Tester son script Apache Spark avec pytest

Dans le précédent article sur démarrer avec Apache Spark, nous avons créé notre premier script de traitement de la donnée avec Apache Spark. Pour s'assurer du bon fonctionnement de ce traitement de données par Spark, nous allons maintenant apprendre à effectuer des tests unitaires.

Installation de pytest

Dans notre dossier de projet, on va installer pytest.

Note N'oubliez pas d'activer votre environnement virtuel Python avec `. venv/bin/activate`

(venv) [thierry@travail:~/eleven/data] % pip install pytest==8.2.2

Avant d'écrire notre premier test, nous allons réorganiser notre code pour le rendre testable, car c'est difficile en l'état.

Réorganisation du code

Pour rappel, voici le code initial :

from pyspark.sql import SparkSession from pyspark.sql.functions import col from pyspark.sql.types import IntegerType, DateType spark = SparkSession.builder.appName( "Bike calculation" ).getOrCreate() source_file = "source/244400404_comptages-velo-nantes-metropole.csv" df = spark.read.format( "csv" ).option( "delimiter" , ";" ).option( "header" , True).load(source_file) df_clean = ( df.select( col( "Numéro de boucle" ). alias ( "loop_number" ), col( "Libellé" ). alias ( "label" ), col( "Total" ).cast(IntegerType()). alias ( "total" ), col( "Date formatée" ).cast(DateType()). alias ( "date" ), col( "Vacances" ). alias ( "holiday_name" ), ) . where (col( "Probabilité de présence d'anomalies" ).isNull()) ) df_clean.write.format( "parquet" ).partitionBy( "date" ).save( "datalake/count-bike-nantes.parquet" )

Nous allons encapsuler le code qui effectue la transformation dans une fonction que nous allons tester.

from pyspark.sql import SparkSession, DataFrame from pyspark.sql.functions import col from pyspark.sql.types import IntegerType, DateType spark = SparkSession.builder.appName( "Bike calculation" ).getOrCreate() source_file = "source/244400404_comptages-velo-nantes-metropole.csv" df = spark.read.format( "csv" ).option( "delimiter" , ";" ).option( "header" , True).load(source_file) def transformation(spark: SparkSession, df: DataFrame) -> DataFrame: return ( df.select( col( "Numéro de boucle" ). alias ( "loop_number" ), col( "Libellé" ). alias ( "label" ), col( "Total" ).cast(IntegerType()). alias ( "total" ), col( "Date formatée" ).cast(DateType()). alias ( "date" ), col( "Vacances" ). alias ( "holiday_name" ), ) . where (col( "Probabilité de présence d'anomalies" ).isNull()) ) transformation(spark, df).write.format( "parquet" ).partitionBy( "date" ).save( "datalake/count-bike-nantes.parquet" )

Notre code est prêt. Préparons les tests !

Écriture du test avec pytest

Notre code est dépendant de Spark. Il est possible de bouchonner cette dépendance, mais c'est une opération assez complexe. Le plus simple, selon la documentation Spark, est de créer une session Spark dédiée.

Initialisons une fixture avec la session Spark. Elle sera créée, partagée et détruite automatiquement par Pytest.

import pytest from pyspark.sql import SparkSession @pytest .fixture def spark_fixture() -> SparkSession: spark = SparkSession.builder.appName( "Testing Bike calculation" ).getOrCreate() yield spark

Nous allons également créer un jeu de données pour notre test. Dans ce Dataframe de test, je vais mettre une ligne avec la colonne "Probabilité de présence d'anomalies" avec une string vide, et une ligne avec une valeur. Cela va nous permettre de tester la condition where() .

import datetime import pytest from pyspark.sql import SparkSession, DataFrame from pyspark.sql.types import ( StructType, StructField, StringType, DateType, IntegerType, ) from pyspark.testing import assertSchemaEqual, assertDataFrameEqual from main import transformation @pytest.fixture def source_fixture(spark_fixture) -> DataFrame: return spark_fixture.createDataFrame( [ ( "0674" , "Pont Haudaudine vers Sud" , "657" , "" , "2" , "0674 - Pont Haudaudine vers Sud" , "2021-03-16" , "Hors Vacances" , ), ( "0676" , "Pont Willy Brandt vers Beaulieu" , "480" , "Faible" , "1" , "0676 - Pont Willy Brandt vers Beaulieu" , "2021-05-31" , "Hors Vacances" , ), ], StructType( [ StructField( "Numéro de boucle" , StringType()), StructField( "Libellé" , StringType()), StructField( "Total" , StringType()), StructField( "Probabilité de présence d'anomalies" , StringType()), StructField( "Jour de la semaine" , StringType()), StructField( "Boucle de comptage" , StringType()), StructField( "Date formatée" , StringType()), StructField( "Vacances" , StringType()), ] ), )

