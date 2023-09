Les dotCSS 2015, c'était bien.

C'est en plein coeur du 2e arrondissement de Paris, dans ce monument historique légèrement cossu qu'est le Théâtre des Variétés, que s'est déroulée la deuxième édition de dotCSS le 4 décembre dernier. Ce jour-là, mon compère Elevenien Thibaut et moi-même avons délesté nos clients bien-aimés de notre présence pour nous y rendre, et écouter ce que quelques grands acteurs de la scène CSS voulaient partager avec nous en cette fin d'année. Et pour être franc, c'était très instructif.

Un peu de contexte

Avant de détailler chaque conférence, petite introduction pour ceux qui ne connaissent pas l'événement.

dotCSS est un événement faisant parti de l'initiative dotConferences, une série de conférences qui vise à proposer des présentations de haute volée en lien avec des technologies ou des sujets particuliers. On en recense six aujourd'hui, dont les dotJS qui se sont déroulés lundi dernier, mais aussi les dotGo, et bientôt les dotScale. Ces rassemblements ont lieu exclusivement à Paris, mais attirent néanmoins une audience venue en large partie de l'étranger. Pour toucher le plus large public possible, les présentations se font donc exclusivement en anglais, alors mieux vaut avoir été attentif pendant ses cours de langue pour bien suivre le discours des orateurs.

D'autant plus que cette année, c'est un savoureux gratin qui est venu nous honorer de son temps, composé notamment du Co-président du CSS Working Group, Alan Stearns, ainsi que de son prédécesseur Daniel Glazman. Daniel Eden était également présent pour nous parler de son expérience chez Dropbox, et Andrey Sitnik a fait tout le chemin depuis Moscou pour venir nous parler de PostCSS. Bref, ça valait le coup d'y être. Mais si vous n'avez pas pu, ce petit billet est là pour résumer un peu ce qu'on a retenu.

Les présentations en résumé

The New CSS Layout, par Rachel Andrew

Rachel Andrew est la co-fondatrice de Perch CMS, un CMS avec des poussins. Dans cette présentation riche en démonstrations, Rachel a fait un point sur les trois dernières innovations majeures pour la création de mises en pages flexibles et responsives en CSS : CSS Grid Layout et Flexbox, qui sont les deux plus récents modèles de mise en page, ainsi que le Box Alignment Level 3, qui définit les règles d'alignement des éléments.

Concernant Flexbox et Grid, Rachel rappelle ce qui caractérise ces modes de mises en page : une "conscience" particulière des éléments les uns par rapport aux autres, une séparation potentielle entre l'ordre de déclaration des éléments et leur ordre d'affichage, un contrôle sur la direction d'alignement des éléments, ainsi que sur les proportions des éléments les uns par rapport aux autres. Si vous avez déjà eu l'occasion de vous amuser avec Flexbox, vous savez à quel point ces caractéristiques sont bénies, mais comme le disait oncle Ben, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et pouvoir manipuler l'ordre de ses éléments en CSS ne doit pas dispenser de conserver un ordre sémantique correct dans votre HTML. De même, pas question de perdre la tête et s'amuser à transformer tous ses éléments en flex ou grid. La notion de Separation of Concerns reste d'actualité.

Les amateurs de Flexbox connaissent aussi les règles du Box Alignment. Pour les autres, sachez qu'il existe aujourd'hui des propriétés CSS pour aligner des éléments les uns par rapport aux autres de façon souple : à gauche, à droite et au centre bien sûr, mais aussi avec un espace équivalent autour ou entre eux, horizontalement comme verticalement. Oui oui, verticalement. Non non, y a pas de quoi.

En terme de support, si vous ne supportez plus IE9-, faites-vous plaisir : Flex est bien implémenté partout ailleurs. De plus, Microsoft est sur le point de mettre fin au support de IE10-, donc vous devriez même pouvoir dire adieu aux anciennes syntaxes très bientôt. Du côté de Grid, c'est le constat inverse : seuls IE10+ et Edge ont un support partiel par défaut au jour d'aujourd'hui. Vous pouvez donc commencer à vous exercer, mais vous devrez patienter encore au moins une bonne année avant de pouvoir vous en servir en production.

Vous pouvez retrouver les diapos ainsi que tous les exemples de la présentation sur le site de Rachel Andrew.

Fix Global CSS with PostCSS, par Andrey Sitnik

Développer front-end dans une société russe avec un nom très cool, Andrey Sitnik, auteur du très apprécié Autoprefixer, est venu nous parler de PostCSS, une autre de ses créations.

