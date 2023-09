Écrire un contrôleur Kubernetes en Go avec controller-runtime

J'ai récemment été amené à écrire mon premier contrôleur pour Kubernetes et je dois reconnaitre que mes premiers pas ont été difficiles. Kubernetes était encore relativement nouveau pour moi, et le concept de contrôleur complètement flou. Après avoir pris un peu de recul sur le sujet, j'ai eu envie d'écrire cet article pour tenter de démystifier le concept tel que j'aurais aimé le découvrir quand j'ai commencé à m'y intéresser.

Dans cet article, je me limiterai à l'utilisation du framework controller-runtime que l'on ma recommandé pour faire mes premiers pas. Ce dernier s'appuie sur les projets kubebuilder et operator-sdk et en partage les principaux concepts.

Qu'est-ce qu'un contrôleur Kubernetes ?

Un contrôleur Kubernetes est un programme qui scrute indéfiniment les ressources d'un cluster Kubernetes. Lorsque ces dernières sont modifiées, il interagit alors avec d'autres ressources afin d'atteindre un état désiré. Cet état est propre à chaque controleur et varie en fonction du besoin.

Kubernetes exécute déjà plusieurs contrôleurs nativement tel que le Replication Controller. Pour reprendre notre définition, lorsqu'on scale un Replica Set à 5 Pods, le Replication Controller listera les pods déjà présents dans ce Replica Set et en crééra le nombre nécessaire pour être à 5. Il atteindra alors son état désiré et fera tout son possible pour le maintenir.

On trouve couramment des contrôleurs qui facilitent la mise en place et l'évolution d'architectures complexes. Ils scrutent alors généralement des CRs (Custom Resources), et adaptent des configurations / des architectures. On retrouve assez souvent ce fonctionnement pour la mise en place de clusters par exemple. La CR contient alors une description abstraite du cluster et l'opérateur s'occupe d'appliquer les changements effectifs sur les Configmaps ; les Ingresses ; etc.

Le concept du contrôleur est très libre et on peut tout à fait s'en servir sans CRs aussi. On peut imaginer plus simplement qu'un contrôleur modifie automatiquement la configuration d'un pod lorsqu'un Ingress est modifié par exemple.

Mise en place du controller-runtime

Les contrôleurs reposent fortement sur l'API Kubernetes pour manipuler les différentes ressources (get/update/create/etc) et nous allons réaliser ces appels via un client Kubernetes. J'ai choisi d'utiliser le client Go afin de rester dans l'ecosystème Kubernetes, mais il en existe pour plusieurs langages (voir la liste officielle).

Un premier contrôleur

Rentrons directement dans le vif du sujet. Voici un premier exemple d'un controlleur qui scrute les Ingress d'un cluster Kubernetes.

Créez un nouveau dossier dans le répertoire de votre choix et initier un nouveau projet via go mod init <votre-projet>

Créez un fichier main.go et mettez-y le contenu suivant :

package main import ( networkingv1 "k8s.io/api/networking/v1" "context" "sigs.k8s.io/controller-runtime/pkg/client" "sigs.k8s.io/controller-runtime/pkg/client/config" "sigs.k8s.io/controller-runtime/pkg/controller" "sigs.k8s.io/controller-runtime/pkg/handler" "sigs.k8s.io/controller-runtime/pkg/manager" "sigs.k8s.io/controller-runtime/pkg/manager/signals" "sigs.k8s.io/controller-runtime/pkg/reconcile" "sigs.k8s.io/controller-runtime/pkg/source" ) type reconcileIngress struct { client client.Client } func (r *reconcileIngress) Reconcile(ctx context.Context, request reconcile.Request) (reconcile.Result, error) { // votre logique return reconcile.Result{}, nil } func main() { mgr, _ := manager.New(config.GetConfigOrDie(), manager.Options{}) myCustomController, _ := controller.New( "my-controller-name" , mgr, controller.Options{ Reconciler: &reconcileIngress{ client: mgr.GetClient(), }, }) myCustomController.Watch(&source.Kind{Type: &networkingv1.Ingress{}}, &handler.EnqueueRequestForObject{}) mgr.Start(signals.SetupSignalHandler()) }

Installez les différents paquets importés avec go get <nom_de_paquet> (pour aller plus vite, vous pouvez installer directement le paquet principal sigs.k8s.io/controller-runtime )

Ces paquets contiennent tout le nécessaire pour utiliser un client Kubernetes ; le configurer pour qu'il puisse se connecter à un cluster ; scruter / manipuler des Ingresses ; configurer et démarrer notre controller.

Notre premier controller ne fait (presque) rien pour le moment, mais c'est une base déjà largement suffisante pour introduire quelques notions essentielles à sa bonne compréhension.

Concepts principaux

Work Queue

Le controller dispose d'une Work Queue pour stocker les différents évènements associés aux ressources qu'il scrute. À chaque fois qu'un évènement est dépilé, le controller déclenche une réconciliation en appelant la méthode Reconcile() .

Réconciliation

La réconciliation consiste à faire correspondre l'état courant (i.e. avant la modification de la ressource) avec l'état attendu. La méthode Reconcile() contiendra la logique de notre controller, c'est à dire l'algorithme qui décrit comment atteindre cet état.

Il est important de comprendre que la réconciliation est déclenchée à chaque fois qu'un évènement a lieu sur le type de ressource scrutée. Si on scrute les Ingress et que IngressA et IngressB sont modifiés, Reconcile() s'exécutera 2 fois d'affilé et à chaque appel sera un objet reconcile.Request qui contiendra 1 nom de resource et 1 namespace --- généralement ceux de la ressource concernée par l'évènement --- qui nous permettent d'identifier cette resource.

