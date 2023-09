Optimiser la réussite de votre projet grâce au choix judicieux de votre framework agile : Comment choisir parmi Scrum, Kanban et Safe ?

L'agilité est devenue un choix populaire pour les entreprises qui cherchent à améliorer la flexibilité et l'efficacité de leur processus de développement de logiciels. Cependant, il existe une grande variété de méthodologies agiles différentes, et choisir la bonne pour votre projet et votre organisation peut être difficile. Dans cet article, nous allons examiner les différentes méthodologies agiles disponibles et comment choisir la bonne pour votre projet et votre entreprise.

Scrum

Description

L'approche SCRUM est une méthode agile de gestion de projet. Son objectif principal est d'améliorer la productivité de son équipe tout en permettant l'optimisation des produits grâce à des retours réguliers du marché. Cette méthodologie est l'une des plus populaires et des plus utilisées dans les projets de développement de logiciels. Scrum est basé sur des sprints, de courtes périodes de travail d'une durée de deux semaines à un mois, au cours desquelles une équipe de développement se concentre sur un objectif précis. Scrum utilise des réunions quotidiennes pour suivre l'avancement du projet et des réunions de sprint pour planifier et évaluer chaque sprint.

Suite à un questionnaire diffusé auprès des équipes d’Eleven Labs et des recherches, vous trouverez ci-dessous les avantages et inconvénients identifiés dans l’utilisation de la méthode SCRUM :

Avantages

Un cadre simple et léger, le premier avantage relevé par Benjamin, coach et Scrum Master. Il nous indique que la méthode Scrum est facile à comprendre (16 pages de règles) et donne des responsabilités claires aux PO/SM/devs.

Une adaptabilité grâce au mode itératif qui permet de récolter des feedbacks en avance sur le projet et prendre en compte les retours. Ce qui permet un ajustement aux changements de besoins tout au long du projet. Rémi, Product Owner nous explique que ce cadre apporte “un environnement de travail propice à l'amélioration continue des membres de l'équipe et sa capacité à définir des objectifs alignés avec sa capacité”, mais aussi “l'adaptation au changement du fait de définir un objectif à chaque sprint”. De plus, une phase de recette est effectuée à chaque sprint, ce qui permet d’avoir une plateforme stable, potentiellement livrable et permet de pressentir de futures évolutions.

Une amélioration continue comme évoqué plus tôt, que se soit coté équipe qui augmente sa productivité et donc ajout de la valeur ajoutée à chaque sprint.

Une transparence, toutes les parties prenantes sont au courant de l’avancée du projet grâce à des instances définies (daily, démo) ainsi que les réalisations.

De la rapidité dans les livraisons, résultat tangible rapidement (MPV)

De la collaboration entre les membres de l'équipe en interne ainsi qu’avec les équipes externes, en mettant l'accent sur les interactions régulières entre les membres de l'équipe et la communication ouverte. Cette méthodologie est adaptée pour les grosses équipes: “Des rituels indispensables et une méthode Scrum qui tourne. Indispensable car sinon ingérable avec le nombre de personnes dans l'équipe”. De plus, Rémi, Product Owner nous indique que l’on “favorise aussi l'expertise des membres de l'équipe pour définir les solutions qui répondent aux objectifs, grâce à une équipe pluridisciplinaire et autoorganisée.”

De l’implication, les équipes étant plus autonome et leurs expertises mise en valeur, on remarque de leur part une plus grande implication dans les projets grâce à la méthodologie Scrum.

Inconvénients

Parlons maintenant des points noirs de cette méthodologie, car malgré le fait que nos experts soient unanime concernant l’efficacité de Scrum, elle comporte malgré tout quelques défauts :

L’obligation que l’ensemble de la société soit aligné sur la méthodologie, Marion, Product Owner nous raconte : “nous étions en mode Scrum mais uniquement au sein de l'équipe. Nous avons rencontré des difficultés car l'ensemble de l'organisation n'était pas alignée sur le rythme des sprints, sur l'organisation agile et sur la méthodologie Scrum. Cela a pu entraîner des conflits avec d'autres prestataires qui souhaitaient un cahier des charges précis, avaient des rythmes de livraison plus espacés.” Ce qui engendre aussi une complexité quant à la nécessité d’aménager un temps de formation/adaptation pour les personnes ayant pour habitude de travailler en cycle en V.

