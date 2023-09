Redux : Structurez vos applications front

L'écosystème Javascript est très riche, beaucoup de développeurs mais aussi de frameworks et d'outils sont disponibles. Lorsque vous souhaitez développer une application, quel que soit son framework de rendu, vous allez vite être amené à vouloir architecturer votre projet afin de différencier et d'organiser les données des vues. C'est particulièrement le cas lorsque vous utilisez des frameworks de rendu de composants comme React ou VueJS .

Historiquement, le besoin s'est fait sentir sur React et Facebook a donc ouvert les sources de son outil Flux.

Le principe est le suivant :

Votre application déclare, pour chaque composant, les actions qui lui sont liées. Ces actions permettent de définir l'état de votre composant, stocké dans un store , qui permet de maintenir votre vue à jour. L'inconvénient est que dans ce cas, vous avez un store par composant. Ce modèle fonctionne pour React mais vous pouvez vous sentir limité sur certaines applications. Dan Abramov a donc lancé, en juin 2015, Redux, qui permet principalement de simplifier la gestion du store car il y a en effet qu'un seul store pour toute votre application dans Redux.

Tous vos composants peuvent donc accéder à vos données.

Pour plus d'informations sur les différences Redux / Flux, je vous invite à lire cette réponse de Dan.

Installation

Nous allons voir dans cet article comment mettre en place et utiliser Redux sur vos projets. Notez dès maintenant que la librairie peut être utilisée avec plusieurs librairies de rendu comme React ou VueJS. Pour installer Redux, il vous faudra installer le package npm (ou yarn) redux .

Si vous utilisez Redux sur une application React, il vous faudra également le package react-redux ou encore vue-redux s'il s'agit d'un projet VueJS.

$ yarn add redux

Rien de plus, vous êtes prêt à utiliser Redux.

Utilisation classique

Comme décrit précédemment, il vous faudra initialiser un store qui va permettre de stocker l'état de votre application.

Pour instancier ce store, il vous faudra passer un ou plusieurs reducers . Les reducers contiennent les méthodes qui effectuent le changement d'état de votre application.

Ces changements d'état sont effectués lorsqu'une action est déclenchée sur votre application. Voilà, nous avons là les 3 composantes d'une application structurée par Redux : des actions , des reducers et un store . Nous allons prendre un cas pratique simple : un compteur que l'on peut incrémenter ou décrémenter d'une certaine valeur.

Voici l'arborescence que nous ciblons :

src/ ├── actions │ └── counter.js ├── constants │ └── ActionTypes.js ├── reducers │ ├── another.js │ ├── counter.js │ └── index.js └── store └── configureStore.js

Actions

Écrivons donc un fichier d'actions qui permet de définir ces deux actions : incrémenter et décrémenter. Avant tout, nous allons également stocker ces noms d'actions dans des constantes, ce qui nous permettra d'être clair dans notre code car nous ferons toujours appel à ces constantes. Créez donc un fichier src/constants/ActionTypes.js avec le contenu :

export const INCREMENT = 'INCREMENT' ; export const DECREMENT = 'DECREMENT' ;

Nous allons maintenant écrire les définitions des actions. Créez maintenant le fichier src/actions/counter.js :

import * as types from '../constants/ActionTypes' ; export const increment = ( value ) => ({ type : types.INCREMENT, value }); export const decrement = ( value ) => ({ type : types.DECREMENT, value });

Vous venez de déclarer deux actions ( increment et decrement ) qui prennent chacune un type (obligatoire) et une valeur à ajouter ou soustraire.

Reducers

Il nous faut maintenant écrire les méthodes des reducers permettant de mettre à jour l'état de notre application. Ces reducers seront écrits dans le fichier src/reducers/counter.js :

import { INCREMENT, DECREMENT } from '../constants/ActionTypes' ; const initialState = { current : 0 , }; export default function counter ( state = initialState, action ) { switch (action.type) { case INCREMENT: return { current : state.current += action.value, }; case DECREMENT: return { current : state.current -= action.value, }; default : return state; } }

Vous avez compris l'idée, nous avons nos actions dans un switch() { case ... } et mettons directement à jour les valeurs de notre store. Vous remarquerez que nous avons créés un état initial (initialState) afin d'initialiser les valeurs de notre application.

