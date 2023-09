Gérer son organisation Github avec Terraform

Un peu de contexte

Avec l'augmentation du nombre de projets et de contributeurs sur notre organisation Github ont émergé des sujets d'onboarding / outboarding et de gouvernance. Jusque là, les dépôts et les contributeurs étaient créés manuellement par un administrateur de l'organisation, mais le manque de disponibilité de ces administrateurs ne permettait pas une gestion optimale. Il devenait évident qu'une autre solution devait être envisagée.

Comment scaler la gestion d'une organisation Github

Comme expliqué précédemment, notre obstacle sur le chemin d'une gestion optimale se trouve au niveau des actions manuelles réalisables par un ensemble restreint de personnes.

Pour outrepasser cet obstacle, deux solutions s'offraient à nous

Augmenter le nombre d'administrateurs et donc la probabilité d'en trouver un de disponible à un instant t ,

, Automatiser ces actions à l'aide d'un projet collaboratif accessible par tout le monde.

La première solution, consistant à augmenter le nombre d'administrateurs, a très vite été abandonnée. Elle soulevait plus de questions qu'elle apportait de réponses (sécurité, gouvernance, perte de l'information).

La deuxième solution, au contraire, s'est très vite révélée être la solution dont nous avions besoin.

Le projet

Nos besoins:

Un projet déclaratif versionné pouvant interagir avec l'api Github (pour éviter la perte d'information),

Un projet accessible à tout le monde (pour faciliter l'onboarding / outboarding),

Un workflow de validation simplifié et collaboratif (pour la gouvernance & la sécurité),

Un projet permettant l'intégration et le déploiement continus (pour automatiser les changements),

Notre solution

Avec cet ensemble de besoins identifiés, j'ai tout de suite vu une nouvelle occasion d'utiliser un de mes outils favoris Terraform.

Terraform nous permet d'avoir un projet déclaratif et open source versionné sur Github (Githubception) pour favoriser la collaboration, simplifier le process de validation et déclencher automatiquement des actions au merge d'une pull request.

Passons à la pratique

Configuration du provider Github

Commençons par la configuration du provider Github pour Terraform.

La documentation du provider Github pour Terraform est disponible sur le site officiel Terraform.

Pour cela vous allez avoir besoin :

du nom de l'organisation Github, par exemple your_organisation_name

d'un token Github permettant l'administration de l'organisation, par exemple ff34885...

Créons à la racine de notre projet un fichier terraform.tf qui contiendra la configuration du provider

# ./terraform.tf provider "github" { organization = "your_organization_name" token = "ff34885..." }

Vous pouvez maintenant initialiser le projet avec la commande

terraform init

Notre projet Terraform étant initialisé et prêt à communiquer avec l'API de Github, voyons comment créer et récupérer les différentes resources et data sources dont nous avons besoin.

Repository

Resource github_repository

Commençons par un exemple simplifié de gestion de repository avec la resource github_repository

Nous verrons plus tard un exemple plus complet

La resource github_repository requiert comme argument

le nom du repository, par exemple my_awesome_repo

Créons à la racine du projet un fichier repository.tf qui contiendra la déclaration de notre repository

# ./repository.tf resource "github_repository" "example" { name = "my_awesome_repo" }

Vous pouvez maintenant vérifier les changements que Terraform apportera à votre organisation avec la commande

terraform plan

Puis appliquez ces changements avec la commande

terraform apply

Votre nouveau repository est maintenant disponible dans votre organisation Github

Utilisateur

Intéressons-nous maintenant à la partie utilisateur.

Pour les utilisateurs, notre but n'est pas de créer de nouveaux utilisateurs Github mais de récupérer les utilisateurs qui nous intéressent pour ensuite les ajouter à notre organisation. Pour cette raison nous utilisons la data source github_user pour récupérer les utilisateurs et la resource github_membership afin de les ajouter à l'organisation.