Ce qui amène au second point, la dépendance de l’équipe face à la méthodologie : Scrum dépend de l'engagement et de la collaboration de toute l'équipe, et si un membre de l'équipe ne parvient pas à remplir ses fonctions, cela peut nuire au succès du projet , mais aussi engendrer une mauvaise entente / communication entre les membres de l’équipe. Marie, Lead Dev ajoute qu’il y a un besoin fort d’investissement des parties prenantes “Ça nécessite que les métiers soient investis dans le projet tout au long de son avancement”.

Un autre inconvénient majeur est le temps conséquent passé en réunion (daily, rétro, démo, planning, grooming). Ce qui entraine aussi un manque de temps passé en “discovery” et conception technique. La méthodologie n’est pas non plus adaptée à la période de maintenance car trop rigide dans ses concepts.

Une rigidité dans les estimations de tickets : Younes, développeur nous indique justement qu’il est “difficile d'estimer une capacité de Sprint précise dans une équipe en mouvement, et avec des problématiques diverses. Il faut savoir prendre en compte la qualité de code, les mises en productions, les TNR, les tickets etc. On se base sur une capacité relative (= par rapport au précédent sprint) mais il y a toujours des imprévus”. Une rigidité aussi dans la capacité de faire face aux urgences métiers : Rémi, Product Owner nous dit justement qu’il y a “un manque de flexibilité lorsque l'on a un produit en production. Avec des sprints de 3/4 semaines, l'objectif peut être remis en question vis-à-vis des impératifs utilisateurs ou de production. On est donc toujours dans l'obligation de définir une marge d'incertitude dans la capacité engagée pour définir un objectif de sprint”.

En conclusion, la méthodologie Scrum s’adapte essentiellement à des projets qui nécessitent des résultats rapides avec des exigences changeantes ou incertaines. Elle exige aussi une collaboration étroite entre les membres de l’équipe qui doivent avoir une bonne compréhension de la méthodologie et ses atouts.

Ils témoignent

Jérémy, Product Owner Mission : Application embarquée de lecture de contenu TV / VOD ”Une application strict du Scrum qui dans un premier temps a frustré certains membres de l'équipe car on passait d'un système anarchique à un système (trop) ordonné. Cela a cependant permis de beaucoup mieux s'organiser et de pouvoir donner de la visibilité sur nos travaux aux équipes extérieures”.

Rémi, Product Manager Mission : Société Générale, Mettre en place un paiement instantané pour les corporates, apporter de la flexibilité à l'entreprise pour répondre à des besoins de monétiques sur-mesure pour ses clients. “Nous faisions face à un problème d'alignement des équipes pour avoir une vision commune des objectifs à atteindre et de l'effort commun à fournir pour y contribuer, et avoir des pratiques de développement et d'agilité communes. On a donc mis en place un accompagnement des équipes pendant 1 an, sur Scrum et adaptation du framework suivant nos besoins, pour avoir des pratiques "sur-mesure" vis-à-vis des spécificités du produit et de l'entreprise. Par la suite, nous avons pu instaurer des principes de business agility afin d'assurer l’implémentation d’un budget capacitif, suivant un portefeuille d'initiatives produit. Cette dernière étape a eu pour effet d'aligner l'ensemble des parties prenantes du programme sur des pratiques communes et ainsi rendre notre produit plus réactif vis-à-vis des changements : marché, avantages concurrentiels, besoins clients, impératifs business.”

Kanban

Description

Kanban est une méthode de gestion de projet visuelle axée sur la gestion du flux de travail par une visualisation claire et accessible à tous. Les membres de l'équipe travaillent sur des tâches individuelles qui sont affichées sur un tableau de Kanban, qui est utilisé pour suivre le flux de travail et identifier les problèmes de performance. Le Kanban limite également la quantité de travail en cours, permettant ainsi à l'équipe de se concentrer sur les tâches les plus prioritaires.

