Migrer une application React client-side en server-side avec Next.JS

La plupart des applications front utilisant React sur lesquelles j'ai pu travailler sont des applications destinées à être rendues par le navigateur (client-side).

Cependant, en fonction des outils que vous utilisez, il se peut que celles-ci ne soient pas visibles par les moteurs de recherche et empêchent donc une bonne indexation de vos contenus (SEO).

Afin de palier à ce problème, des frameworks ont vu le jour afin de permettre de rendre des applications React côté serveur (server-side). C'est le cas de Next.JS que nous allons étudier dans cet article.

Je disposais en effet d'une application React rendue côté client et l'ai migrée vers un rendu côté serveur en quelques heures seulement grâce au framework. L'objectif de cet article est de partager avec vous mon expérience technique sur cette migration.

Premiers pas

Avant tout, il nous faut regarder ce que propose Next.JS afin de voir si ce framework correspond à nos besoins :

Une installation simple ,

, Rendu de fichiers statiques tel que des images et fichiers CSS dans un répertoire static ,

tel que des images et fichiers CSS dans un répertoire , Des URLs (routing) pré-définies à partir des noms des fichiers JS présents dans le répertoire pages ,

, Possibilité de définir des routes personnalisées/paramétrisées (mais j'ai utilisé next-routes pour cela, plus simple d'utilisation),

(mais j'ai utilisé pour cela, plus simple d'utilisation), Exécuter des actions côté serveur seulement ,

, Une intégration simple avec Redux grâce à next-redux-wrapper .

À priori, vous devriez donc avoir tout ce dont vous avez besoin pour migrer votre projet. Commençons !

Ajout des dépendances

La première chose à faire est d'ajouter nos dépendances dans le fichier package.json :

{ "version" : "0.0.1" , "private" : true , "dependencies" : { + "next" : "^3.0.3" , + "next-redux-wrapper" : "^1.3.2" , + "next-routes" : "^1.0.40" , "prop-types" : "^15.5.10" , "react" : "^15.5.4" , "react-dom" : "^15.5.4" , "react-scripts" : "1.0.1" }, "scripts" : { - "start" : "react-scripts start" , - "build" : "react-scripts build" , - "test" : "react-scripts test --env=jsdom" , + "dev" : "next dev src" , + "start" : "node server.js" , + "build" : "next build src" , + "test" : "react-scripts test --env=jsdom" } }

Nous ajoutons donc ici nos trois dépendances : next , next-redux-wrapper et next-routes . Pas besoin de s'étendre plus sur le sujet, le nom des librairies me semble assez clair pour deviner leur utilité.

Il nous faut également modifier les scripts. En effet, nous allons avoir désormais besoin d'un serveur HTTP node et allons utiliser la librairie next pour construire et développer notre application avec un compilateur à la volée.

Notez que pour le moment, j'ai gardé react-scripts pour exécuter mes tests mais notez que celui-ci pourrait bien entendu être supprimé.

Nouvelle structure de fichiers

Nous allons respecter les conventions proposées par Next.JS, ainsi nous allons placer nos différentes pages dans un répertoire nommé page , nos fichiers statiques dans un répertoire static .

Seule différence, nous allons les placer dans src . C'est pourquoi nous avons précisé ce répertoire dans les commandes précédentes.

Voici donc notre structure de projet :

. ├── src │ ├── actions │ │ ├── ... │ ├── components │ │ ├── ... │ ├── constants │ │ └── ... │ ├── containers │ │ ├── ... │ ├── pages │ │ ├── _error.js │ │ ├── index.js │ │ └── category.js │ ├── reducers │ │ ├── ... │ ├── static │ │ ├── css │ │ │ ├── ... │ │ ├── fonts │ │ │ └── ... │ │ ├── img │ │ │ ├── ... │ │ ├── favicon.ico │ │ └── index.html │ ├── store │ │ └── configureStore.js │ ├── translations │ │ ├── ... │ ├── index.js │ └── routes.js ├── tests │ └── ... ├── Makefile ├── README.md ├── package-lock.json ├── package.json ├── server.js

Nous avons gardé la même structure de fichier que nous avions avec notre projet client-side et avons simplement ajouté le répertoire pages ainsi que static (qui était précédemment nommé assets chez nous).

Vous pouvez d'ores et déjà faire tourner le serveur sur votre machine de développement en exécutant :

$ npm run dev (ou yarn dev)

Côté production, c'est le serveur node server.js qui sera exécuté. Voici son code :

const next = require ( 'next' ) const routes = require ( './src/routes' ) const app = next({ dir : 'src' , dev : false }) const handler = routes.getRequestHandler(app) const {createServer} = require ( 'http' ) app.prepare().then( () => { createServer(handler).listen( 8081 ) })

Nous instancions ici Next.JS et récupérons les routes que nous allons créer par la suite. Nous précisons également le répertoire src . Spécifiez bien que vous n'êtes pas en environnement de développement afin d'optimiser le build.