Data source github_user

La data source github_user requiert en argument

le username de l'utilisateur que l'on souhaite récupérer, par exemple VEBERAranud

Créons à la racine du projet un fichier user.tf

# ./user.tf data "github_user" "example" { username = "VEBERArnaud" }

github_membership

La resource github_membership requiert en arguments

le username de l'utilisateur à ajouter à l'organisation. Nous utilisons ici une interpolation depuis notre data source github_user .

. le rôle de cet utilisateur dans l'organisation. Deux choix sont possibles member ou admin en fonction des permissions que vous souhaitez lui attribuer.

Ajoutons au fichier user.tf

# ./user.tf # ... (github_user data source) resource "github_membership" "example" { username = data.github_user.example.login role = "admin" }

Vous pouvez maintenant faire un plan et un apply de vos changements, avec les commandes

terraform plan terraform apply

L'utilisateur reçoit alors un mail de Github l'invitant à rejoindre votre organisation.

Team

Le dernier domaine que nous verrons dans cet article concerne les teams, incluant la création, l'ajout d'utilisateurs et l'attribution de repositories à ces teams.

Pour cela nous utiliserons les resources github_team pour la création de teams, github_team_membership pour l'ajout d'utilisateurs aux teams et github_team_repository pour l'attribution de repositories aux teams.

github_team

La resource github_team requiert en argument

le nom de la team, par exemple BackEnd

Créons à la racine du projet un fichier team.tf

# ./team.tf resource "github_team" "example" { name = "BackEnd" }

github_team_membership

La resource github_team_membership requiert en arguments

l'id de la team, récupérée par interpolation depuis la resource github_team

le username de l'utilisateur à ajouter à la team, récupérée par interpolation depuis la data source github_user

le rôle de cet utilisateur dans la team, au choix entre member et maintainer

Ajoutons au fichier team.tf

# ./team.tf # ... (github_team resource) resource "github_team_membership" "example" { team_id = github_team.example.id username = data.github_user.example.login role = "maintainer" }

github_team_repository

La resource github_team_repository requiert en arguments

l'id de la team, récupérée par interpolation depuis la resource github_team

le nom du repository à attribuer à la team, récupérée par interpolation depuis la resource github_repository

les permissions de la team sur ce repository, au choix parmi pull , triage , push , maintain or admin

Ajoutons au fichier team.tf

# ./team.tf # ... (github_team resource) # ... (github_team_membership resource) resource "github_team_repository" "example" { team_id = github_team.example.id repository = github_repository.example.name permission = "admin" }

Vous pouvez maintenant faire un plan et un apply de vos changements, avec les commandes

terraform plan terraform apply

Votre nouvelle team devrait maintenant exister, contenir votre utilisateur et avoir les droits admin sur votre nouveau repository.

Modules

Maintenant que nous savons gérer les repositories, les utilisateurs et les teams, voyons comment créer des modules réutilisables pour abstraire une partie de la complexité.

Nous en profiterons pour ajouter de nouvelles resources à ces modules afin d'ajouter les arguments optionnels sur les resources ainsi que la création des resources de protection de branches et des webhooks sur les repositories.

Module repository

Le premier module que nous allons réaliser est le module de gestion de repository que nous nommerons repository .

Ce module est composé des fichiers

./module/repository/variables.tf pour regrouper les différentes variables du module

pour regrouper les différentes variables du module ./module/repository/main.tf pour la déclaration du repository

pour la déclaration du repository ./module/repository/branch_protection.tf pour la déclaration des branches protégées du repository

pour la déclaration des branches protégées du repository ./module/repository/webhook.tf pour la déclaration des webhooks du repository

pour la déclaration des webhooks du repository ./module/repository/outputs.tf pour l'exposition d'attributs à l'extérieur du module