Le tableau Kanban est complètement personnalisable en fonction de vos besoins. Par exemple, vous pouvez utiliser le tableau le plus commun composé de 3 colonnes (image de gauche) : to do (tickets priorisés par ordre d’importance), work in progress (tickets en cours de développement) et done (tickets terminés ou livrés). Vous pouvez aussi personnaliser votre Kanban, comme l’un de nos projets Studio, en rajoutant une colonne pour les tickets en cours de définition fonctionnelle, ou ceux qui sont à tester par l’équipe technique ou fonctionnelle (image de droite).

Avantages

Suite à un questionnaire distribué à nos équipes agiles, voici les 5 principaux avantages retenus de l'utilisation de cette méthode.

La flexibilité est l'un des avantages de l'organisation Kanban, qui permet aux équipes de s'adapter facilement aux changements de priorités, exigences ou capacités. Marion, Product Owner/Manager chez Eleven Labs, témoigne : "En utilisant Kanban, j'ai remarqué que les équipes peuvent traiter des sujets prioritaires au fil de l'eau, ce qui peut aider à réduire les temps d'attente pour les clients. Kanban est également utile pour la gestion des bugs, car il permet aux équipes de les traiter rapidement."

En comparaison avec les contraintes strictes de Scrum, Guillem, Développeur PHP, souligne que Kanban est conçu pour fonctionner comme une ligne de production, ce qui le rend plus efficace pour identifier les points de blocage dans le flux de travail. Contrairement à Scrum, qui utilise des itérations et des limites de temps, Kanban n'impose pas de limites arbitraires et permet aux équipes de se concentrer sur la livraison en continu.

Par ailleurs, Kanban peut venir en complément de Scrum pour répondre à des situations particulières. Marianne, développeuse PHP/Symfony, explique : "Lorsque l'équipe n'a pas suffisamment de tâches planifiées/prêtes pour utiliser Scrum, ou lorsqu'elle doit répondre à des demandes urgentes, elle peut utiliser Kanban." Ainsi, Kanban offre une grande flexibilité pour répondre aux besoins spécifiques des équipes tout en permettant une gestion efficace du flux de travail.

Le dernier point évoqué met en lumière un deuxième avantage de Kanban : l’amélioration continue. En effet, Kanban encourage l’amélioration continue de la qualité grâce à des tâches indépendantes, à une livraison en continu, et en se concentrant sur la détection précoce des problèmes et leur résolution rapide. L’amélioration continue ne concerne pas seulement l’amélioration du produit, mais également celle du travail. C’est ainsi que Benjamin, coach et Scrum master, explique : “Kanban offre des améliorations significatives dans la gestion du delivery en améliorant les processus de travail, en particulier grâce à des métriques telles que la durée de résolution d’un ticket, le débit et le travail en cours (WIP). En réduisant le travail en cours, Kanban permet d'obtenir un flux de travail plus lisse et de passer à un système de flux tiré, qui est un concept clé du Lean visant à réduire les gaspillages et à optimiser les processus de production.”

De plus, les délais de livraison étant réduits, la qualité du produit augmente rapidement, ainsi que la satisfaction client. Kanban offre ainsi une vision holistique de l'amélioration continue, incluant non seulement l'amélioration des produits, mais également celle des processus, des performances de l'équipe, et de la collaboration entre les membres de l'équipe.

Ensuite nous retrouvons la simplicité . En effet, Contrairement à d'autres méthodes de gestion de projet qui peuvent sembler complexes et difficiles à comprendre, Kanban est facile à apprendre et à mettre en œuvre. L'utilisation d'un tableau visuel pour suivre le travail en cours et les tâches à venir permet à l'équipe de rester concentrée sur les objectifs à atteindre, tout en offrant une vue d'ensemble claire et concise de l'état du projet. Cette simplicité permet également une adoption rapide par les membres de l'équipe, ce qui réduit les temps de formation et permet de démarrer plus rapidement.

