintenance permet de préserver la performance et la fiabilité des tables Iceberg dans le temps. Cela inclut notamment: La suppression des snapshots obsolètes à l’aide de la commande expire_snapshots, pour éviter une accumulation inutile de métadonnées. La purge des fichiers orphelins via remove_orphan_files, afin de libérer de l’espace et de maintenir la cohérence du stockage. La gestion proactive des métadonnées avec rewrite_manifests, qui permet d’optimiser la structure des fichiers de manifestes, en particulier après de nombreuses insertions ou suppressions.

Sécurité et gouvernance

Implémenter des politiques granulaires (AWS IAM) pour contrôler l'accès aux données et une gouvernance avancée du data lake (grâce à AWS Lake Formation).

Monitoring

Surveiller les métriques de performance pour le tracing des requêtes complexes. Par exemple, Athena peut publier automatiquement les métriques des requêtes dans CloudWatch, ce qui permet : De créer des alertes personnalisées (ex. : alerte si une requête dépasse un certain temps d’exécution). De visualiser l’évolution des performances dans le temps via des dashboards CloudWatch. D’analyser les logs d’erreurs pour détecter les anomalies.



Conclusion

Apache Iceberg offre une solution robuste pour la gestion des données volumineuses avec des capacités ACID complètes, une évolution de schéma flexible et des performances optimisées. Son intégration native avec l'écosystème AWS en fait un choix idéal pour les architectures de données modernes de type LakeHouse nécessitant fiabilité, scalabilité et performance.

L'adoption d'Iceberg permet de surmonter les limitations des formats traditionnels tout en bénéficiant de la puissance et de la flexibilité des services AWS managés.

Références

Code complet

# main.py from pyspark.sql import SparkSession S3_BUCKET_NAME = "local-bucket" MINIO_ROOT_USER = MINIO_ROOT_PASSWORD = "MyUserTest1" def main(): spark = ( SparkSession.builder.appName( "Iceberg4Lakehouse" ) .config( "spark.jars.packages" , "org.apache.iceberg:iceberg-spark-runtime-3.5_2.12:1.9.1,org.apache.iceberg:iceberg-aws-bundle:1.4.0,org.xerial:sqlite-jdbc:3.46.0.0" , ) .config( "spark.sql.extensions" , "org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions" , ) .config( "spark.sql.catalog.local_catalog" , "org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog" ) .config( "spark.sql.catalog.local_catalog.catalog-impl" , "org.apache.iceberg.jdbc.JdbcCatalog" , ) .config( "spark.sql.catalog.local_catalog.io-impl" , "org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO" , ) .config( "spark.sql.catalog.local_catalog.uri" , "jdbc:sqlite:file:mydb" , ) .config( "spark.sql.catalog.local_catalog.warehouse" , f "s3a://{S3_BUCKET_NAME}/DATA" , ) .config( "spark.sql.catalog.local_catalog.s3.endpoint" , "http://localhost:9000" , ) .config( "spark.sql.catalog.local_catalog.s3.access-key-id" , MINIO_ROOT_USER) .config( "spark.sql.catalog.local_catalog.s3.secret-access-key" , MINIO_ROOT_PASSWORD ) .config( "spark.sql.catalog.local_catalog.s3.path-style-access" , "true" ) .config( "spark.sql.catalog.local_catalog.drop-table-include-data" , "true" ) .config( "spark.sql.iceberg.check-ordering" , "false" ) .config( "spark.sql.catalog.local_catalog.jdbc.schema-version" , "V1" ) .getOrCreate() ) # 1. Create df = spark.createDataFrame( [ ( 1 , "Alice" , "2023-01-01" ), ( 2 , "Bob" , "2023-01-02" ), ( 3 , "Anna" , "2023-01-02" ), ( 4 , "Tom" , "2023-01-03" ), ], [ "id" , "name" , "signup_date" ], ) spark.sql( "use local_catalog" ) spark.sql( "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS db" ) df.writeTo( "db.signup" ).partitionedBy( "signup_date" ).createOrReplace() spark.read.format( "iceberg" ).load( "db.signup" ).orderBy( "id" ).show() # 2. Insert df_new = spark.createDataFrame( [ ( 5 , "Sarah" , "2023-01-04" ), ( 6 , "Mike" , "2023-01-04" ), ( 7 , "Tony" , "2023-01-04" ), ], [ "id" , "name" , "signup_date" ], ) # Insertion simple avec append df_new.writeTo( "db.signup" ).append() spark.read.format( "iceberg" ).load( "db.signup" ).orderBy( "id" ).show() # 3. Merge (UPSERT) # Cette stratégie combine mise à jour et insertion : # Données mixtes (mises à jour + nouveaux enregistrements) df_mixed = spark.createDataFrame( [ ( 1 , "Alice Johnson" , "2023-01-01" ), # Mise à jour ( 7 , "Emma" , "2023-01-05" ), # Nouveau ( 8 , "David" , "2023-01-05" ), # Nouveau ], [ "id" , "name" , "signup_date" ], ).createOrReplaceTempView( "df_mixed" ) spark.sql( "" " MERGE INTO db.signup AS target USING df_mixed AS source ON target.id = source.id WHEN MATCHED THEN UPDATE SET * WHEN NOT MATCHED THEN INSERT * " "" ) df_iceberg = spark.read.format( "iceberg" ).load( "db.signup" ) df_iceberg.orderBy( "id" ).show() # 4. Insert avec évolution du schema automatique spark.sql( f "ALTER TABLE db.signup SET TBLPROPERTIES ('write.spark.accept-any-schema'='true')" ) df_with_email = spark.createDataFrame( [ ( 9 , "Paul" , "2023-01-09" , "paul@example.com" ), ( 10 , "Marie" , "2023-01-09" , "marie@example.com" ), ], [ "id" , "name" , "signup_date" , "email" ], ) # Iceberg supporte l'évolution du schéma automatiquement df_with_email.writeTo( "db.signup" ).option( "mergeSchema" , "true" ).append() df_iceberg = spark.read.format( "iceberg" ).load( "db.signup" ).orderBy( "id" ).show() # 5. Insert avec évolution du schema manuelle df_with_last_name = spark.createDataFrame( [ ( 11 , "Jack" , "2023-01-09" , "jack@example.com" , "Derrick" ), ( 12 , "Lola" , "2023-01-09" , "lola@example.com" , "Donovan" ), ], [ "id" , "name" , "signup_date" , "email" , "last_name" ], ) spark.sql( "" " ALTER TABLE db.signup ADD COLUMN last_name STRING " "" ) df_with_last_name.writeTo( "db.signup" ).append() df_iceberg = spark.read.format( "iceberg" ).load( "db.signup" ).orderBy( "id" ).show() # 6. Lister les snapshots snapshots_df = spark.sql(f "SELECT * FROM db.signup.snapshots" ).orderBy( "committed_at" , ) snapshots_df.show() # 7. Lire les données d'un snapshots (time travel) first_snapshot_id = snapshots_df.limit( 1 ).collect()[ 0 ].snapshot_id spark.read.option( "snapshot-id" , first_snapshot_id).format( "iceberg" ).load( "db.signup" ).orderBy( "id" ).show()