Comment créer de la dette technique dès le début d’un nouveau projet ? Quand on arrive sur un projet existant, on doit souvent subir une dette technique qui nous fait perdre du temps et qui nous rend fou au point de vérifier qui a fait le code. Vous aussi vous voulez entrer dans la postérité lors d’un git blame et mal concevoir votre produit ? 9 août 2023 • 10mn • Marianne Joseph-Géhannin

Maîtriser le temps lors du débogage grâce aux points d’arrêt On ne va pas se mentir, la journée type d’un développeur est rythmée par des cafés et des “ça marche pô”. Et si le dev en question a choisi JS comme langage de programmation, ou de scripting si vous préférez, et bien, ça n'arrange pas les choses. Mais alors que faire quand “ça marche pô” ? 10 mai 2023 • 10mn • Giuseppe Cunsolo

Symfony, Javascript et traduction : BazingaJSTranslationBundle, comment l'utiliser avec le format ICU ? Même si de plus en plus d'architectes séparent le back et le front pour qu'ils puissent évoluer indépendamment, certaines applications (souvent du legacy) implémentent le front dans l'application Symfony avec Twig et du Javascript. Nous allons refaire le point sur le fonctionnement des traductions et sur le formattage ICU. 24 août 2022 • 7mn • Marianne Joseph-Géhannin

NestJS : le cycle de vie d'une requête Cet article vous expliquera précisemment chaque étape par laquelle passent une requête et une réponse dans une application NestJS. 29 mars 2022 • 15mn • Arthur Jacquemin

Communication entre composants avec des événements personnalisés Besoin de travailler avec différents Framework JS et donc de faire communiquer l'ensemble des composants d'une application ? 9 févr. 2022 • 17mn • Fabien PASQUET

Comment construire son site web avec NextJS ? Dans cet article, vous apprendrez les basiques de NextJS requis pour construire un site web ! 31 janv. 2022 • 21mn • Antoine AMARA

Développer et publier un paquet sur npmjs Dans cet article, nous allors voir ensemble comment développer et publier un paquet sur npmjs. 3 nov. 2021 • 8mn • Yamin Gherbi