Retour sur la dotCSS 2014

Comment créer de la dette technique dès le début d’un nouveau projet ? Quand on arrive sur un projet existant, on doit souvent subir une dette technique qui nous fait perdre du temps et qui nous rend fou au point de vérifier qui a fait le code. Vous aussi vous voulez entrer dans la postérité lors d’un git blame et mal concevoir votre produit ? 9 août 2023 • 10mn • Marianne Joseph-Géhannin

Maîtriser le temps lors du débogage grâce aux points d’arrêt On ne va pas se mentir, la journée type d’un développeur est rythmée par des cafés et des “ça marche pô”. Et si le dev en question a choisi JS comme langage de programmation, ou de scripting si vous préférez, et bien, ça n'arrange pas les choses. Mais alors que faire quand “ça marche pô” ? 10 mai 2023 • 10mn • Giuseppe Cunsolo