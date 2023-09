Article(s) de l'auteur

Nouveau projet ? Lancement de produit ? Construction des fondations techniques du produit, mais pas que, comment gérer alors son sprint 0 ? On vous en dit plus par ici !

À n'en pas douter, pour construire aussi bien sa Batmobile et toutes les fonctions qui vont avec, Bruce Wayne s'est servi du Story Mapping ! Pourquoi ne pas nous y mettre également en apprenant étape par étape comment procéder ?

Un peu à l'image de Wade Wilson a.k.a Deadpool, on va sortir un peu du conventionnel. Nos objectifs pour cette mission si vous le voulez bien : établir des relations professionnelles qui favorisent la collaboration plutôt que la compétition et contribuer avec enthousiasme aux projets pour qu'ils soient satisfaisant pour nous.

L’escouade agile d’Eleven Labs s’est déplacée le 2 décembre jusqu’à Porte de Charenton pour assister aux différents talks et workshops de l’Agile Tour 2019.

Avec l'aide du mastermind de Gotham City, revenons sur la base de l’estimation, les meilleures stratégies à adopter et les pièges à éviter pour se lancer dans le développement de son produit !

Vous entendez parler partout d'agilité mais vous ne comprenez pas vraiment de quoi il retourne ? Les rumeurs courent en effet autant que le gruyère sur les pizzas des tortues ninja. Avec l'aide du sage et avisé Maître Splinter, démêlons le vrai du faux et revenons aux bases de l'agile-jutsu.

La valeur métier des Users Stories, le Hawkeye des Avengers

Clairement, quand on vous parle des Avengers, Clint “Hawkeye” Barton est probablement l’un des derniers membres auxquels vous allez penser. Quand on vous parle de User Story, ce à quoi beaucoup d’équipes ne pensent pas, c’est à la valeur métier, qui va déterminer sa pertinence et sa priorité.