Pierre Brenot Product Manager / Product Owner aka dealer de cadre et de solutions pour projets digitaux @Edd_Br

Article(s) de l'auteur

Bien préparer l'arrivée de l'équipe de développement d'un prestataire sur son produit Suivant le cycle de vie du produit et de l'ambition de l'entreprise, il est courant de faire appel à une équipe de développement externe pour réaliser tout ou partie de la prochaine version du produit. La préparation de l'arrivée de la nouvelle équipe est souvent négligée mais pourtant cruciale. Cet article a pour objectif de tracer les grandes lignes de cette préparation en amont. 4 mars 2021 • 14mn • Pierre Brenot

L'art et l'importance de savoir dire non On parle tout le temps de Product Managers "apporteurs de solutions" (ou "problem solvers" en anglais) qui sont là avant tout pour résoudre des problèmes et faire avancer les choses. Le souci c'est qu'on a beaucoup trop tendance, à assimiler ce trait à la capacité de la personne à dire oui plutôt que NON. Un bon Product Manager doit savoir dire NON quand il le faut, et de la bonne manière. 13 nov. 2019 • 20mn • Pierre Brenot

Ecrire et découper ses Users Stories comme un ninja Écrire une User Story efficace n'est pas un exercice simple et cela nécessite de l'entraînement, même si à première vue "il ne s'agit que d'une petite phrase courte". Comme en développement, il ne s'agit jamais "que" de cela. Dans le cadre d'un projet AGILE vos Users Stories sont la transcription du besoin des différentes parties prenantes, découpées en incréments fonctionnels. 9 oct. 2019 • 25mn • Pierre Brenot

Les Dark Patterns et le Product Ownership Les Dark Patterns sont un ensemble de techniques utilisées sur des sites ou des applications numériques pour vous forcer à faire des choix que vous n'auriez pas fait consciemment. L'objectif de cet article est de faire prendre conscience aux concepteurs de produits numériques, et plus particulièrement les Product Owners et Product Managers, de la puissance qui se cache derrière les dark patterns et qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités 31 juil. 2019 • 9mn • Pierre Brenot

La rétrospective de sprint, diversifier pour gagner en qualité Partie II Prêt pour le niveau suivant ? Si vous « masterisez » les principes de base, il est maintenant temps de se pencher sur des versions plus évoluées, qui vous permettront notamment d’aborder des situations différentes et récolter des informations parfois plus pertinentes. 21 déc. 2018 • 16mn • Pierre Brenot