# ./ module /repository/variables.tf variable "repository-name" { type = string } variable "repository-description" { type = string default = null } variable "repository-homepage_url" { type = string default = null } variable "repository-topics" { type = list( string ) default = [] } variable "repository-private" { type = bool default = true } variable "repository-has_issues" { type = bool default = true } variable "repository-has_projects" { type = bool default = true } variable "repository-has_wiki" { type = bool default = true } variable "repository-has_downloads" { type = bool default = true } variable "repository-allow_merge_commit" { type = bool default = true } variable "repository-allow_squash_merge" { type = bool default = true } variable "repository-allow_rebase_merge" { type = bool default = true } variable "repository-auto_init" { type = bool default = false } variable "repository-gitignore_template" { type = string default = null } variable "repository-license_template" { type = string default = null } variable "repository-default_branch" { type = string default = null } variable "repository-archived" { type = bool default = false } variable "branches_protection" { type = list( object ({ branch = string , enforce_admins = bool, require_signed_commits = bool, status_check-strict = bool, status_check-contexts = list( string ), pr_reviews-required_approving_review_count = number pr_reviews-require_code_owner_reviews = bool, pr_reviews-dismiss_stale_reviews = bool, pr_reviews-dismissal_users = list( string ), pr_reviews-dismissal_teams = list( string ), restrictions-users = list( string ), restrictions-teams = list( string ) }) ) default = [] } variable "webhooks" { type = list( object ({ url = string , secret = string , content_type = string , insecure_ssl = bool, active = bool, events = list( string ) }) ) default = [] }

# ./module/repository/main.tf resource "github_repository" "main" { name = var .repository-name description = var .repository-description homepage_url = var .repository-homepage_url topics = var .repository-topics private = var .repository- private has_issues = var .repository-has_issues has_projects = var .repository-has_projects has_wiki = var .repository-has_wiki has_downloads = var .repository-has_downloads allow_merge_commit = var .repository-allow_merge_commit allow_squash_merge = var .repository-allow_squash_merge allow_rebase_merge = var .repository-allow_rebase_merge auto_init = var .repository-auto_init gitignore_template = var .repository-gitignore_template license_template = var .repository-license_template default_branch = ( var .repository-default_branch != "master" ? var .repository-default_branch : null ) archived = var .repository-archived lifecycle { prevent_destroy = true } }

# ./module/repository/branch_protection.tf resource "github_branch_protection" "main" { count = length( var .branches_protection) repository = github_repository.main.name branch = var .branches_protection[count.index].branch enforce_admins = var .branches_protection[count.index].enforce_admins require_signed_commits = var .branches_protection[count.index].require_signed_commits required_status_checks { strict = var .branches_protection[count.index].status_check-strict contexts = var .branches_protection[count.index].status_check-contexts } required_pull_request_reviews { required_approving_review_count = var .branches_protection[count.index].pr_reviews-required_approving_review_count dismiss_stale_reviews = var .branches_protection[count.index].pr_reviews-dismiss_stale_reviews dismissal_users = var .branches_protection[count.index].pr_reviews-dismissal_users dismissal_teams = var .branches_protection[count.index].pr_reviews-dismissal_teams require_code_owner_reviews = var .branches_protection[count.index].pr_reviews-require_code_owner_reviews } restrictions { users = var .branches_protection[count.index].restrictions-users teams = var .branches_protection[count.index].restrictions-teams } }

# ./module/repository/webhook.tf resource "github_repository_webhook" "main" { count = length( var .webhooks) repository = github_repository.main.name configuration { url = var .webhooks[count.index].url content_type = var .webhooks[count.index].content_type insecure_ssl = var .webhooks[count.index].insecure_ssl secret = var .webhooks[count.index].secret } active = var .webhooks[count.index].active events = var .webhooks[count.index].events }

# ./module/repository/outputs.tf output "name" { value = github_repository.main.name } output "full_name" { value = github_repository.main.full_name } output "html_url" { value = github_repository.main.html_url } output "ssh_clone_url" { value = github_repository.main.ssh_clone_url } output "http_clone_url" { value = github_repository.main.http_clone_url } output "svn_url" { value = github_repository.main.svn_url }

Pour utiliser ce module, éditons le fichier ./repository.tf et remplaçons son contenu par

