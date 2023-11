GraphQL avec Apollo

GraphQL kézako ?

GraphQL est un langage de requête initié par Facebook en 2012 et développé en 2015. Facebook Manifest. GraphQL permet de se brancher à n'importe quel type de base de données ou d'API. Le but de GraphQL est de décrire les données et les fonctions disponibles entre les applications client-serveur.

GraphQL ne stocke donc pas de données. Il va seulement décrire la donnée et savoir comment aller la récupérer sur vos différentes applications backend.

Je vous invite à lire l'article de notre blog expliquant comment fonctionne GraphQL.

Qu'allons-nous faire ?

Dans ce tutoriel nous allons mettre en place un serveur GraphQL via le framework Apollo.

Le but est de comprendre :

la mise en place d'un serveur GraphQL ;

la création des requêtes pour lire la donnée ;

la création des requêtes d'ecriture des données.

Pré-requis

Nous allons utiliser une base de données PostgreSQL pour le stockage des données.

Le serveur Apollo sera en NodeJS en version 9. Nous utiliserons Yarn comme gestionnaire de dépendance.

Le code javascript sera en ES6 avec l'utilisation de Babel pour la compilation.