Enfin, l'organisation Kanban renforce le travail d'équipe en offrant une vue d'ensemble de l'état d'avancement du projet grâce au tableau visuel. Les membres de l'équipe peuvent ainsi travailler ensemble de manière plus efficace et se soutenir mutuellement en cas de blocages ou de problèmes. La transparence offerte par l'utilisation de Kanban facilite également la communication entre les membres de l'équipe, en permettant à chacun de comprendre rapidement les tâches en cours et à venir ainsi que les priorités. Cette communication améliorée contribue à renforcer la confiance et l'esprit d'équipe, deux éléments clés pour une collaboration réussie.

Pour Benjamin, "En limitant le flux de travail, Kanban permet d'identifier rapidement les points de blocage dans le processus de production, offrant ainsi aux membres de l'équipe la possibilité de collaborer pour résoudre les problèmes plus efficacement. Cette flexibilité et cette capacité à réagir rapidement aux défis sont des éléments clés pour une équipe efficace et productive."

Nous voyons ainsi que Kanban est une méthode très simple d’utilisation, flexible, qui permet une amélioration continue et un travail d’équipe optimisé. Cependant, dans nos recherches nous avons surligné les limites de cette organisation qui nous prouve qu’elle ne peut pas être utilisée pour toutes les équipes. Nous allons dans un premier temps discuter des limites puis faire une proposition des organisations d’entreprises les plus adaptées à la méthode Kanban.

Inconvénients

Le premier point négatif de cette méthode est ce que Jean-Pierre Durand nomme, la “Servitude volontaire” de l’équipe de développeur. Cela se traduit par un maintien d’un rythme soutenu, une évaluation permanente et réductions des temps morts ce qui entraîne le plus souvent la démotivation des équipes. C’est ce dont témoigne Younes, développeur chez Eleven : “Les équipes sont surmenées, il n'y a pas d'objectif clair pour le sprint et la priorisation est difficile.”. Pour palier à cet inconvénient majeur, l’équipe de Younes a choisi de pratiquer le kanban sur des périodes limitées : “Nous avons l'habitude de passer à la méthode Kanban une fois par an pendant un sprint, ce qui s'avère bénéfique car cela nous permet d'optimiser au maximum le développement de nos applications, surtout dans le cadre de la stabilisation du code. En disposant d'une liste de tâches à effectuer, nos développeurs sont motivés à avancer tout au long de la semaine. Toutefois, si nous utilisions constamment le Kanban, nous pourrions rapidement nous lasser de cette méthode.”

Ainsi le deuxième inconvénient du système Kanban réside dans la démotivation qu'il peut engendrer chez les équipes. Cette situation peut être causée, comme mentionné précédemment, par le maintien d'un rythme de travail soutenu, mais également par le manque de transparence et d'implication vis-à-vis des objectifs de l'entreprise et de l'équipe. Marion, l’une de notre Product Owner témoigne : “L'utilisation de la méthode Kanban peut comporter des risques, notamment en raison de la difficulté à piloter les objectifs sans sprint et de leur potentiel de changement rapide. Cette situation peut entraîner un manque de vision pour les développeurs, qui peuvent avoir du mal à s'adapter rapidement aux modifications des objectifs.”

On peut relever également que Kanban est un framework qui manque de cadre et qui nécessite donc d’avoir une équipe autonome et rigoureuse. Il est possible que les développeurs, en sélectionnant des US prêtes pour le développement, mettent de côté la priorisation. Cette situation peut manquer de cadre pour une équipe moins expérimentée, qui pourrait rencontrer des difficultés à gérer efficacement son travail. Il arrive par exemple que certaines US restent plus longtemps dans l'état "en cours" car il n'y a pas de deadline associée à la fin d'un sprint. C’est ce dont nous témoigne Marion.

D'autre part, l'attribution de tâches individuelles à chaque membre de l'équipe peut entraîner des déséquilibres dans la livraison des résultats, en particulier lorsque l'équipe est divisée entre développeurs front-end et back-end. De plus, cette pratique n'est pas propice à la communication entre les membres de l'équipe.

