Lead développeur au @lemondefr, mes technologies sont le symfony depuis 2009, le nodejs, l'angularjs, rabbitMq etc ... J'adore les médias et aimerai continuer dans ce secteur plein de surprise. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux: Twitter: @captainjojo42 Instagram: @captainjojo42 Linkedin: https://fr.linkedin.com/in/jonathanjalouzot Github: https://github.com/captainjojo

Article(s) de l'auteur

L'une des étapes incontournables d'Amazon Web Service est de bien comprendre le service IAM (Identity and Access Management). C'est l'un des services les plus importants car il permet de gérer les utilisateurs ou services qui peuvent avoir accès à votre compte AWS. Nous allons l'étudier ensemble.

Dans nos architectures micro-services, l'un des nouveaux défis est de réussir à récupérer les données stockées dans les différents micro-services le plus facilement possible. Pour résoudre ce défi, je vous propose d'utiliser GraphQL. Cette technologie qui est devenu un des buzz word du moment est en vrai très simple à mettre en place. Ne voulant pas faire de jaloux je vous propose de réaliser deux serveurs GraphQL l'un en PHP et l'autre en NodeJs.

Neo4j et Symfony, comment utiliser une BDD graph ?

L'architecture et les données que nous stockons sont de plus en plus complexes. Il faut savoir choisir la bonne technologie pour le bon use case. L'une des technologies qui peut vous être utile, c'est la base de données graphes Neo4j.