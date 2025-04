Nous y sommes enfin : Symfony fête ses 20 ans ! Cela ne me rajeunit pas, car j’ai commencé à utiliser Symfony en 1.4 (en fin de vie).

Mais après tout ce temps, y a-t-il encore des nouveautés ? Peut-on encore se renouveler ?

Ces deux jours de conférences les 27 et 28 Avril 2025 à la Cité Universitaire de Paris sont là pour y répondre.

Marre de mapper les objets sur les entités ? Le component Symfony Mapper va (peut-être) être là pour vous !

Antoine Bluchet est là pour donner une réponse à un besoin qu’on a tous eu dans nos projets : faire une correspondance entre une entité et son/ses DTOs facilement.

Après une présentation complète, quoi qu’un peu longuette (je reviendrais en conclusion sur la longueur des conférences), de l’historique du besoin, d’API Platform, des différentes librairies dans d’autres langages, arrive le cœur du sujet : Comment ne plus s’embêter avec le mapping ?

Pour cela, il a créé le Symfony Object Mapper, qui est encore un component expérimental. Comme on peut le voir dans les slides (et je me permets de mettre ici un exemple), il suffira de mapper son entité sur son DTO/ValueObject via l’attribute PHP #[Map()].

Il faudra sûrement attendre la version de Symfony 8 pour avoir une version plus stable et utilisable dans nos projets (à jour).

Lightning Talks

Mon sujet du moment étant l’IA (comme vous avez pu le voir lors de mon REX sur la journée dédiée à l’IA Build with Gemini par Google), j’ai été intéressée par son implémentation dans PHP et Symfony. Je n’ai malheureusement pas pu prendre les noms des deux intervenants sur deux mini talks sur le sujet.

Après un rappel des différents termes (LLM, GenIA, RAG, MCP), il a été présenté des frameworks PHP qui s’intègrent facilement dans nos applications comme php-llm/llm-chain ou LLPhant. Même si ce sont des formats courts et qu’on ne peut pas aller dans le détail, on a quand même pu comprendre la théorie pour mettre en place un système RAG en PHP et comment initialiser un projet pour faire communiquer Claude avec un projet Symfony. J’ai bien aimé la démonstration pour prouver le use case, même si après avoir vu ce que proposait Google, on peut faire tout ça sans passer par un écosystème PHP.

Pour sa présentation, que j’ai trouvé fun, le conférencier est revenu sur la méthodologie agile Shape Up de façon ludique. C’est un concept que je n’ai jamais testé en mission (mais que d’autres consultants ont déjà utilisé) mais qui pourrait très bien remplacer SAFe quand les cycles de 3 mois sont trop long et ne permettent pas d’avoir un time-to-market intéressant.

Développer avec API Platform 4, ça change quoi ?

Présenté par Mathias Arlaud, il m’a embarqué dans son sujet par ses qualités d’orateur, mais aussi parce que c’est mon sujet du moment : la montée en version d’API Platform de 2.7 (à l’allure d’un 2.6) à la 3.

Il est revenu sur l’état de l’écosystème en 2020, et a fait le point sur ce qui se faisait à l’époque en assumant que la 2.6 n’était pas des plus optimum. Il a donné une partie des pratiques à modifier, comme celle d'éviter les groupes.

La configuration à ralonge sous APIPlatform 2.6

Il revient sur la version 4 et donne ses conseils :

designer son API Public en amont

utiliser des resources plutôt que les entités directement mais aussi les groupes

créer autant de resources que de besoins pour une même entité

utiliser un Provider généraliste pour pouvoir mapper les resources aux entités plutôt que d’en faire un par type

Pour conclure

Je n’étais pas allée à la SymfonyLive depuis quelques années en tant que participante, et je pense que ça sera ma dernière fois. Avec mon expérience et expertise, il y a, pour moi, beaucoup de redites et le format de 45 minutes par talk est parfois un peu long : chaque sujet n’a pas besoin d’autant de temps, obligeant des intervenants à combler par la mise en place de contexte ou d’historique ayant peu de valeur ajoutée.

Cela reste cependant intéressant pour réseauter, revoir de vieilles connaissances et être mis au courant des dernières nouveautés Symfony.