Enfin, notons que les interactions sociales et l’amélioration continue sont des notions oubliées de ce framework. L’un de nos développeur nous partage son regret à ce propos “La méthode Kanban ne prévoit pas la définition de pratiques d'ingénierie logicielle et ne met pas suffisamment l'accent sur les interactions sociales qui doivent se tenir au sein de l'équipe. Cette méthode est dérivée du Fordisme, ce qui peut avoir pour effet d'aliéner les parties prenantes.”.

Après avoir examiné attentivement les différents témoignages et retours d'expérience concernant l'utilisation de la méthode Kanban, nous sommes en mesure de proposer une organisation optimale pour cette méthode.

Si votre produit comporte des tâches indépendantes, si vos priorités sont variables, que vous avez besoin de sprint technique ou que votre produit doit s'adapter rapidement au marché, comme c'est souvent le cas dans les start-ups, avec des deadlines précises, nous recommandons Kanban.

Toutefois, il convient de noter que la méthode Kanban peut ne pas être aussi efficace pour les projets très complexes, qui présentent de nombreuses dépendances et interconnexions entre les différentes tâches. Dans ce cas, il peut être préférable de choisir une méthode plus structurée, telle que la méthode Scrum, qui offre une meilleure visibilité sur les différentes étapes du projet.

En conclusion, bien que la méthode Kanban puisse présenter certains avantages pour les projets de développement logiciel, son utilisation doit être soigneusement évaluée en fonction des spécificités de chaque projet. Une équipe expérimentée et bien organisée, avec une bonne communication entre ses membres, est essentielle pour garantir le succès de cette méthode.

Ils témoignent

Benjamin, Coach agile et scrum Master Mission : Passage à Kanban pour la création d'une marketplace suite à un cycle en V difficile ”Avec notre équipe, nous avons défini les 6 pratiques clés de Kanban pour optimiser notre processus de travail. Tout d'abord, nous avons adopté une approche visuelle en organisant notre flux de travail en colonnes pour chaque étape du processus. Ensuite, nous avons limité le nombre de tâches en cours à chaque étape en utilisant un nombre limité de tickets pour chaque colonne, ainsi que les colonnes "en cours" et "fini" pour visualiser clairement les développements et les tests terminés, créant ainsi un flux de travail plus efficace. Nous avons également défini nos définitions de "fait" pour chaque colonne et les avons notées sur notre tableau, ainsi que nos différentes réunions cycliques pour assurer une bonne cadence de travail.

Nous avons continué à améliorer notre tableau Kanban chaque jour, en modifiant les colonnes, les limites et les règles pour mieux répondre à nos besoins en constante évolution. Même après deux mois, notre tableau était encore en évolution constante. Cette méthode a considérablement amélioré notre efficacité de travail, et les autres équipes ont rapidement adopté notre méthode.”

Safe

Description

SAFe (Scaled Agile Framework) est une expansion du framework Scrum pour la gestion de projet Agile à grande échelle. Elle est principalement utilisée pour la gestion de projets d'entreprise complexes qui s’intègrent les uns dans les autres. SAFe utilise les principes et les pratiques Agile pour coordonner les efforts d'équipe à travers des projets complexes et les intégrer avec des projets parallèles.

Ainsi, alors que Scrum définit un framework au niveau de l’équipe, Safe apporte des précisions pour la mise en place de l’agilité au niveau de l’entreprise au global. Elle permet ainsi d'étendre l'approche Agile à l'ensemble de l'organisation en utilisant une chaîne d'équipes collaboratives appelées "Agile Release Trains". Cette méthode se différencie de la pratique consistant à cloisonner les méthodes agiles à un seul service en utilisant le modèle Scrum. SAFe se concentre sur l'alignement de l'ensemble de l'entreprise sur les objectifs communs et sur la fourniture de résultats cohérents à grande échelle.

