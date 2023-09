Le HTTPS - Partie 2 : la pratique

Introduction

Comme nous avons pu le voir dans la première partie de cet article consacré au HTTPS, la sécurisation de la communication dans le monde du web est primordiale. Cette seconde partie est donc logiquement dédiée à sa mise en pratique, pour montrer qu'il est très facile de déployer des certificats gratuits, valables 90 jours et délivrés par une autorité certifiée. Pour ce faire, nous utiliserons Docker, Certbot et Nginx sur un serveur Linux. Bien que cet article ne traite pas des autres serveurs web (comme Apache par exemple), il est bien sûr tout à fait possible de mettre en place le HTTPS sur ceux-la aussi.

Pré-requis

Faire pointer l'enregistrement DNS du nom de domaine à sécuriser sur le serveur. Dans cet article, nous utiliserons tls.example.com pour l'exemple.

Installer Docker .

. Installer Nginx .

. S'assurer qu'aucun processus n’écoute les ports 80 et/ou 443.

Étape 1 - Récupérer le certificat

Nous allons d'abord utiliser le conteneur Docker officiel de Certbot pour récupérer un certificat TLS pour notre sous-domaine à sécuriser :

docker run -it --rm --name certbot -p 80:80 -p 443:443 -v "/etc/letsencrypt:/etc/letsencrypt" -v "/var/lib/letsencrypt:/var/lib/letsencrypt" certbot/certbot certonly --standalone --email "user@example.com" -d "tls.example.com"

Cette commande va donc lancer le conteneur de l'application Certbot. Voyons quels sont les paramètres utilisés ici, en commençant par ceux passés à Docker :

-it indique à Docker que nous voulons avoir la possibilité d'interagir avec l'application. Vous aurez en effet sûrement à accepter les conditions d'utilisation de Certbot lors de la première utilisation.

indique à Docker que nous voulons avoir la possibilité d'interagir avec l'application. Vous aurez en effet sûrement à accepter les conditions d'utilisation de Certbot lors de la première utilisation. --rm supprimera le conteneur une fois son travail terminé, sans toutefois supprimer les certificats récupérés bien sûr.

-p 80:80 -p 443:443 expose les ports HTTP (80) et HTTPS (443) du conteneur, afin qu'il puisse être contacté par Let's Encrypt, qui vérifiera ainsi que vous êtes bien le propriétaire du serveur.

-v "/etc/letsencrypt:/etc/letsencrypt" -v "/var/lib/letsencrypt:/var/lib/letsencrypt expose au conteneur les dossiers nécessaires à Certbot pour stocker de manière persistante les certificats sur le serveur. Sans ces paramètres, les certificats seraient simplement détruits en même temps que le conteneur à la fin de l'exécution.

certbot/certbot indique à Docker quel conteneur lancer, ici le conteneur officiel de Certbot .

Les paramètres suivants sont ceux passés directement à Certbot :

certonly indique à Certbot que nous voulons simplement récupérer un certificat.

indique à Certbot que nous voulons simplement récupérer un certificat. --standalone lance l'application en mode standalone, c'est à dire avec son propre serveur web (d'où la nécessité de passer les ports HTTP(S) au conteneur, comme vu plus haut).

--email permet à Let's Encrypt d'avoir un point de contact avec le détenteur du certificat et ainsi lui envoyer un email quand la date d'expiration du certificat approche.

permet à Let's Encrypt d'avoir un point de contact avec le détenteur du certificat et ainsi lui envoyer un email quand la date d'expiration du certificat approche. -d indique enfin le nom de domaine ou le sous-domaine concerné par le certificat. Il peut être intéressant de noter que vous pouvez indiquer plusieurs options "-d nom_de_domaine" ici, si vous souhaitez avoir un seul certificat pour plusieurs noms de domaine. Le certificat en question portera alors le nom du premier domaine passé en paramètre.

Une fois la commande exécutée, si tout s'est bien déroulé, vous trouverez le certificat dans le dossier "/etc/letsencrypt/live/".

Sachez que vous pouvez aussi récupérer un certificat wildcard, gérant tous les sous-domaines d'un nom de domaine. Dans notre exemple, ce "super-certificat" est récupérable en passant "*.example.com" à l'option "-d" de Certbot. Pour ce faire, le DNS de "example.com" doit bien entendu pointer sur votre serveur.

Étape 2 - Renouveler les certificats

Cette étape est des plus simples, il suffit de passer l'instruction "renew" à Certbot :

docker run -it --rm --name certbot -p 80:80 -p 443:443 -v "/etc/letsencrypt:/etc/letsencrypt" -v "/var/lib/letsencrypt:/var/lib/letsencrypt" certbot/certbot renew

On pourra noter la ressemblance importante avec la commande précédente. Le seul changement ici est donc l'instruction "renew" passée à Certbot, qui va donc se charger de vérifier pour chaque certificat stocké si la date d'expiration approche (moins de 10 jours par défaut) et les renouveler si besoin.

Étape 3 - Utilisation du certificat avec Nginx

Maintenant que notre certificat est récupéré, voyons ce que nous avons à mettre en place au niveau de Nginx pour utiliser le HTTPS au travers de cet exemple de configuration commenté :

server { listen 443 ssl; # Port HTTPS server_name tls.example.com; # Nom de domaine concerné par ce bloc de config ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/tls.example.com/fullchain.pem; # Localisation de certifcat ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/tls.example.com/privkey.pem; # Localisation de la clef ssl_protocols TLSv1.2; # Protocole SSL/TLS autorisé ssl_prefer_server_ciphers on; # Activation du chiffrement coté serveur ssl_ciphers 'EECDH+AESGCM:EDH+AESGCM:AES256+EECDH:AES256+EDH'; # Type de chiffrement root /www/; } server { listen 80; # Port HTTP server_name tls.example.com; # Nom de domaine concerné par ce bloc de config return 301 https://$host$request_uri; # Redirection automatique sur le HTTPS }

Conclusion

Nous avons donc pu voir dans cet article comment mettre en place facilement le HTTPS avec Docker, Certbot et Nginx. Si vous souhaitez approfondir le sujet, n'hésitez pas à passer sur la documentation détaillée de la configuration TLS de Nginx.