Composants

Pour pouvoir instancier notre controller, il faut au préalable créer les éléments suivants :

Un manager qui fournira un client au controller et gèrera le cycle de via de ce dernier (il démarre via manager.Start() notamment).

qui fournira un client au controller et gèrera le cycle de via de ce dernier (il démarre via notamment). Un handler qui mettra en file les requêtes de réconciliation ( reconcile.Requests ).

qui mettra en file les requêtes de réconciliation ( ). Un controller qui implémente les API Kubernetes. C'est lui qui permet de scruter des ressources via controller.Watch()

Manager

Le manager peut être configuré via de nombreuses options qui ne sont toutefois pas nécessaires pour ce premier contrôleur. Dans notre exemple, il obtient la configuration du client via la méthode config.GetConfigOrDie() qui :

Tente d'utiliser $HOME/.kube/config si le contrôleur s'exécute en dehors d'un cluster kubernetes (on peut préciser un autre path en utilisant l'argument --kubeconfig <path> )

si le contrôleur s'exécute en dehors d'un cluster kubernetes (on peut préciser un autre path en utilisant l'argument ) Récupère automatiquement les informations de connexion si le contrôleur s'execute dans un cluster kubernetes.

Attention Vérifiez le contenu de votre kube config avant de tester votre contrôleur en local. Faites très attention au contexte utilisé pour éviter d'éventuelles suprises en production !

Handler

Le handler supporte différents modes de fonctionnement qui influent sur les valeurs contenues dans reconcile.Request . Plus précisemment, ces modes de fonctionnements définissent quels objets vont être réconciliés lorsqu'une ressource est modifiée.

Avec EnqueueRequestForObject l'objet reconcilié est celui concerné par l'évènement. Si toto du namespace tata a été modifié, on retrouvera ces valeurs dans reconcile.Request .

l'objet reconcilié est celui concerné par l'évènement. Si du namespace a été modifié, on retrouvera ces valeurs dans . Avec EnqueueRequestForOwner l'objet reconcilié sera le Owner de l'objet concerné par l'évènement. Ce sont donc le nom et le namespace de la ressource parente qui seront dans reconcile.Request .

l'objet reconcilié sera le de l'objet concerné par l'évènement. Ce sont donc le nom et le namespace de la ressource parente qui seront dans . Avec EnqueueRequestsFromMapFunc on détermine une liste d'objet à reconcilier en déclarant une fonction. On a ainsi plusieurs couples {Name;Namespace} à réconcilier par évènements.

Scruter des resources

Regardons maintenant de plus près la définition de la méthode Watch() .

Watch(src source.Source, eventhandler handler.EventHandler, predicates ...predicate.Predicate) error

Elle prend en argument les éléments suivants :

Une source d'évènement, qui peut être interne au cluster (e.g. création de pod, modification de deploiement, etc.) en utilisant source.Kind et externe (e.g hook github) en utilisant source.Channel

et externe (e.g hook github) en utilisant Un handler

(optionnel) Des predicates qui permettent de définir quels évènements déclenchent une réconciliation. Il est possible par exemple de désactiver la réconciliation pour les évènements Delete si on le souhaite.

Pour notre premier contrôleur, nous scruterons une source interne de type Ingress et notre handler fonctionnera en mode EnqueueRequestForObject .

Manipuler des objets Kubernetes

Pour manipuler un objet Kubernetes, on doit au préalable importer le paquet correspondant à son API Kubernetes (i.e. networking pour les Ingresses ; apps pour les Deployments ; etc.) afin d'accéder aux différentes structures des ressources.

Concentrons nous cette fois-ci sur la méthode Reconcile() dans laquelle on implémente notre logique. On récupérera une ressource avec client.Get() qui prend en argument un NamespacedName (qui représente simplement un couple {Name;Namespace} ).

Note Rappellez-vous que reconcile.Request n'est pas la représentation de l'objet en cours de réconciliation. Il ne contient que le nécessaire pour identifier une ressource.

func (r *reconcileIngress) Reconcile(ctx context.Context, request reconcile.Request) (reconcile.Result, error) { // Fetch Ingress ig := &networkingv1.Ingress{} r.client.Get(ctx, request.NamespacedName, ig) // Add Ingress annotation and update object ig.Annotations = map[string]string{ "foo" : "bar" , } r.client.Update(ctx, ig) return reconcile.Result{}, nil }

Une fois l'objet récupéré on peut le manipuler et changer son statut via les différentes méthodes --- Update() ; Patch() ; Delete() ; etc --- du client et on termine la réconciliation en retournant un couple (reconcile.Result{}, error) .

Pour finaliser l'explication, notre contrôleur scrute les Ingresses et déclenche des réconciliations à chaque fois qu'il reçoit un évènement dessus. La réconciliation consiste à récupérer l'Ingress qui a été modifié et à s'assurer qu'il porte bien un label foo:bar , rien de plus.

Note Lorsque le contrôleur démarre, il déclenche des réconciliations pour toutes les ressources du type scruté qui existent déjà dans le cluster afin de partir d'un état cohérent.

Il ne vous reste plus qu'à vous assurer que le compte utilisé par le controller pour accéder aux ressources dispose de suffisamment de droits pour fonctionner correctement.

Conclusion

Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut selon moi pour commencer à s'amuser. La suite, c'est à vous de l'écrire. Si je ne devais vous donner qu'un seul conseil, ce serait vraiment d'explorer la documentation des différents paquets du controller-runtime et les paquets des différentes API Kubernetes. Ils contiennent toutes les informations dont vous avez besoin.