Note : Il vous est possible de créer autant de reducers que nécessaire.

Si vous avez déclaré plusieurs reducers dans votre application, vous pouvez les combiner dans un fichier src/reducers/index.js comme suit :

import { combineReducers } from 'redux' ; import counter from './counter' ; import another from './another' ; const reducers = combineReducers({ counter, another, }); export default reducers;

Store

Maintenant que nous avons nos actions et reducers, dernière étape indispensable : la création du store !

Créez un fichier src/store/configureStore.js avec le contenu suivant :

import { createStore } from 'redux' ; import reducers from '../reducers' ; const configureStore = () => { return createStore( reducers, ); }; export default configureStore;

Nous utilisons ici la fonction createStore() de l'API Redux permettant de créer notre store.

Afin d'aller un peu plus loin, notez que cette fonction peut prendre jusqu'à 3 arguments :

un ou des reducers,

un état pré-chargé ( optionnels ), correspondant à un état initial,

), correspondant à un état initial, des "enhancers" ( optionnels ), autrement dit des callbacks comme des middlewares.

Un middleware permet d'exécuter une callback à chaque fois que le dispatch() d'actions est exécuté.

Voici un exemple de middleware permettant de logger chaque action déclenchée :

import { createStore, applyMiddleware } from 'redux' import reducers from '../reducers' ; function logger ( { getState } ) { return ( next ) => ( action ) => { console .log( 'will dispatch' , action) return next(action) } } const configureStore = () => { return createStore( reducers, applyMiddleware(logger) ); }; export default configureStore;

N'oubliez pas d'utiliser la fonction applyMiddleware() lorsque vous passez vos fonctions de middleware au store.

Utilisation avec React

Le principe reste exactement le même lorsque Redux est utilisé avec React, cependant, la librairie react-redux va vous apporter des petites choses en plus. Vous allez en effet pouvoir lier l'état de votre application gérée par Redux ainsi que les actions que vous avez définies avec les props de vos composants React.

Prenons un composant Counter reflétant l'architecture Redux mise en place dans notre cas d'exemple :

import React, { PropTypes } from 'react' ; import { connect } from 'react-redux' ; import { bindActionCreators } from 'redux' ; import * as CounterActions from '../actions/counter' ; const Counter = ( { children, value, actions } ) => ( < div > < button > Increment </ button > < button > Decrement </ button > </ div > ); Counter.propTypes = { children : PropTypes.object.isRequired, value : PropTypes.number.isRequired, actions : PropTypes.object.isRequired, }; const mapStateToProps = state => ({ value : state.counter.current, }); const mapDispatchToProps = dispatch => ({ actions : bindActionCreators(CounterActions, dispatch), }); export default connect( mapStateToProps, mapDispatchToProps, )(Counter);

De cette façon, nous récupérons donc les valeurs de nos props provenant de notre store mais également une propriété actions permettant d'appeler nos actions Redux. Les principaux éléments à noter ici sont :

mapStateToProps est une fonction permettant de mapper des valeurs de notre state Redux avec des propriétés React ,

est une fonction permettant de mapper des Redux avec des , mapDispatchToProps est une fonction permettant de mapper des actions Redux avec des propriétés React .

Ces deux fonctions sont ensuite appliquées à l'aide de la fonction connect() fournie par react-redux .

Note : Nous devons ici utiliser bindActionCreators() sur nos CounterActions car il s'agit d'un objet dont les valeurs sont des actions et cette fonction va permettre d'ajouter un appel à la fonction dispatch() de Redux afin que celles-ci soient correctement déclenchées.

Conclusion