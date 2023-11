GraphQL avec REST & gestion de cache

Mise en place du serveur Apollo

Initialisation du projet

Pour commencer, clonez la branche master de ce projet. Ainsi, vous devriez pouvoir faire :

docker-compose up -d

L'application doit être disponible à l'adresse http://localhost:3000/ .

Ajout des dépendances

Maintenant que nous avons une application qui tourne, nous allons ajouter les dépendances pour la librairie Apollo server :

docker-compose exec gateway yarn add apollo-server apollo-server-express graphql --save

Enfin, nous devons créer un serveur ApolloServer et l'ajouter à notre application. Pour ceci, nous allons modifier le fichier src/index.js :

import express from 'express' ; import { ApolloServer, gql } from 'apollo-server-express' ; const PORT = 3000 ; const app = express(); const typeDefs = gql ` type Query { hello: String } ` ; const resolvers = { Query : { hello : () => 'Hello, world!' } }; const server = new ApolloServer({ typeDefs, resolvers, }); server.applyMiddleware({ app }); app.listen({ port : PORT }, () => console .log( `🚀 Server ready at http://localhost: ${PORT} ${server.graphqlPath} ` ) );

Ça y est, nous avons un serveur GraphQL qui tourne ! 🚀

À cette étape, nous devons pouvoir faire une query et avoir un résultat, comme ceci :

Création du schéma des données

Comme vous pouvez constater ici, lors de la création d'ApolloServer nous devons lui passer nos types & resolvers. Au fur et à mesure que notre application grandit, leur nombre augmente aussi. Par conséquence, nous ne pouvons pas les laisser dans le fichier src/index.js comme ci-dessus, mais nous allons plutôt séparer tout cela dans des fichiers et dossiers afin de structurer notre application. Je vais créer les dossiers suivants à l'intérieur de src :

le dossier definitions contiendra les Queries, Mutations et les types que nous allons définir dans l'application

contiendra les Queries, Mutations et les types que nous allons définir dans l'application le dossier dataSources contiendra les différentes APIs REST que nous allons appeler

contiendra les différentes APIs REST que nous allons appeler le dossier resolvers quant à lui nous permettra d'implémenter les resolvers de nos différents types

quant à lui nous permettra d'implémenter les resolvers de nos différents types enfin, je vais créer un dossier helpers dans lequel je mettrai notamment un GraphqlHelper qui me permettra de charger les fichiers qui sont dans les dossiers ci-dessus. Le GraphqlHelper parcourt les dossiers de façon reccursive et charge tous les fichiers dans le schéma.

Pour implémenter cette structure de dossier, nous allons avoir besoin de modifier notre code. Pour gagner du temps, je vous mets à disposition ici le helper et tous les fichiers modifiés. J'ai simplement déplacé la Query hello dans le fichier src/definitions/Query.graphql et le resolver dans le fichier src/resolvers/hello.js .

Et nous allons mettre à jour notre fichier src/index.js :

import express from 'express' ; import { ApolloServer, makeExecutableSchema } from 'apollo-server-express' ; const PORT = 3000 ; const app = express(); const GraphQLHelper = require ( './helpers/graphql' ); const server = new ApolloServer({ schema : makeExecutableSchema({ typeDefs : GraphQLHelper.typeDefs, resolvers : GraphQLHelper.resolvers, }), dataSources : () => GraphQLHelper.dataSources, }); server.applyMiddleware({ app }); app.listen({ port : PORT, expressApp : app }, () => console .log( `🚀 Server ready at http://localhost: ${PORT} ${server.graphqlPath} ` ) ); app.get( '/' , ( req, res ) => res.send( 'Hello World!' ));

Nous utilisons makeExecutableSchema pour construire notre schéma graphql qui est détaillé ici.

Rest data source

Tout d'abord nous allons ajouter la dépendance suivante :

docker-compose exec gateway yarn add apollo-datasource-rest --save

Cette librairie met à disposition une classe RESTDataSource qui permet de faire des appels REST facilement.

L'API de la NASA met à disposition plein de ressources. Imaginons que nous avons une page sur notre site où nous allons afficher sur la homepage de notre application :

la photo du jour APOD

une image aléatoire qui correspond à une recherche que nous effectuons

Nous allons donc utiliser les endpoints suivants :

APOD - Astronomy Picture of the Day

- Astronomy Picture of the Day Une bibliothèque d'images sur laquelle nous pouvons faire des recherches texte

Dans cet exercice nous allons créer 2 DataSource différents pour ces 2 besoins pour plusieurs raisons :

leurs URLs sont différentes

on peut imaginer implémenter un certain nombre de méthodes pour chacune des ces APIs

afin d'éviter de nous retrouver avec une classe de plusieurs centaines de lignes

Rappelez-vous, certaines APIs de la NASA demandent une authentification via un paramètre dans l'URL. Pour faire cela pour toutes les URLs que nous allons appeler, nous pouvons surcharger la méthode willSendRequest de la classe RESTDataSource . Dans le cas où on aurait plusieurs classes avec le même comportement, pour éviter de dupliquer du code, je peux créer la classe suivante :

// src/dataSources/NASARESTDataSource.js const { RESTDataSource } = require ( 'apollo-datasource-rest' ); const API_KEY = 'DEMO_KEY' ; class NASARESTDataSource extends RESTDataSource { willSendRequest ( request ) { request.params.append( 'api_key' , API_KEY); } } module .exports = NASARESTDataSource;

Ainsi, voici ma classe data source pour récupérer les APODs :

// src/dataSources/apod.js import NASARESTDataSource from './NASARESTDataSource' ; class APODRESTDataSource extends NASARESTDataSource { constructor ( ) { super (); this .baseURL = 'https://api.nasa.gov/' ; } getDailyImage ( ) { return this .get( 'planetary/apod' ); } } module .exports = APODRESTDataSource;

Sachez que les méthodes get , put , post , etc. sont toutes disponibles dans la classe RESTDataSource et retournent des Promises.