Comme son nom l'indique plutôt bien, PostCSS est un post-processeur, et s'inscrit donc dans une démarche différente de celle des pré-processeurs. Si, avec Sass et Less, on travaille sur des feuilles de style dans un format spécifique qui sera ensuite compilé en CSS, postCSS traite quant à lui directement des feuilles CSS en vue de les améliorer. De quelles façons ? Tout dépend des plugins que vous souhaitez utiliser, sachant qu'il en existe déjà un petit paquet et de toutes sortes différentes : linting, autoprefixing, optimisations diverses... De quoi automatiser pas mal de tâches rébarbatives et optimiser son workflow, baby !

Dans sa présentation, Andrey explique en quoi PostCSS peut être utilisé pour rendre son CSS plus maintenable avec une bonne séparation de ses styles, notamment pour éviter les pièges du CSS Global, c'est-à-dire tout ce qui, dans notre CSS, va s'appliquer à l'ensemble de notre appli et causer des problèmes de cascade et de maintenabilité : sélecteurs globaux, resets, héritage, etc. Il présente pour cela des plugins qui permettent d'organiser son interface en module, de réorganiser ses sélecteurs et ses propriétés, et de créer des media-queries qui s'appliquent à des composants plutôt qu'à des pages entières.

Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille vivement de jeter un oeil à ses diapos de présentation sur son GitHub.

(S)CSS at Dropbox, par Daniel Eden

Daniel Eden est Design engineer chez Dropbox. Un poste au nom plutôt classe, mais surtout à la responsabilité très importante comme il nous l'a expliqué dans un retour d'expérience particulièrement intéressant.

À son arrivée chez Dropbox, Daniel s'est retrouvé confronté à une architecture CSS particulièrement infâme, avec des centaines de sélecteurs trop longs, de déclarations trop spécifiques, de propriétés dupliquées... Il explique que la raison simple pour laquelle un code aussi trash a pu voir le jour est que trop de personnes mettaient la main dedans, trop souvent, et sans forcément bien connaître et aimer le langage. Il en vient ainsi au constat qu'il est trop facile d'écrire du CSS pour écraser celui de son prédécesseur en écrivant par-dessus, menant à un cauchemar de cascades et de spécificités susceptibles de créer des effets de bords à la moindre modification.

Pour changer ces mauvaises habitudes, Daniel a mis en place des linters pour vérifier la qualité du code, ainsi que des blocking reviews pour refuser du CSS jugé non-conforme. Il utilise également des outils de stats pour quantifier le CSS comme CSSStats, Cloc et Parker. Faire accepter ces nouveaux processus implique de bien expliquer leur intérêt aux développeurs pour les sensibiliser.

Je n'ai pas réussi à mettre la main sur les diapos de cette présentation, mais je les ajouterai si j'y parviens.

Editing photos with CSS, par Una Kravets

Retour vers des démonstrations plus concrètes avec la présentation d'Una Kravets, développeur front-end et designer chez IBM Bluemix, qui nous a montré comment on peut utiliser CSS aujourd'hui pour modifier des images de toutes sortes de façons différentes. Elle évoque pour cela trois méthodes : les filters, les gradients, et blend-mode.

Les CSS filters proposent toute une collection de propriétés pour altérer une image : grayscale (niveau de gris), blur (flou), hue (teinte), brightness (luminosité), contrast (hmmm...) et plein d'autres. Leur support n'est pas encore autant au point que celui des SVG, et on ne peut qu'espérer que la situation évolue rapidement. Les CSS gradients permettent de définir des dégradés comme une valeur de fond en CSS. On peut en faire des linéaires et des circulaires, et contrôler les différentes étapes de transition entre chaque couleur.

Enfin, une partie importante de la présentation était dédiée à blend-mode, une propriété qui permet de définir comment les parties superposées de deux images doivent s'afficher. Comme c'est un sujet avec un jargon particulier que je ne maîtrise pas aussi bien qu'Una, je vous invite à jeter à son site #artTheWeb, qui compile pas mal de démos agrémentées d'explications techniques.

Becoming responsible for CSS, par Alan Stearns

Grand manitou du CSS chez Adobe - c'est pas moi qui le dit, c'est lui, Alan Stearns est devenu en juin dernier rien de moins que Co-président du CSS Working Group. Et comme il l'explique non sans une pointe de malice, cela signifie que l'avenir du CSS, de tout un langage et du standard qui se trouve derrière, est entre ses mains expertes.

Mais ce que nous dit Alan, c'est qu'en réalité, le CSS est entre les mains de tous ceux qui l'utilisent au quotidien et veulent le voir évoluer. Pour que le langage progresse, il nous incite à nous exprimer, à participer à des groupes de discussions sur des fonctionnalités désirées, et à ouvrir des tickets de bugs sur les sites appropriés avec des tests W3C.