# ./repository.tf module "my_awesome_blog" { source = "./module/repository/" # repository repository-name = "my_awesome_blog" repository-description = "My Awesome Blog" repository-homepage_url = "https://my-awesome-blog.com" repository-topics = [ "blog" , "tech" , "awesome" ] repository- private = false repository-has_projects = false repository-auto_init = false repository-default_branch = "master" # branches protection branches_protection = [ { branch = "master" enforce_admins = false require_signed_commits = false status_check-strict = true status_check-contexts = [ "continuous-integration/travis-ci" ] pr_reviews-required_approving_review_count = 1 pr_reviews-require_code_owner_reviews = false pr_reviews-dismiss_stale_reviews = false pr_reviews-dismissal_users = [] pr_reviews-dismissal_teams = [] restrictions-users = [] restrictions-teams = [] } ] # webhooks webhooks = [ { url = "https://notify.travis-ci.com" secret = null content_type = "form" insecure_ssl = false active = true events = [ "create" , "delete" , "issue_comment" , "member" , "public" , "pull_request" , "push" , "repository" ] } ] }

Module utilisateur

Intéressons-nous maintenant au module de gestion d'utilisateurs que nous nommerons user .

Ce module est composé des fichiers

./module/user/variables.tf pour regrouper les différentes variables du module

pour regrouper les différentes variables du module ./module/user/main.tf pour la déclaration des utilisateurs

pour la déclaration des utilisateurs ./module/user/membership.tf pour l'attribution des utilisateurs à l'organisation

pour l'attribution des utilisateurs à l'organisation ./module/user/outputs.tf pour l'exposition d'attributs à l'extérieur du module

# ./ module /user/variables.tf variable "user-name" { type = string } variable "user-role" { type = string default = "member" }

# ./module/user/main.tf data "github_user" "main" { username = var .user-name }

# ./module/user/membership.tf resource "github_membership" "main" { username = data.github_user.main.login role = var .user-role }

# ./module/user/outputs.tf output "login" { value = data.github_user.main.login } output "avatar_url" { value = data.github_user.main.avatar_url } output "gravatar_id" { value = data.github_user.main.gravatar_id } output "site_admin" { value = data.github_user.main.site_admin } output "name" { value = data.github_user.main.name } output "company" { value = data.github_user.main.company } output "blog" { value = data.github_user.main.blog } output "location" { value = data.github_user.main.location } output "email" { value = data.github_user.main.email } output "gpg_keys" { value = data.github_user.main.gpg_keys } output "ssh_keys" { value = data.github_user.main.ssh_keys } output "bio" { value = data.github_user.main.bio } output "public_repos" { value = data.github_user.main.public_repos } output "public_gists" { value = data.github_user.main.public_gists } output "followers" { value = data.github_user.main.followers } output "following" { value = data.github_user.main.following } output "created_at" { value = data.github_user.main.created_at } output "updated_at" { value = data.github_user.main.updated_at }

Pour utiliser ce module, éditons le fichier ./user.tf et remplaçons son contenu par

# ./user.tf module "VEBERArnaud" { source = "./module/user/" user-name = "VEBERArnaud" user-role = "admin" }

Module team

Pour finir avec les modules, regardons la gestion des teams dans un module nommé team .

Ce module est composé des fichiers

./module/team/variables.tf pour regrouper les différentes variables du module

pour regrouper les différentes variables du module ./module/team/main.tf pour la déclaration de la team

pour la déclaration de la team ./module/team/team_membership.tf pour l'ajout des utilisateurs à la team

pour l'ajout des utilisateurs à la team ./module/team/team_repository.tf pour l'ajout des repositories à la team

pour l'ajout des repositories à la team ./module/team/outputs.tf pour l'exposition d'attributs à l'extérieur du module

