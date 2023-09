D'un monolithe vers une architecture microservices : les étapes pour y arriver

Qu'est ce qu'un monolithe ?

Ces dernières années, l'architecture de microservices est devenue un moyen de plus en plus populaire pour les organisations de créer et de déployer des applications logicielles. Contrairement à une architecture monolithique, dans laquelle tous les composants d'une application sont regroupés et déployés comme une seule unité, une architecture de microservices consiste en un ensemble de petits services indépendants qui peuvent être développés, testés et déployés indépendamment les uns des autres.

Bien qu'une architecture monolithique puisse être un bon choix pour des applications simples à petite échelle, elle peut devenir un goulot d'étranglement à mesure qu'une application gagne en complexité et en taille. En revanche, une architecture de microservices peut offrir plusieurs avantages, notamment une évolutivité, une flexibilité et une maintenabilité améliorées.

Cependant, migrer d'un monolithe vers des microservices n'est pas une tâche aisée. Cela nécessite une planification et une exécution minutieuses, ainsi qu'une compréhension claire des avantages et des défis en cause. Dans cet article, nous décrirons les étapes de la migration d'un monolithe vers des microservices, ainsi que les meilleures pratiques pour concevoir, développer et déployer des microservices.

Avantages des microservices

Avant de plonger dans le processus de migration d'un monolithe vers des microservices, il convient de considérer les avantages qu'une architecture de microservices peut offrir.

Évolutivité améliorée : étant donné que les microservices sont indépendants les uns des autres, ils peuvent être scalés indépendamment selon les besoins. Cela permet aux organisations de réagir plus rapidement à l'évolution des charges de travail et de la demande, et peut aider à réduire le risque de temps d'arrêt ou d'autres problèmes de performances.

Une plus grande flexibilité : avec une architecture de microservices, il est plus facile d'apporter des modifications ou des mises à jour à un service particulier sans affecter l'ensemble de l'application. Cela peut être particulièrement utile pour les organisations qui ont besoin de publier fréquemment de nouvelles fonctionnalités ou mises à jour.

Maintenabilité améliorée : étant donné que les microservices sont petits et modulaires, ils sont plus faciles à comprendre et à faire évoluer qu'une grande base de code monolithique. Cela peut permettre aux développeurs d'identifier et de résoudre plus facilement les problèmes, et peut réduire le risque d'introduction de nouveaux bugs ou de régressions.

Défis de la migration à partir d'un monolithe

Alors que les avantages d'une architecture de microservices sont clairs, la migration d'un monolithe vers des microservices n'est pas sans défis. Voici les principaux défis à prendre en compte.

Identification du périmètre de chaque microservice : l'une des étapes les plus importantes de la migration vers les microservices consiste à identifier le périmètre fonctionnel pour chaque service. Cela nécessite une analyse minutieuse de la base de code existante pour déterminer quels composants doivent être séparés en leurs propres services et quels composants doivent rester dans le monolithe.

L'extraction du code : afin de migrer d'un monolithe vers des microservices, il sera probablement nécessaire de refactoriser la base de code existante pour extraire les composants appropriés dans leurs propres services. Cela peut être un processus long et complexe, en particulier pour les grandes bases de code héritées.

Gestion des dépendances : un autre défi de la migration vers les microservices est la gestion des dépendances entre les services. Cela peut être particulièrement difficile lorsque vous travaillez avec une base de code volumineuse et complexe, car il peut être difficile d'identifier toutes les dépendances entre les différents composants.

L'hétérogénéïté du code : parfois une migration vers une architecture microservices s'accompagne par l'introduction des nouvelles technologies ou versions de dépendances utilisées. Cela peut se traduire par une hérérogénéïté des process et outils qu'il faut savoir gérer au quotidien.

La compléxification de la stack technique : la migration vers une architecture microservices va nécessiter d'introduire de nouvelles technologies pour faire communiquer les services entre eux. Cela va donc rajouter de la compléxité à la stack technique et nécessiter une montée en compétences de la part de l'équipe de développement.

Étapes de la migration vers les microservices

Alors, comment procédez-vous pour migrer d'un monolithe vers des microservices ? Voici les étapes clés à suivre.

Identifiez le périmètre fonctionnel pour chaque microservice : comme mentionné ci-dessus, il s'agit de la première et de la plus importante étape du processus. Utilisez des outils tels que l'analyse des dépendances pour identifier les composants du monolithe candidats à la migration vers les microservices. Extraire la base de code : une fois la première étape terminée, il sera nécessaire d'extraire la base de code pour séparer les composants pertinents dans leurs propres services. Cela peut impliquer de diviser la base de code monolithique en éléments plus petits et plus modulaires, et peut également nécessiter des modifications du modèle de données et du schéma de base de données de l'application. Qu'il s'agisse d'une réécriture complète (refactorisation) ou d'une simple extraction du code, le monolith devra être adapté pour communiquer avec le nouveau service. Déployer les microservices : une fois la base de code refactorisée, l'étape suivante consiste à déployer les microservices. Cela peut impliquer le déploiement des services sur différents serveurs ou conteneurs, et peut également nécessiter des modifications de l'infrastructure de l'application, telles que des load balancers ou des outils de découverte de services. Tester et surveiller les microservices : une fois les microservices déployés, il est important de les tester minutieusement pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement et qu'ils répondent aux normes de performance et de fiabilité requises. Il est également important de mettre en place des outils de surveillance et d'alerte pour s'assurer que les microservices peuvent être gérés rapidement et efficacement en production.

Bonnes pratiques pour les microservices

Outre les étapes décrites ci-dessus, il existe également plusieurs bonnes pratiques que les organisations doivent suivre lors de la conception, du développement et du déploiement de microservices.

Utilisez une architecture d'application solide : une architecture d'application bien conçue est essentielle au succès de tout projet de microservices. Cela devrait inclure une séparation claire des responsabilités, ainsi que des interfaces bien définies entre les services.

Suivez une approche de livraison continue : pour garantir que les microservices peuvent être publiés et mis à jour rapidement et efficacement, il est important d'adopter une approche de livraison continue. Cela peut impliquer l'utilisation d'outils tels que les tests automatisés, l'intégration continue et les pipelines de déploiement.

Surveiller et gérer les microservices en production : pour s'assurer que les microservices fonctionnent correctement et respectent les normes de performance et de fiabilité en production, il est important de mettre en place des outils de surveillance et d'alerte. Cela vous permettra d'identifier et de résoudre rapidement les problèmes qui pourraient survenir.

Conclusion

La migration d'un monolithe vers des microservices n'est pas une tâche triviale, mais elle peut offrir des avantages significatifs en termes d'évolutivité, de flexibilité et de maintenabilité. En planifiant et en exécutant soigneusement le processus de migration et en suivant les bonnes pratiques de conception, de développement et de déploiement de microservices, les organisations peuvent réussir la transition vers une architecture de microservices et récolter les fruits de ce puissant paradigme de développement logiciel.