Créer un Web Component

Les normes liées au web ont beaucoup évolué depuis une dizaine d’années, le cap de l’HTML5 CSS3 a été difficile mais a ouvert la porte à de plus en plus de fonctionnalités. Une de ces fonctionnalités est le Web Compponent, qui permet de créer des composants indépendants et ré-utilisables. Le Web Component ressemble aux composants de React ou Angular mais a la particularité de n’être dépendant que du navigateur. Il peut donc fonctionner dans une page web indépendamment du framework utilisé. Nous allons voir comment en créer un simple, permettant de gérer un système de popin.

Principes

Le Web Component repose sur 3 principes :

Template

Le tag template permet de définir un bloc HTML ré-utilisable pouvant contenir des sous-blocs slot surchargés lors de son utilisation. Concrètement ça ressemble à ça :

< template > < div class = "block" > < div class = "close" > < img src = "icons-close_24.png" > </ div > < div class = "content" > < slot name = "content" > </ slot > </ div > </ div > </ template >

Les balises template ne sont pas affichées sur la page, elles doivent être copiées puis ajoutées au DOM grâce à appendChild . La balise slot permet d'insérer du HTML à la place grâce a la propriété name ###customELement L'objet customElements possède la méthode define permettant de créer une nouvelle balise. Elle a besoin de 2 paramètres :

le nom de la balise !Attention il est imperatif d'avoir un - dans le nom!

dans le nom! la classe définissant la nouvelle balise

customElements.define( 'popin-component' , class extends HTMLElement { constructor ( ) { super (); } connectedCallback ( ) { // Le composant est créé } adoptedCallback ( ) { // Le composant est déplacé } disconnectedCallback ( ) { // Le composant est detruit // Attention si le noeud est déplacé alors cette méthode sera appeler puis connectedCallback } attributeChangedCallback ( name, oldValue, newValue ) { console .log( `L'attribut ${name} à changé de valeur de ${oldValue} à ${newValue} ` ); } }

Comme on peut le voir, la classe étend HTMLElement. Elle va donc non seulement hériter de toutes les méthodes et propriétés d'HTMLElement, et être considérée comme tel. Certaines méthodes disponibles vont nous être très utiles : connectedCallback à la fin de la création de l'élément lorsqu'il est chargé dans la page, disconnectedCallback lorsque l'élément est supprimé et attributeChangedCallback lorsqu'une propriété est modifiée.

Shadow DOM

Le principe du shadow DOM est la création d'un DOM virtuel à l'intérieur même d'un élément HTML. Tout le javascript, HTML et css fonctionnent dans ce shadow DOM mais n'ont aucun impact à l'extérieur de cet élément et inversement. Ce qui veut dire qu'on peut nommer une fonction dans la page et dans le shadow DOM sans qu'elles ne se surchargent, cela vaut aussi pour les id et les styles css. Pour ajouter un shadow DOM il faut utiliser attachShadow hérité depuis l'objet Element avec comme paramètre un objet de configuration avec comme seul clef mode . On peut par la suite lui ajouter du HTML. Dans notre cas nous voulons utiliser notre template.

let popinTemplate = document .createElement( 'template' ); Element.attachShadow({ mode : 'open' }).appendChild(popinTemplate.content.cloneNode( true ));

Pseudo class CSS

Le shadow DOM donne accès à de nouvelles Pseudo classes CSS. Elles permettent entre autres de définir un style en fonction de la position du component dans le DOM. Elles n'ont aucun effet en dehors d'un shadow DOM.

:host Pseudo class css faisant référence à la racine du shadow DOM

:host( ) Permet d'appliquer un style lorsque la class en paramètre est définie sur le component

:host-context( ) Permet d'appliquer un style lorsque le component est un descendant d'ElementName

Implementation

Pour n'avoir notre composant que dans un seul fichier nous allons déclarer le template en javascript. On va en profiter pour ajouter un peu de CSS histoire de faire plus joli. Le template n'a pas besoin d'être ajouté au document, nous allons simplement le cloner et l'ajouter au shadowRoot.

