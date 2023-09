Tous nos articles

Comprendre et Personnaliser son environnement Docker Comprendre comment fonctionne Docker et être capable de créer son environnement sur mesure 10 août 2023 • 14mn • Kévin Adorais

Comment créer de la dette technique dès le début d’un nouveau projet ? Quand on arrive sur un projet existant, on doit souvent subir une dette technique qui nous fait perdre du temps et qui nous rend fou au point de vérifier qui a fait le code. Vous aussi vous voulez entrer dans la postérité lors d’un git blame et mal concevoir votre produit ? 9 août 2023 • 10mn • Marianne Joseph-Géhannin

Un Pont Entre les Mondes : Comment les Design Tokens Facilitent la Coopération entre les Développeurs et les Designers Préparez-vous à plonger dans l'univers des Design Tokens ! Découvrez comment ces petites pépites révolutionnent la collaboration entre développeurs et designers. Vous saurez tout sur leur rôle de langue commune, leur impact sur la créativité et la cohérence visuelle. 21 juin 2023 • 8mn • Fabien PASQUET

Optimisez votre travail à distance : Conseils pour une équipe agile 100% remote Retours d’expérience de gestion de projet agile en télétravail avec une équipe de production importante et plusieurs clients répartis dans toute la France. Ce rapport présente les défis rencontrés ainsi que des conseils pour améliorer la communication et la transparence dans votre projet. 7 juin 2023 • 9mn • Roxanne Marchand

Maîtriser le temps lors du débogage grâce aux points d’arrêt On ne va pas se mentir, la journée type d’un développeur est rythmée par des cafés et des “ça marche pô”. Et si le dev en question a choisi JS comme langage de programmation, ou de scripting si vous préférez, et bien, ça n'arrange pas les choses. Mais alors que faire quand “ça marche pô” ? 10 mai 2023 • 10mn • Giuseppe Cunsolo

Archi - L’outil de modélisation qui vous veut du bien Quand il s’agit de faire des schémas d’architectures en projection ou en documentation, il y a pléthore d’outils disponibles, que ce soit en client lourd, web, SaaS… Et avec eux, une multitude de “templates”, presque propres à chaque outil, avec des problématiques de passage à l’échelle dès que l’on commence à avoir plusieurs contributeurs sur ces documents. 3 mai 2023 • 7mn • Rémy Jardinet

Optimiser la réussite de votre projet grâce au choix judicieux de votre framework agile : Comment choisir parmi Scrum, Kanban et Safe ? L'agilité est devenue un choix populaire pour les entreprises qui cherchent à améliorer la flexibilité et l'efficacité de leur processus de développement de logiciels. Cependant, il existe une grande variété de méthodologies agiles différentes, et choisir la bonne pour votre projet et votre organisation peut être difficile. 20 avr. 2023 • 26mn • Roxanne Marchand & Claire Jaunasse