Pour nos tests, nous allons vérifier le schéma du dataframe en sortie de la fonction transformation() et vérifier les données. La fonction assertSchemaEqual() nous facilite le test.

import datetime import pytest from pyspark.sql import SparkSession, DataFrame from pyspark.sql.types import ( StructType, StructField, StringType, DateType, IntegerType, ) from pyspark.testing import assertSchemaEqual, assertDataFrameEqual from main import transformation (...) def test_schema(spark_fixture: SparkSession, source_fixture: DataFrame): df_result = transformation(source_fixture) assertSchemaEqual( df_result.schema, StructType( [ StructField( "loop_number" , StringType()), StructField( "label" , StringType()), StructField( "total" , IntegerType()), StructField( "date" , DateType()), StructField( "holiday_name" , StringType()), ] ), )

Je lance le test.

% pytest test.pyy -vv ================================= test session starts ================================= platform linux -- Python 3.10.12, pytest-8.0.0, pluggy-1.4.0 -- /usr/bin/python3 cachedir: .pytest_cache plugins: time-machine-2.13.0, anyio-4.2.0, mock-3.12.0 collected 1 item test.py::test_schema PASSED [100%] ============================ 1 passed, 2 warnings in 6.44s ============================

La structure correspond bien à l'attendu.

Vérifions maintenant le contenu du dataframe. La fonction assertDataFrameEqual() nous facilite le test.

def test_dataframe_content(spark_fixture: SparkSession, source_fixture: DataFrame): df_expected = spark_fixture.createDataFrame( [ ( "0674" , "Pont Haudaudine vers Sud" , 657 , datetime.date.fromisoformat( "2021-03-16" ), "Hors Vacances" , ) ], StructType( [ StructField( "loop_number" , StringType()), StructField( "label" , StringType()), StructField( "total" , IntegerType()), StructField( "date" , DateType()), StructField( "holiday_name" , StringType()), ] ), ) df_result = transformation(source_fixture) assertDataFrameEqual(df_result, df_expected)

En résultat, je ne devrais obtenir qu'une seul ligne, car la seconde ligne de notre jeu de données contient la valeur "Faible" dans la colonne "Probabilité de présence d'anomalies". Or, je ne veux pas utiliser de données avec une présence d'anomalie. Lançons le test.

% pytest test.py -vv ================================= test session starts ================================= platform linux -- Python 3.10.12, pytest-8.0.0, pluggy-1.4.0 -- /usr/bin/python3 cachedir: .pytest_cache rootdir: /home/thierry/eleven/data plugins: time-machine-2.13.0, anyio-4.2.0, mock-3.12.0 collected 2 items test.py::test_schema PASSED [ 50%] test.py::test_dataframe_content FAILED [100%] ====================================== FAILURES ======================================= _______________________________ test_dataframe_content ________________________________ (...) E pyspark.errors.exceptions.base.PySparkAssertionError: [DIFFERENT_ROWS] Results do not match: ( 100.00000 % ) E *** actual *** E ! None E E E *** expected *** E ! Row(loop_number='0674', label='Pont Haudaudine vers Sud', total=657, date=datetime.date(2021, 3, 16), holiday_name='Hors Vacances') ../../.local/lib/python3.10/site-packages/pyspark/testing/utils.py:579: PySparkAssertionError -------------------------------- Captured stderr call --------------------------------- FAILED test.py::test_dataframe_content - pyspark.errors.exceptions.base.PySparkAssertionError: [DIFFERENT_ROWS] Results do ... ======================= 1 failed, 1 passed, 2 warnings in 7.80s =======================

Tiens, c'est bizarre 🤔, le test est en échec. Pourtant, le résultat attendu est correct.

Revenons sur le code PySpark, et en particulier sur la condition where() .

def transformation(df: DataFrame) -> DataFrame: return ( ... . where (col( "Probabilité de présence d'anomalies" ).isNull()) )

En effet, il y a une coquille. D'après notre jeu de données, la colonne "Probabilité de présence d'anomalies" est de type string. Or, la fonction isNull() est un test sur la nullité d'une colonne au sens strict : c'est équivalent en SQL à IS NULL . Donc, une colonne de type string vide n'est pas null au sens strict.