Avantages

Le tout premier avantage de Safe, qui est également sa raison d’être, est de proposer une solution d’Agilité à l’échelle de l’entreprise. Cela signifie que l’agilité n’est plus restreinte à l’équipe de développement, mais est applicable à toutes les équipes inter-fonctionnelles impliquées dans la réalisation d'un projet. Le fait de travailler au niveau de l’entreprise fait ressortir différents avantages pour notre PM Rémi : “La mise en place du framework SAFe à la BNP a permis de constater plusieurs avantages importants pour l'entreprise. Tout d'abord, il y a eu un meilleur alignement de l'ensemble de l'organisation sur des pratiques communes, ce qui a favorisé une meilleure collaboration entre les différentes équipes impliquées dans la réalisation des projets. Ensuite, l'utilisation des artefacts a été étendue au-delà des équipes de réalisation, ce qui a permis le partage de pratiques communes et la mise en place de rituels transverses. De plus, les équipes ont été acculturées à des pratiques reconnues telles que d’être centré sur l'utilisateur, le DevOps, la livraison sur demande, la CI/CD, le release train, ce qui a permis de partager des connaissances et de renforcer les compétences de l'ensemble des collaborateurs.”

En outre, comme illustré précédemment, la pratique de l'agilité à l'échelle de l'entreprise offre l'avantage d'aligner plusieurs équipes agiles sur la vision globale de l'entreprise. Cela permet d'assurer une collaboration plus efficace et de maximiser les chances de réussite des projets en offrant une compréhension commune des objectifs à atteindre. L'alignement sur la vision de l'entreprise permet également de réduire les risques de conflits et de délais inutiles liés à des approches divergentes entre différentes équipes agiles, ce qui peut avoir un impact positif sur la satisfaction des clients et des parties prenantes. Rémi, notre PM a constaté que l'alignement obtenu grâce à la mise en place de l'agilité à l'échelle s'est traduit par plusieurs avantages, notamment :

L'utilisation d'un langage commun et facilement compréhensible entre les différentes équipes impliquées dans le développement d'un produit ;

Une volonté partagée d'aligner les objectifs et de travailler ensemble pour les atteindre ;

Une stratégie de découpage commune pour renforcer l'alignement des pratiques et faciliter le suivi des livraisons et de l'impact des évolutions produits, qui s'articule autour des Initiatives, des Features, des User Stories et des Tâches.

Enfin, il est important de souligner que l'alignement des équipes sur un objectif commun, clair et compréhensible par tous, peut avoir un impact significatif sur la motivation des membres de l'équipe. Roxanne, PO/PM qui a pu constater cette dynamique nous explique comment les équipes se motivaient entre elles pour répondre à l’objectif commun : "Au cours de la planification de l'Incrément de Programme (PI), il était possible de mettre en lumière la vision de l'entreprise ainsi que les missions de chaque Feature Team (FT) nécessaires pour atteindre cet objectif. De plus, une mise en évidence claire et visuelle des dépendances entre les différentes équipes était réalisée pour chaque sujet, permettant ainsi une meilleure organisation et coordination pour la livraison de l'objectif de l'entreprise. Cette approche a permis à chaque membre de l'équipe de comprendre clairement son rôle dans l'atteinte de l'objectif global."

Inconvénients

Il convient de mentionner que tout framework, y compris Safe, présente certains inconvénients qui doivent être pris en compte lors de la mise en place et de l'utilisation de celui-ci.

Tout d’abord, l’application de SAFe est rigidement encadrée par des règles qui laissent peu de place à la coordination au niveau des unités opérationnelles d'une organisation. Le cadre rigide du train SAFe limite la flexibilité de SCRUM et ralentit le processus de développement global. SAFe met l'accent sur la stratégie globale de l’entreprise ce qui conduit souvent à des cycles de planification plus longs et à un rôle plus étroit dans le cycle de développement. Cela va à l'encontre de l'objectif de livraison en cycles courts (sprints) pour une mise sur le marché plus rapide. Le témoignage de Rémi souligne que le framework est complet et peut laisser peu de marge de manœuvre pour l'adaptation. Cependant, il souligne également que des adaptations sont possibles et nécessaires pour tenir compte des contraintes spécifiques de l'entreprise et des produits concernés.

