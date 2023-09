Comprendre le SSL/TLS: Partie 4 Handshake Protocol

Les protocoles SSL / TLS peuvent être divisés en 2 couches.

La première couche est constituée par des protocoles de négociation (Handshake, Cipher, Alert) et la deuxième couche est le protocole Record.

L’image ci-dessous illustre les différentes couches :

Handshake Protocol :

Traduit “poignée de main” en Français, ce protocole permet au serveur et au client de :

s'authentifier mutuellement ; négocier : les algorithmes de chiffrement ; les algorithmes de MAC (Message Authentification Code) ; les clés symétriques qui vont servir au chiffrement avant que l'application ne transmette son premier octet.

Voici en détails comment se déroule le handshake, dans l'ordre chronologique :

1 - Client Hello

Envoi de la version maximale supportée (SSL = 3.0), de la suite d'algorithmes supportés (par ordre de préférence décroissant) et une valeur aléatoire de 32 octets. Exemple :

Secure Socket Layer SSLv2 Record Layer: Client Hello Length: 103 Handshake Message Type: Client Hello (1) Version: SSL 3.0 (0x0300) Cipher Spec Length: 78 Session ID Length: 0 Challenge Length: 16 Cipher Specs (26 specs) Cipher Spec: SSL2_RC4_128_WITH_MD5 (0x010080) [ more Cipher Specs deleted ] Challenge

2 - Server Hello

Choix de la version de la suite d'algorithmes (Cipher Suite) et d'une valeur aléatoire.

Exemple :

Secure Socket Layer SSLv3 Record Layer: Handshake Protocol: Server Hello Content Type: Handshake (22) Version: SSL 3.0 (0x0300) Length: 74 Handshake Protocol: Server Hello Handshake Type: Server Hello (2) Length: 70 Version: SSL 3.0 (0x0300) Random gmt_unix_time: Apr 24, 2006 11:04:15.000000000 random_bytes: FE81ED93650288A3F8EB63860E2CF68DD00F2C2AD64FCD2D… Session ID Length: 32 Session ID (32 bytes) Cipher Suite: TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0x0035) Compression Method: null (0)

3 - Certificate (optionnel)

Envoi d'une chaîne de certificats par le serveur. Le premier certificat est celui du serveur, le dernier est celui de l'autorité de certification.

Exemple :

Secure Socket Layer SSLv3 Record Layer: Handshake Protocol: Certificate Content Type: Handshake (22) Version: SSL 3.0 (0x0300) Length: 836 Handshake Protocol: Certificate Handshake Type: Certificate (11) Length: 832 [ Certificate details deleted ]

4- Certificate Request (optionnel)

Demande un certificat au client pour l'authentifier.

5 - Server Key Exchange (optionnel)

Message complémentaire pour l'échange des clés. Ce message contient la clé publique du serveur utilisée par le client pour chiffrer les informations de clé de session.

6 - Server Hello Done

Exemple :

Secure Socket Layer SSLv3 Record Layer: Handshake Protocol: Server Hello Done Content Type: Handshake (22) Version: SSL 3.0 (0x0300) Length: 4 Handshake Protocol: Server Hello Done Handshake Type: Server Hello Done (14) Length: 0

7 - Certificate (optionnel)

Certificat éventuel du client si le serveur demande une authentification.

8 - Client Key Exchange

Le client produit un secret pré-maître (encrypted pre-master key) et le crypte avec la clé publique du certificat du serveur. Ces informations sont chiffrées une deuxième fois avec la clé publique du serveur (et non la clé publique du certificat du serveur) reçue dans le message Server Key Exchange (cf. étape 5).

Exemple :

Secure Socket Layer SSLv3 Record Layer: Handshake Protocol: Client Key Exchange Content Type: Handshake (22) Version: SSL 3.0 (0x0300) Length: 132 Handshake Protocol: Client Key Exchange Handshake Type: Client Key Exchange (16) Length: 128

9 - Certificate Verify (optionnel)

Message contenant une empreinte (hash) signée numériquement et créée à partir des informations de clé et de tous les messages précédents. Ce message permet de confirmer au serveur que le client possède bien la clé privée correspondante au certificat client (cf. étape 7)

10 - Change Cipher Spec

Passage du client en mode chiffré avec la clé master comme clé symétrique.

Exemple :

Secure Socket Layer SSLv3 Record Layer: Change Cipher Spec Protocol: Change Cipher Spec Content Type: Change Cipher Spec (20) Version: SSL 3.0 (0x0300) Length: 1 Change Cipher Spec Message

11 - Client Finished

Fin des émissions du client, ce message est chiffré à l'aide des paramètres de la suite de chiffrement.

Exemple :

Secure Socket Layer SSLv3 Record Layer: Handshake Protocol: Finished Content Type: Handshake (22) Version: SSL 3.0 (0x0300) Length: 64 Handshake Protocol: Finished Handshake Type: Finished (20) Length: 36 MD5 Hash SHA-1 Hash

12 - Change Cipher Spec

Passage du serveur en mode chiffré avec la clé master.

Exemple :

Secure Socket Layer SSLv3 Record Layer: Change Cipher Spec Protocol: Change Cipher Spec Content Type: Change Cipher Spec (20) Version: SSL 3.0 (0x0300) Length: 1 Change Cipher Spec Message SSLv3 Record Layer: Handshake Protocol: Finished Content Type: Handshake (22) Version: SSL 3.0 (0x0300) Length: 64 Handshake Protocol: Finished Handshake Type: Finished (20) Length: 36 MD5 Hash SHA-1 Hash

13 - Server Finished

Confirmation au client du passage en mode chiffré. Ce message est chiffré à l'aide des paramètres de la suite de chiffrement.

14 - Encrypted Data

Le tunnel SSL / TLS est établi, c'est maintenant le Record Protocol qui prend le relais pour chiffrer les données.