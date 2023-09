Introduction à AngularJS

AngularJS est un framework JavaScript open-source qui a vu le jour en 2009 et dont le père Miško Hevery est un expert Web autour des technologies Java et JavaScript, travaillant chez Google.

Construire une application web avec une interface utilisateur complexe devient très difficile en utilisant uniquement des librairies telles que jQuery. AngularJS facilite la création et la maintenance des applications, et accélère le développement JavaScript/AJAX. Il permet la création d'applications web monopage (single-page application) et apporte aux applications Web côté client les services traditionnellement apportés côté serveur, rendant de ce fait les applications Web beaucoup plus légères.

Les concepts d'AngularJS :

Template côté client

Les templates et les données sont assemblés côté client. Le rôle du serveur se résume alors seulement à servir les données requises par ces templates.

Voici un exemple minimaliste contenant un template et un controller :

Voici notre template "hello.html" :

< html ng-app > < head > < title > Hello, World in AngularJS </ title > < script src = "angular.js" > </ script > < script src = "controllers.js" > </ script > </ head > < body > < div ng-controller = 'HelloController' > < input ng-model = 'hello.text' > < p > {{hello.text}}, World </ p > </ div > </ body > </ html >

Voici notre contrôleur "controller.js"

function HelloController ( $scope ) { $scope.hello = { text : 'Hello' }; }

Le chargement de "hello.html" dans un navigateur produira l'affichage suivant :

Il y a plusieurs choses intéressantes à noter ici en comparaison avec la plupart des méthodes utilisées aujourd'hui :

Il n'y a pas de classes ou d'ID dans le code HTML pour identifier où attacher des event listeners .

pour identifier où attacher des . Lorsque le contrôleur initialise hello.text , nous n'avons pas eu à enregistrer des event listeners ou écrire des callbacks .

, nous n'avons pas eu à enregistrer des ou écrire des . Le contrôleur est un bon vieux code JavaScript qui n'a besoin de rien hériter de ce que AngularJS fournit, et qui obtient l'objet $scope sans que l'on n'ait besoin de le créer.

qui n'a besoin de rien hériter de ce que fournit, et qui obtient l'objet sans que l'on n'ait besoin de le créer. Nous n'avons pas eu à appeler le constructeur du contrôleur.

MVC (Modèle-Vue-Contrôleur)

Dans les applications AngularJS, la vue est le DOM (Document Object Model), les contrôleurs sont des classes JavaScript, et le modèle est stocké dans les propriétés des objets.

Data Binding

AngularJS permet de faire du data binding très simplement sans devoir écrire le moindre code AJAX. Retournons dans l'exemple de code ci-dessus. Si nous remplaçons le texte Hello par le texte Hi dans le champ de saisie, voici l'affichage que nous aurons dans le navigateur :

L'interface utilisateur se met à jour dynamiquement, sans que nous ayons eu besoin d'attacher un change listener sur le champ de saisie. Il faut également noter que le data binding est bidirectionnel. Dans notre contrôleur, le changement de valeur de notre variable $scope.hello.text, à la suite d'une requête au serveur par exemple, mettrait automatiquement à jour le champ de saisie et le texte dans les doubles accolades.

Injection de dépendances

Si nous reprenons le code de notre contrôleur, on note que l'objet $scope est passé à notre fonction automatiquement. En effet, AngularJS fournit un système d'injection de dépendances qui suit un modèle de conception appelé la "loi de Déméter" (Law of Demeter).

Directives

Une des meilleures parties de AngularJS, c'est que vous pouvez écrire vos propres templates HTML. En effet, le cœur du framework inclut un puissant moteur de manipulation du DOM qui vous permet d'étendre la syntaxe du HTML. Nous avons déjà vu plusieurs nouveaux attributs dans notre template qui ne font pas partie de la spécification HTML. Si l'on reprend notre template "hello.html", on remarque la notation de double accolades et ng-model pour le data binding et ng-controller pour spécifier quel contrôleur supervise quelle partie de la vue. On appel ces extensions HTML des directives. AngularJS est livré avec de nombreuses directives qui vous aideront à définir les vues de votre application. Ces directives peuvent définir ce que nous appelons des templates et peuvent être utilisé pour créer des composants réutilisables.

Comparons notre code écrit avec AngularJS, à ce que l'on écrirait en JavaScript natif :

< html > < head > < title > Hello, World in JavaScript </ title > </ head > < body > < p id = "hello" > </ p > < script type = "text/javascript" > var isIE = document .attachEvent; var addListener = isIE ? function ( e, t, fn ) {e.attachEvent( 'on' + t, fn);} : function ( e, t, fn ) {e.addEventListener(t, fn, false );}; addListener( window , 'load' , function ( ) { var hello = document .getElementById( 'hello' ); if (isIE) { hello.innerText = 'Hello, World' ; } else { hello.textContent = 'Hello, World' ; } }); </ script > </ body > </ html >

N'y a-t-il pas une très grande différence entre un code JavaScrit natif et un code AngularJS ?

Cette petite introduction à AngularJS ne vous donne-t-elle pas envie d'aller plus loin ? Nous étudierons dans un autre article, l'anatomie d'une application AngularJS. À suivre...

Pour aller plus loin : http://misko.hevery.com/about http://angularjs.org http://egghead.io/lessons