# ./ module /team/variables.tf variable "team-name" { type = string } variable "team-description" { type = string default = null } variable "team-privacy" { type = string default = "secret" } variable "team-parent_team_id" { type = string default = null } variable "team-ldap_dn" { type = string default = null } variable "team-members" { type = list( string ) default = [] } variable "team-members_role" { type = map default = {} } variable "team-repositories" { type = list( string ) default = [] } variable "team-repositories_permission" { type = map default = {} }

# ./module/team/main.tf resource "github_team" "main" { name = var .team-name description = var .team-description privacy = var .team-privacy parent_team_id = var .team-parent_team_id ldap_dn = var .team-ldap_dn }

# ./module/team/team_membership.tf resource "github_team_membership" "members" { for_each = toset( var .team-members) team_id = github_team.main.id username = each.value role = var .team-members_role[each.value] }

# ./module/team/team_repository.tf resource "github_team_repository" "repositories" { for_each = toset( var .team-repositories) team_id = github_team.main.id repository = each.value permission = var .team-repositories_permission[each.value] }

# ./module/team/outputs.tf output "id" { value = github_team.main.id } output "slug" { value = github_team.main.slug }

Pour utiliser ce module, éditons le fichier ./team.tf et remplaçons son contenu par

# ./team.tf module "core" { source = "./module/team/" team-name = "FrontEnd" team-description = "FrontEnd Developers" team-privacy = "secret" team-members = [ module.VEBERArnaud.login, ] team-members_role = { (module.VEBERArnaud.login) = "maintainer" , } team-repositories = [ module.my_awesome_blog.name, ] team-repositories_permission = { (module.my_awesome_blog.name) = "admin" , } }

Utilisons maintenant nos commandes Terraform pour vérifier les changements qui vont être apportés à notre organisation Github et les appliquer.

terraform plan terraforn apply

Pour aller plus loin

Terraform remote state & lock

Afin de favoriser la collaboration, il est important de partager le state Terraform entre les différentes exécutions et garantir qu'une seule exécution se fait à un instant t

Pour cela, il est possible de configurer le stockage distant des fichiers de state Terraform, plusieurs types de backend sont disponible en fonction de vos préférences.

La documentation pour ces fonctionnalités est disponible sur la documentation Terraform.

Intégration / déploiement continue

La dernière étape pour que notre projet corresponde aux besoins de départ est la mise en place d'une pipeline de CI/CD.

Pour l'exemple nous utiliserons travis-ci mais vous pouvez utiliser la techno de votre choix.

Notre pipeline se chargera à chaque run

d'initialiser notre projet Terraform sur le runner

de valider la syntaxe de nos déclarations

de vérifier le formatage de nos fichiers Terraform

d'exécuter un plan des changements à apporter

d'appliquer les changements

L'application des changements ne devant être exécutée que dans le cas d'un merge sur la branche master.

Pour cela nous utilisons la configuration travis suivante

Pensez à mettre à jour la version de Terraform dans la variable d'env globale TERRAFORM_VERSION en fonction de votre installation

language: generic os: linux version: ~> 1.0 env: global: - TERRAFORM_VERSION=0.12.24 - TERRAFORM_PATH=$HOME/bin before_install: - wget "https://releases.hashicorp.com/terraform/${TERRAFORM_VERSION}/terraform_${TERRAFORM_VERSION}_linux_amd64.zip" -O /tmp/terraform.zip install: - unzip -d "${TERRAFORM_PATH}" /tmp/terraform.zip before_script: - terraform init -input=false script: - terraform validate - terraform fmt -check=true -diff - terraform plan -input=false -out=.terraform/tfplan deploy: provider: script edge: true script: terraform apply -input=false .terraform/tfplan on: branch: master

Conclusion

Vous avez maintenant toutes les clés pour gérer votre organisation Github en collaboratif et scalable, s'adaptant à la taille de votre organisation. Un exemple de première Pull Request pour vos nouveaux collaborateurs pourrait être de leurs faire gérer leur propre onboarding dans l'organisation.

Vous pouvez jeter un oeil à notre repository pour voir un "real world example".