Écriture de la première page

Il est maintenant temps d'écrire notre première page rendue en server-side !

Nous allons commencer avec une homepage très simple. Placez donc un fichier à l'emplacement src/pages/index.js :

import React from 'react' import withRedux from 'next-redux-wrapper' import { store } from '../store/configureStore' import { Footer, Homepage } from '../components' ; import { AppContainer, HeaderContainer } from '../containers' ; const Page = () => ( < AppContainer className = 'App Homepage' > < div > < HeaderContainer /> < Homepage /> < Footer /> </ div > </ AppContainer > ) export default withRedux(store)(Page)

Très simple, nous instancions un objet Page React comprenant les composants qui vont former notre page, et appelons une fonction retournée par withRedux(store) (fournie par la librairie next-redux-wrapper ) permettant de synchroniser notre store Redux sur cette page.

Ainsi, toute notre page (et les composants compris à l'intérieur) auront accès et pourront manipuler le store Redux.

Si vous vous rendez sur http://localhost:3000/ , votre homepage doit maintenant être visible !

Routes personnalisées / comprenant des variables

Malheureusement, il est un peu complexe actuellement de déclarer des routes personnalisées et/ou contenant des variables directement via Next.JS, c'est pourquoi j'ai fait le choix d'utiliser la librairie next-routes qui va me permettre de faire cela très simplement.

Nous allons pour cet exemple partir sur une URL de type /category/:slug .

Il nous faut alors déclarer un fichier à l'emplacement src/routes.js avec le contenu suivant :

const routes = module .exports = require ( 'next-routes' )() routes .add( 'category' , '/category/:slug' )

Lorsque l'URL /category/:slug sera appelée (où slug est une valeur dynamique), le fichier src/pages/category.js sera appelé.

Créons donc ce fichier :

import React from 'react' import withRedux from 'next-redux-wrapper' import { store } from '../store/configureStore' import { Category, Footer } from '../components' ; import { AppContainer, HeaderContainer, } from '../containers' ; const Page = ( { slug } ) => ( < AppContainer className = 'App Homepage' > < div > < HeaderContainer displaySearch = {true} /> < Category slug = {slug} /> < Footer /> </ div > </ AppContainer > ) Page.getInitialProps = async ({ query }) => { return { slug : query.slug } } export default withRedux(store)(Page)

Comme vous pouvez le voir ici, nous avons ajouté le code suivant au composant, nous permettant de récupérer le paramètre slug depuis la requête, et de l'envoyer à notre composant de page (puis ensuite à notre composant Category ) :

Page.getInitialProps = async ({ query }) => { return { slug : query.slug } }

Vraiment simple, non ? Vous savez dorénavant faire du routing dynamique !

Requêtes server-side

La méthode getInitialProps() présentée précédemment vous permettra également de faire des requêtes côté serveur, ce qui signifie que le client final n'en aura pas connaissance.

Ainsi, vous allez pouvoir récupérer les données d'une API et les insérer dans votre store.

Manipulation des templates

Dans les templates de vos composants React, vous pouvez déclarer des liens vers vos routes de cette façon, en important le composant Link disponible via votre fichier routes.js puis :

import { Link } from '../routes' ; < Link route = 'category' params = {{slug: ' hello-world '}}> Go to hello-world category </ Link >

Notez que vous pouvez également utiliser la notation suivante :

<Link route= 'category/hello-world' >

Note : Vous pouvez également ajouter un attribut prefetch si vous souhaitez pré-charger vos pages.

Next.JS fournit également un composant Head qui vous permettra, comme son nom l'indique, de manipuler le <head> HTML de votre page.

Pour définir le <title> de votre page, il vous faut écrire :

import Head from 'next/head' ; const Page = () => ( < Head > < title > My homepage title </ title > </ Head > ... )

Encore un élément qui vous permettra d'améliorer votre référencement et de personnaliser davantage vos pages.

Conclusion

Migrer d'une application client-side React (initialisée avec create-react-app ) ne m'a pris que quelques heures car le framework Next.JS est réellement simple d'utilisation et la communauté déjà assez conséquente.

De fait, Next.JS s'intègre très bien avec la plupart des outils de l'écosystème React.

J'espère que cet article aura pu vous aider à migrer votre application client-side du côté server-side.