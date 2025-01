Dans une équipe de développement, une des bonnes pratiques consiste à relire le code des autres membres de l'équipe. Cela permet de partager la connaissance et d'avoir un oeil différent sur le code produit. Pour aller encore plus loin, ce code pourrait être déployé dans un environnement isolé : un environnement de revue.

Voyons comment le mettre en oeuvre avec Gitlab CI.

Méthode pour mettre en place un environnement de revue avec Gitlab CI

Dans le contexte d'un projet data, nous avons du code Python que nous devons mettre à disposition dans un stockage objet Google Cloud Storage. Ce code est lu et exécuté par le service Google Dataproc.

Gitlab CI a une fonctionnalité qui permet de créer des environnements à la volée.

Prenons ce fichier .gitlab-ci.yml initial.

variables: DATAPROC_CLUSTER_NAME: review-${CI_COMMIT_REF_SLUG} DATAPROC_IMAGE_VERSION: 2.2 .21 -debian12 DELTA_SPARK_VERSION: 3.2 .0 GCP_PROJECT_ID: my-project stages: - deploy deploy:review: stage: deploy image: hub.docker.com/google/cloud-sdk:alpine before_script: - gcloud auth activate-service-account --key-file $GCP_SA_KEY_DEV - gcloud config set project ${GCP_PROJECT_ID} script: | if [ $(gcloud dataproc clusters list --region=europe-west1 --filter=clusterName:$DATAPROC_CLUSTER_NAME --format="value(clusterName)" | wc -l) -eq 0 ]; then gcloud dataproc clusters create ${DATAPROC_CLUSTER_NAME} --enable-component-gateway --region=europe-west1 --master-machine-type=n1-standard-4 --worker-machine-type=n1-highmem-4 --num-workers=3 --num-masters=1 --master-boot-disk-size=1000 --worker-boot-disk-size=1000 --image-version=${DATAPROC_IMAGE_VERSION} --optional-components=JUPYTER --max-idle=1h --public-ip-address --properties=^#^spark:spark.jars=gs://${GCP_PROJECT_ID}/jars/delta-spark_2.12-${DELTA_SPARK_VERSION}.jar,gs://${GCP_PROJECT_ID}/jars/delta-storage-${DELTA_SPARK_VERSION}.jar#dataproc:pip.packages=delta-spark==${DELTA_SPARK_VERSION} --labels=environment-type=review,environment-name=${CI_COMMIT_REF_SLUG} fi gsutil -m rsync -d -x ".git|venv|__pycache__" -r ./ gs://${GCP_PROJECT_ID}/${CI_COMMIT_REF_SLUG}/spark-app rules: - if: $CI_MERGE_REQUEST_IID

La tâche de déploiement va vérifier la présence d'un cluster Dataproc. S'il n'existe pas, alors le cluster est créé. Les options ne sont pas importantes dans le cadre de l'article. Enfin, les fichiers sont copiés dans le stockage objet avec la commande gsutil .

À partir de cette base, ajoutons la configuration pour créer un environnement dynamique. Nous voulons que cet environnement soit configuré de cette façon :

préfixé par review/

auto détruit après 1 jour

le bouton pour voir l'environnement ouvre la console Google Cloud Platform sur le cluster Dataproc

Cela se traduit par la configuration suivante qui sera à ajouter à notre tâche de deploy:review .

deploy:review: (...) environment: deployment_tier: testing name: review/${CI_COMMIT_REF_SLUG} action: start auto_stop_in: 1 day on_stop: deploy:review:stop url: https://console.cloud.google.com/dataproc/clusters/${DATAPROC_CLUSTER_NAME}/monitoring?region=europe-west1&project=${GCP_PROJECT_ID}

La clé on_stop dans l'objet environment fait référence à une tâche deploy:review:stop . C'est cette tâche qui sera exécutée lorsque l'environnement sera détruit par Gitlab.

Ajoutons cette tâche deploy:review:stop .

deploy:review:stop: stage: deploy image: hub.docker.com/google/cloud-sdk:alpine before_script: - gcloud auth activate-service-account --key-file $GCP_SA_KEY_DEV - gcloud config set project ${GCP_PROJECT_ID} script: - gcloud dataproc clusters delete ${DATAPROC_CLUSTER_NAME} --region=europe-west1 --quiet || true rules: - if: $CI_MERGE_REQUEST_IID when: manual environment: name: review/${CI_COMMIT_REF_SLUG} action: stop

La tâche deploy:review:stop a bien une configuration environment avec la référence vers le nom de l'environnement à stopper, ainsi que l'action à effectuer.

Dans le cas d'une merge request, un environnement dynamique est automatiquement arrêté lorsque la branche est fusionnée dans la branche principale.

Lorsque vous allez créer une nouvelle merge request, les tâches de déploiement en environnement de revue se lance. Quelques minutes plus tard, l'environnement est disponible.

La liste des environnements actifs est disponible dans le menu à gauche : Operate > Environments.

Conclusion

Bravo, vous avez créé un environnement de revue dynamique pour vos merge request. Cela va grandement faciliter la revue de code et va vous permettre de voir concrètement les changements. Votre Product Owner va adorer 🤩 !

