• 23mn • Elodie Lemarchand

Cet article présente mes méthodes préférées pour bien appréhender un nouvel environnement de travail, incluant des outils pratiques comme le rapport d'étonnement, le Value Stream Mapping, le mandat de mission, la matrice des attendus et les Moving Motivators, afin de faciliter l'intégration, améliorer les processus et renforcer la collaboration au sein de l'équipe