Il faut corriger la condition par une égalité avec une string vide.

from pyspark.sql.functions import col, lit def transformation(df: DataFrame) -> DataFrame: return ( ... .where(col( "Probabilité de présence d'anomalies" ) == lit( "" )) )

Ainsi, lorsque je relance mon test :

% pytest test.py -vv ================================= test session starts ================================= platform linux -- Python 3.10.12, pytest-8.0.0, pluggy-1.4.0 -- /usr/bin/python3 cachedir: .pytest_cache plugins: time-machine-2.13.0, anyio-4.2.0, mock-3.12.0 collected 2 items test.py::test_schema PASSED [ 50%] test.py::test_dataframe_content PASSED [100%] ============================ 2 passed, 2 warnings in 8.33s ============================

Félicitations, votre code est maintenant testé. Vous pouvez aller en production sereinement 😌.

Conclusion

À travers cet article, nous avons vu la mise en place de tests unitaires pour notre traitement de données PySpark. Cela nous a permis de nous rendre compte qu'il y avait une erreur dans le code, puis de la corriger. Nous savons maintenant que le code produit répond à nos attentes, ainsi qu'aux utilisateurs de la donnée.

Références

Code complet

# main.py from pyspark.sql import SparkSession, DataFrame from pyspark.sql.functions import col, lit from pyspark.sql.types import IntegerType, DateType spark = SparkSession.builder.appName( "Bike calculation" ).getOrCreate() source_file = "source/244400404_comptages-velo-nantes-metropole.csv" df = spark.read.format( "csv" ).option( "delimiter" , ";" ).option( "header" , True).load(source_file) def transformation(df: DataFrame) -> DataFrame: return ( df.select( col( "Numéro de boucle" ). alias ( "loop_number" ), col( "Libellé" ). alias ( "label" ), col( "Total" ).cast(IntegerType()). alias ( "total" ), col( "Date formatée" ).cast(DateType()). alias ( "date" ), col( "Vacances" ). alias ( "holiday_name" ), ) . where (col( "Probabilité de présence d'anomalies" ) == lit( "" )) ) transformation(df).write.format( "parquet" ).partitionBy( "date" ).save( "datalake/count-bike-nantes.parquet" )

# test.py import datetime import pytest from pyspark.sql import SparkSession, DataFrame from pyspark.sql.types import ( StructType, StructField, StringType, DateType, IntegerType, ) from pyspark.testing import assertSchemaEqual, assertDataFrameEqual from main import transformation @pytest.fixture def spark_fixture() -> SparkSession: spark = SparkSession.builder.appName( "Testing Bike calculation" ).getOrCreate() yield spark @pytest.fixture def source_fixture(spark_fixture) -> DataFrame: return spark_fixture.createDataFrame( [ ( "0674" , "Pont Haudaudine vers Sud" , "657" , "" , "2" , "0674 - Pont Haudaudine vers Sud" , "2021-03-16" , "Hors Vacances" , ), ( "0676" , "Pont Willy Brandt vers Beaulieu" , "480" , "Faible" , "1" , "0676 - Pont Willy Brandt vers Beaulieu" , "2021-05-31" , "Hors Vacances" , ), ], StructType( [ StructField( "Numéro de boucle" , StringType()), StructField( "Libellé" , StringType()), StructField( "Total" , StringType()), StructField( "Probabilité de présence d'anomalies" , StringType()), StructField( "Jour de la semaine" , StringType()), StructField( "Boucle de comptage" , StringType()), StructField( "Date formatée" , StringType()), StructField( "Vacances" , StringType()), ] ), ) def test_schema(spark_fixture: SparkSession, source_fixture: DataFrame): df_result = transformation(source_fixture) assertSchemaEqual( df_result.schema, StructType( [ StructField( "loop_number" , StringType()), StructField( "label" , StringType()), StructField( "total" , IntegerType()), StructField( "date" , DateType()), StructField( "holiday_name" , StringType()), ] ), ) def test_dataframe_content(spark_fixture: SparkSession, source_fixture: DataFrame): df_expected = spark_fixture.createDataFrame( [ ( "0674" , "Pont Haudaudine vers Sud" , 657 , datetime.date.fromisoformat( "2021-03-16" ), "Hors Vacances" , ) ], StructType( [ StructField( "loop_number" , StringType()), StructField( "label" , StringType()), StructField( "total" , IntegerType()), StructField( "date" , DateType()), StructField( "holiday_name" , StringType()), ] ), ) df_result = transformation(source_fixture) assertDataFrameEqual(df_result, df_expected)