La rigidité du cadre de ce framework peut entraîner une complexité dans sa mise en œuvre. Roxanne a souligné l'importance d'avoir des coachs et des accompagnateurs pour aider à la compréhension et à la mise en place de Safe par tous les acteurs concernés. Quant à Rémi, c’est le manque de vulgarisation du framework qui a été un obstacle, notamment pour les parties prenantes qui n'étaient pas familières avec les principes fondamentaux de l'agilité.

Ensuite, notons que SAFe repose trop sur une approche descendante (top-down). Cette approche est initiée par une vision stratégique au niveau de la direction générale, puis décomposée en objectifs et sous-objectifs opérationnels et communiquée à la base opérationnelle. Cette approche peut potentiellement empêcher la prise en compte de découvertes pertinentes réalisées par l'équipe opérationnelle lors de leur processus de discovery. Selon Guillem, le framework Safe peut être considéré comme une structure complexe et contraignante pour les individus impliqués. Il compare même cette méthode à Prince2, un modèle de gestion de projet traditionnel, et estime que les membres d'équipe perdent leur pouvoir décisionnel au sein du processus. De plus, il considère que le fonctionnement de Safe est extrêmement rigide, ce qui va à l'encontre des principes de l'agilité.

Rémi a également noté un manque concernant les parties prenantes externes à l'entreprise dans l'approche SAFE. Il s'est notamment interrogé sur la façon d'intégrer un acteur majeur du produit qui n'est pas dans l'entreprise et sur la manière de l'aligner sur les mêmes objectifs et pratiques agiles. Ces questions soulignent la nécessité de prendre en compte les acteurs extérieurs dans la mise en place d'un framework agile tel que SAFE.

À la lumière de ces nombreux témoignages voici les organisations que nous considérons comme étant les plus adaptées pour tirer le meilleur parti de Safe :

Projets complexes et multifonctionnels impliquant des équipes de taille minimale de 30 personnes.

Projets impliquant plusieurs équipes travaillant conjointement pour livrer un produit ou un projet commun. Par exemple, dans le cas d'un site d'e-commerce, les équipes pourraient être composées de FT page produit, FT pim et FT checkout. Lorsqu'un nouveau produit est lancé, toutes les équipes peuvent être impactées.

Projets nécessitant une communication et une coordination étroites entre les équipes.

Ils témoignent

Rémi, Product Manager Mission : Accompagnement sur l’agilité et le framework Safe "Pendant deux ans, nous avons appliqué les principes de SAFe (Scaled Agile Framework) pour faciliter l'adoption de pratiques communes par toutes les parties prenantes et favoriser la collaboration dans notre programme. Nous avons également mis en place les principes de l'agilité en entreprise pour permettre la mise en place d'un budget capacitif, suivi d'un portefeuille d'initiatives produit. Cette étape a permis d'aligner toutes les parties prenantes du programme sur des pratiques communes et de rendre notre produit plus réactif aux changements tels que le marché, les avantages concurrentiels, les besoins des clients et les impératifs commerciaux."

Conclusion

En conclusion, il existe plusieurs framework pour vous aider à développer vos projets. Par ailleurs, est important de comprendre que chaque framework a ses propres forces et faiblesses spécifiques. Bien qu'il puisse y avoir des similitudes dans la fonctionnalité de base, certains frameworks peuvent être plus adaptés à certaines structures, situations ou cas d'utilisation que d'autres. En d'autres termes, il n'y a pas de solution unique pour tous les projets.

Il est également important de noter que la création de votre propre framework peut être une option intéressante si vous avez des besoins uniques ou spécifiques. Bien que cela puisse être une tâche difficile, cela peut en valoir la peine si ça répond à vos besoins.

En fin de compte, le choix du framework dépendra des compétences et de l'expérience de votre équipe de développement, ainsi que des besoins spécifiques de votre projet. Il est donc essentiel de faire des recherches approfondies avant de prendre une décision finale.

Source de l’article : Sur la base d’une dizaine de réponses à un questionnaire chez Eleven Labs