Je vous invite désormais à mettre en place le data source pour envoyer des requêtes à la bibliothèque d'images. Pour information, cette API ne demande pas d'authentification. Vous devriez avoir une classe comme ceci :

// src/dataSources/imageLibrary.js const { RESTDataSource } = require ( 'apollo-datasource-rest' ); class ImageLibraryRESTDataSource extends RESTDataSource { constructor ( ) { super (); this .baseURL = 'https://images-api.nasa.gov/' ; } search ( searchString ) { return this .get( `search?q= ${searchString} ` ); } } module .exports = ImageLibraryRESTDataSource;

Types de données

La prochaine étape est de définir les types des données que nous allons avoir. Bien sûr, cela dépend des APIs que vous avez à disposition, et surtout de la façon dont vous allez afficher les données sur le front.

Ainsi, notre type pourrait ressembler à ceci :

// src/definitions/APOD.graphql type APOD { title : String ! url: String ! date: String explanation : String type : String }

Et pour l'image aléatoire :

// src/definitions/NASAImage.graphql type NASAImage { title : String ! description: String ! url: String ! }

Notez que les champs suivis d'un ! après leur type sont des champs que l'on définit comme obligatoires (non nulls) dans notre schéma, nous devons donc nous assurer que les APIs retournent toujours ces champs pour éviter des exceptions.

Pour voir tous les types possibles, référez-vous à la documentation Apollo.

Maintenant, nous pouvons déclarer nos nouvelles requêtes disponibles. Avec GraphQL, cela se fait dans le fichier suivant :

// src/definitions/Query.graphql type Query { apod : APOD randomImage(search: String !): NASAImage }

Ici, nous déclarons toutes les requêtes qui seront disponibles dans l'application, avec les paramètres qu'elles recoivent et ce qu'elles retournent.

Aussi, dans ce tutoriel nous allons parler des Queries uniquement, car il a pour but de vous présenter comment améliorer les performances de votre application. Néanmoins, je vous invite à lire la documentation suivante pour voir comment fonctionnent les Mutations.

Si vous testez les APIs de la NASA, vous allez remarquer que nous avons nommé nos champs de la façon dont nous allons les utiliser sur le front, ce qui ne correspond pas forcément à ce que retourne l'API. C'est donc dans nos resolvers que nous allons mapper les champs.

Resolvers

Les resolvers font le lien entre les Query et les DataSource. Chaque type et chaque query doit avoir son resolver.

Commençons par les APODs. Dans le dossier src/resolvers je vais créer un fichier apod.js :

'use strict' ; const resolvers = { Query : { apod : ( parent, args, context, info ) => { return context.dataSources.APODRESTDataSource.getDailyImage(); } }, }; module .exports = resolvers;

Vous pouvez voir dans cet exemple que depuis une Query nous avons accès au parent, aux arguments de la requête, au contexte (qui nous donne accès aux data sources, aux extensions éventuelles, etc.) et aux informations de notre appel (qui contient le type de retour attendu, le type de parent, le cacheControl, etc.).

Néanmoins, pour une meilleure lisibilité, le plus souvent nous allons écrire nos resolvers sous cette forme :

Query: { apod : ( _, __, { dataSources: { APODRESTDataSource } } ) => APODRESTDataSource.getDailyImage(), },

Nous pouvons enfin tester notre code sur l'URL http://localhost:3000/graphql :

query apod { apod { title } }

À ce stade vous devriez avoir un résultat :

Et que se passe-t-il si je demande par exemple le champ type ? Il est null, car l'API ne retourne pas de champ avec ce nom, ce champ correspond à media_type dans le retour de l'API. Pour mapper notre entité, nous pouvons faire ceci :

'use strict' ; const resolvers = { APOD : { type : ( { media_type } ) => media_type, // équivalent de "type: data => data.media_type," }, Query : { apod : ( _, __, { dataSources: { APODRESTDataSource } } ) => APODRESTDataSource.getDailyImage(), }, }; module .exports = resolvers;

Et maintenant, essayez de mettre en place le resolver pour l'API de la bibliothèque d'images. Le résultat devrait être proche de celui-ci :

'use strict' ; const resolvers = { NASAImage : { title : ( { data} ) => data[ 0 ].title, description : ( { data} ) => data[ 0 ].description, url : ( { links} ) => links[ 0 ].href, }, Query : { randomImage : ( _, { search }, { dataSources: { ImageLibraryRESTDataSource } } ) => ImageLibraryRESTDataSource.search(search).then( result => { if (result.collection.metadata.total_hits === 0 ) { return null ; } return result.collection.items[ Math .floor( Math .random()*result.collection.metadata.total_hits)]; }), }, }; module .exports = resolvers;

Exercice : pour pratiquer davantage ce que nous venons de mettre en place, je vous invite à écrire le type & resolver pour cette API - la liste des astéroïdes près de la terre.