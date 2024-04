Ajouter des tests de non régression visuelle (et plus encore !) sur Storybook avec Chromatic

Qu'allons-nous faire ?

Storybook se définit comme un "workshop" permettant de créer des composants et des pages en isolation. Concrètement, c’est une interface sur laquelle on va pouvoir jouer avec les différents états d’un composant pour vérifier s’il correspond bien au design attendu, trouver de la documentation et récupérer les props à utiliser pour différentes implémentations. C’est un outil qui est de plus en plus utilisé lors de la création de Design Systems, et qui peut être utilisé avec de plus en plus de frameworks bien qu’il soit initialement fait pour React. L’utilisation de Storybook peut être améliorée avec des plugins.

Mais si on passe nos composants sur Storybook, est-ce qu’il est possible de les y tester aussi directement ? La réponse est oui ! Un des outils à notre disposition pour cela, c’est Chromatic.

Chromatic est développé par la même équipe que Storybook (d’ailleurs on peut remarquer que la chaîne officielle de Storybook sur Youtube s’est renommée Chromatic !). C’est un outil qu’on utilise dans la CI, qui permet de faire des tests de non régression visuelle (mais pas que !) sur les stories créées sur Storybook. Chromatic est un outil payant avec une version gratuite que nous allons utiliser et qui va nous permettre d'effectuer 5000 snapshots, ce qui est largement suffisant pour les besoins de ce tuto !

Note Un plugin est actuellement en bêta au moment où j'écris ce tutoriel pour la version 8 de Storybook pour permettre de lancer Chromatic directement en local sans passer par la CI, mais pour l’instant nous allons passer par la CI uniquement.

Les tests de non régression visuelle sont parfaits dans le cas d’un Design System car ils permettent de vérifier au pixel près si les modifications sur un composant n’affectent pas d’autres composants, ce qui peut être très compliqué à remarquer sur des projets complexes. Dans ce tuto nous allons voir :

comment installer Storybook et Chromatic sur un nouveau projet Vite + React

sur un nouveau projet Vite + React comment automatiser Chromatic en CI

Chromatic en CI comment créer et tester visuellement sur Chromatic un composant simple

sur Chromatic un composant simple comment faire des tests d’interaction et les lancer avec Chromatic

Prérequis

Avoir NodeJs en version 16 ou plus installé sur votre machine ( node -v pour vérifier)

pour vérifier) Avoir un compte Github