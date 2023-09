React i18next est une librairie qui permet de mettre en place l'internationalisation sur votre site internet. Cette librairie est basée sur i18next.

La première chose que nous allons faire est d'ajouter la librairie à notre projet :

Ensuite, nous avons besoin de configurer la façon dont nous allons l'utiliser. Pour cela, je vais créer un fichier helpers/i18n.js :