let popinTemplate = document .createElement( 'template' ); popinTemplate.innerHTML = ` <style type="text/css"> :host { position: fixed; left: 0px; right: 0px; top: 0px; bottom: 0px; overflow: auto; opacity: 0; visibility: hidden; display: flex; align-items: center; justify-content: center; background-color: rgba(0,0,0,0.5); transition: all 0.4s ease; } .block { box-shadow: 0px 0px 7px 1px grey; background-color: #fff; padding: 20px; min-width: 700px; min-height: 300px; } .close img { cursor: pointer; } .content { padding: 20px; } </style> <div class="block"> <div class="close"><img src="icons-close_24.png"></div> <div class="content"> <slot name="content"></slot> </div> </div> ` ;

Maintenant construisons notre class. On va considérer que la variable popinTemplate a été précédement créée.

customElements.define( 'popin-component' , class extends HTMLElement { // Obligatoire afin d'écouter les changements sur la propriété modal grace a la méhode attributeChangedCallback static get observedAttributes () { return [ 'modal' ]; } constructor ( ) { // Ne pas oublier d'appeler le constructeur de l'objet parent HTMLElement super (); // Création du shadowRoot puis ajout d'un clone du template this .attachShadow({ mode : 'open' }).appendChild(popinTemplate.content.cloneNode( true )); [ this .close] = this .shadowRoot.querySelectorAll( 'img' ); this .isVisible = false ; this .isModal = false ; } // Après création du tag, ajout des divers événements connectedCallback ( ) { this .close.addEventListener( 'click' , e => ! this .isModal && this .hide()); document .addEventListener( 'keyup' , e => ! this .isModal && this .keyUp(e)); this .addEventListener( 'click' , e => ! this .isModal && this .click(e)); this .modal = !! this .getAttribute( 'modal' ); } // Écoute de changement sur la propriété "modal" attributeChangedCallback ( name, oldValue, newValue ) { if (name !== 'modal' ) { return ; } this .modal = newValue; } // Petite méthode pour détecter sur l'utilisateur a cliqué en dehors de la popin, si oui fermeture de la popin click ( e ) { const [block] = this .shadowRoot.querySelectorAll( 'div' ); let parent = e.originalTarget; while (parent) { if (parent === block) { return ; } if (parent == this ) { this .hide(); } parent = parent.parentNode; } } // Si l'utilisateur appuie sur la touche échap, fermeture de la popin keyUp ( e ) { if (e.key === 'Escape' ) { this .hide(); } } show ( ) { this .visible = true ; } hide ( ) { this .visible = false ; } // Le setter de la propriété visible, c'est la réelle méthode qui ouvre et ferme la popin set visible ( value ) { this .isVisible = !!value; if (!!value) { this .style.visibility = 'visible' ; this .style.opacity = 1 ; return ; } this .style.visibility = 'hidden' ; this .style.opacity = 0 ; } get visible () { return this .isVisible; } set modal ( value ) { this .isModal = !!value; this .close.style.display = !!value ? 'none' : 'block' ; } get modal () { return !! this .getAttribute( 'modal' ); } });

Utilisation

On l'utilise exactement de la même manière que les balises standards. On peut utiliser des propriétés communes à tous les éléments comme id , name ou style mais aussi les propriétés que l'on a ajouté modal . Il y a tout de même une petite différence : l'utilisation de la propriété slot . C'est ce qui nous permet de définir un élément qui sera placé dans la balise slot du template. Tout ce qui ne sera pas dans un slot géré par le template ne sera pas affiché.

< popin-component id = "popin" modal = "true" > < div slot = "content" id = "popin-content" > Ce qui va apparaître dans la popin </ div > </ popin-component >

Pour afficher ou faire disparaitre la popin il suffit d'appeler les méthodes show et hide que nous avons définies dans sa classe.

// On affiche la popin document .getElementById( 'popin' ).show(); // On la fait disparaitre document .getElementById( 'popin' ).hide();

Nous pouvons connaître son état grâce à la propriété visible

// Renverra true si la popin est visible, sinon false document .getElementById( 'popin' ).visible;

Cette propriété a aussi un setter, il nous est donc possible d'afficher ou de faire disparaitre la popin en la modifiant.

// Aura le même effet que l'appel de la méthode show() document .getElementById( 'popin' ).visible = true ;

Voilà notre composant popin complètement indépendant et facilement installable et utilisable dans un projet en javascript vanilla, React, Angular ou Vue. Seul petit problème, certains navigateurs ne le supportent pas (coucou IE) mais pas de panique, il existe un polyfill qu'on espère comme solution temporaire. Vous pouvez retrouver un grand nombre de webComponents disponibles sur ce site

Ressources