Il a également évoqué un nouveau groupe de travail qui a émergé cette année, baptisé Houdini, et qui vise à définir de nouvelles APIs bas niveau de style et de mise en forme pour faciliter l'implémentation de nouvelles spécifications via JavaScript. Alan et d'autres membres du W3C espèrent ainsi qu'à terme, l'implémentation de nouvelles propriétés dans le navigateur sera accélérée, pour ne plus être victimes de leur lente standardisation.

Transform alchemy, par Tom Giannattasio

Fondateur de Macaw, une solution à destination des designers qui génère du code HTML et CSS à partir d'un design graphique, Tom Giannattasio nous a montré ce qu'il était possible de faire aujourd'hui en matière de 3D rien qu'avec la magie du CSS.

Avec la propriété transform, on peut ajuster des valeurs de rotation et de translation sur trois axes sur des éléments HTML. En animant les transitions entre ces valeurs, on peut obtenir des effets 3D plus fluides qu'en animant n'importe quelle autre propriété (outre l'opacité) puisque le navigateur se contente de compositer différemment l'élément plutôt que de le repeindre à chaque image. Pour illustrer cela, Tom a reproduit l'effet de parallaxe des blocs de l'interface de tvOS, l'OS de la dernière Apple TV. Le résultat est fluide, classe, et il y a du Breaking Bad dedans.

Tom précise tout de même que dès lors qu'il s'agit de faire des choses plus complexes à une échelle plus large, WebGL est une solution plus adaptée que CSS. C'est sans doute vrai, mais c'est toujours amusant de voir jusqu'où les gens sont capables de pousser le langage.

The expanding boundaries of CSS, par Chris Eppstein

C'est le co-créateur de Sass lui-même, Chris Eppstein, qui est venu délivrer une réflexion très intéressante sur la perception que les gens ont du CSS d'une façon générale, et en quoi cela influe sur son évolution.

Pour cela, il évoque d'abord la philosophie originelle derrière le langage, qui prétend que le CSS doit rester aussi simple que possible pour correspondre à un public bien déterminé qui ne sais pas nécessairement programmer. Mais Tom argumente contre cette notion selon laquelle programmer devrait être complexe et difficile, et écrire du CSS devrait être simple et facile. Le langage s'est considérablement enrichi en propriétés, sélecteurs et autres possibilités en vingt ans, et rédiger et organiser des feuilles de style de qualité, maintenables et efficaces demande de l'expertise. Dire que le CSS est un langage facile est erroné, et cette idée freine la croissance du langage.

Le succès massif des pré-processeurs tels que Sass et Less prouve que les développeurs CSS sont prêts à accueillir plus de possibilités et de complexité dans le langage. Variables, mixins, héritage... Toutes ces notions ajoutent une richesse supplémentaire à CSS qui facilite le travail des développeurs. Tom évoque également Houdini, et la vocation de ce groupe à étendre les possibilités offertes par les outils natifs du Web, à rendre ce dernier plus compréhensible et son développement plus rapide et efficace.

Pushing CSS to new frontiers, par Daniel Glazman

En point final de cette journée, c'est l'ex Co-président du CSS Working Group, Daniel Glazman, qui est monté sur scène pour une présentation un tantinet coup-de-gueule, et qui fait écho à la précédente.

Daniel dénonce en effet les limitations dramatiques du CSS Object Model et la pauvreté des APIs qu'il définit. De plus, à l'instar de Chris Eppstein, il explique que CSS devrait déjà permettre nativement tout ce que permettent les pré-processeurs comme les variables et les imbrications de sélecteurs. Surtout, il pense que le CSS pourrait servir à bien plus qu'à définir des styles, et que la syntaxe des sélecteurs pourrait être utilisée pour des usages plus variés. En bref, CSS est comme une boîte noire inaccessible qui a besoin de s'ouvrir et se développer.

En conclusion

Si je me suis bien débrouillé, vous avez dû remarquer que les sujets évoqués étaient relativement variés, s'attardant tantôt sur des applications concrètes et emballantes de propriétés CSS émergentes, tantôt sur des notions plus abstraites qui nous invitent à réfléchir sur ce que nous attendons de ce langage avec lequel nous travaillons tous les jours. C'est de là que vient le vrai succès de cette journée pour moi : une alternance de sujets variés et intéressants portés par des présentations solides et démonstratives.

Ca, et puis les pauses buffet.

Les photos officielles de l'événement sont disponibles sur le Flickr de dotConferences. Quant aux vidéos, elles devraient être en ligne d'ici quelques jours.