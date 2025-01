Intrigué par les progrès récents de l'intelligence artificielle, en particulier ChatGPT, j'ai voulu explorer ses capacités à travers la conception d’un produit digital fictif. Ce projet, bien qu'imaginaire, s'inspire directement des défis rencontrés lors de mes missions professionnelles, notamment en matière de gestion documentaire et de spécifications fonctionnelles. Lors de cet exercice, j'ai cherché à évaluer comment Chat GPT pouvait m'accompagner dans les différentes étapes d’un processus complexe, tout en documentant les défis rencontrés, les avantages obtenus et les ressentis que j'ai éprouvés face à ces situations.

Étape 1 : Définir le brief du projet avec l’interaction vocale

J’ai utilisé la fonction d’interaction vocale pour expliquer mon idée de produit numérique à ChatGPT. Je voulais tester la capacité de l’IA à comprendre les exigences du projet à partir de ma description orale. J’ai été impressionné par l’efficacité de cette interaction entre l’humain et la machine.

La mémoire de ChatGPT a grandement contribué à structurer le concept. Je lui ai demandé de résumer les conversations, de mettre en avant les points importants, de suggérer de nouveaux éléments et même de comparer avec d’autres produits. Des commandes comme « Souviens-toi de cet élément ! », « Non, laisse tomber ça ! », ou encore « Que penses-tu de cet élément ? » me venaient naturellement. On se serait cru dans un film de science-fiction, mais le résultat était concret et utile : un document qui synthétisait le concept de Specsion.

⭐ Accéder au brief complet : Document du brief du projet

Étape 2 : Définir la liste des fonctionnalités

Après avoir défini le brief, j’ai demandé à l’IA d’identifier les solutions équivalentes sur le marché. Une fois les concurrents repérés, j’ai demandé une liste comparative des fonctionnalités, tout en identifiant celles qui manquaient chez les concurrents. Cela représentait autant d’opportunités pour nous démarquer.

Ensuite, j’ai demandé à l’IA d’organiser toutes les fonctionnalités en chapitres thématiques et, dans la mesure du possible, de suivre l’ordre du parcours utilisateur. Cette organisation a permis de structurer les fonctionnalités de manière plus logique et de prioriser l’expérience utilisateur.

Le processus collaboratif avec l’IA nous a permis de créer une liste qui ciblait les principales douleurs des utilisateurs tout en identifiant des points de différenciation. L’IA a même proposé des fonctionnalités auxquelles je n’aurais pas pensé, ce qui s’est révélé particulièrement utile.

⭐ Découvrir les fonctionnalités : Document des fonctionnalités

Étape 3 : Analyser le marché et identifier des opportunités

Cette étape a été la plus qualitative grâce à un prompt complet et exigeant, bien interprété par l’IA. Le résultat était convaincant. Parmi les données fournies :

Analyse détaillée des concurrents, de leurs fonctionnalités et prix.

Identification des lacunes du marché et suggestions d’opportunités de différenciation.

Comparaison des fonctionnalités courantes et exclusives.

Analyse des retours utilisateurs via forums et avis en ligne.

⭐ Voir l'analyse complète : Analyse du marché

Étape 4 : Créer les personas utilisateurs

J’ai demandé à l’IA de créer des personas complètes, comprenant âge, profession et expérience. Chaque persona était accompagnée d’une Carte d’Empathie détaillée. Bien que l’exercice soit spéculatif, le résultat était impressionnant, en grande partie grâce au prompt utilisé.

⭐ Explorer les personas : Personas et cartes d’empathie

Étape 5 : Trouver le nom du projet avec l’interaction vocale

C’est ici que l’IA a révélé sa force en brainstorming. Trouver le nom du projet était amusant : l’interaction vocale ressemblait à une conversation avec un collègue. En partageant mes préférences et les raisons de mes choix, l’IA a su affiner ses suggestions.

Finalement, nous avons trouvé Specsion. L’IA a également vérifié instantanément si le nom était déjà pris, ce qui a simplifié ma prise de décision.

Étape 6 : Créer le logo

Pour le logo, j’ai découvert logoai.com, un service qui permet de créer rapidement un logo avec des ajustements avancés. Malgré un coût minimum de 30 euros, cela m’a permis de définir une identité visuelle en un temps record.

Étape 7 : Développer la présentation du produit

J’ai utilisé l’outil Gamma pour créer une présentation du projet, accessible ici : Specsion - Gamma.

Étape 8 : Créer et prioriser le backlog

Cette étape fut la plus complexe. J’ai demandé à l’IA de produire un backlog organisé avec des Épics, Features et User Stories, incluant des scénarios de test exhaustifs.

⭐ Accéder au backlog : Backlog complet

Et pour finir, ChatGPT pour rédiger cet article

Pour documenter l’expérience, j’ai utilisé le mode Canvas de ChatGPT. Bien que très utile, j’ai remarqué que la qualité du travail dépendait de ma rigueur : il est tentant de laisser l’IA tout écrire, mais un regard critique est essentiel.

Conclusion l'IA aide à booster sa productivité mais pas pour tout

Malgré sa puissance, l’IA a montré des incohérences lorsque je demandais plusieurs fois la même chose, comme une liste de fonctionnalités. Pour pallier cela, j’ai dû archiver manuellement les résultats validés, ce qui s’est révélé chronophage. L’utilisation de l’IA oscille entre gains de temps précieux et perte de temps due à la réexplication constante. C’est un outil puissant pour un Product Owner, à condition de rester attentif, comme avec un stagiaire prometteur qui a besoin d’encadrement. Plus il apprend, plus il apporte de valeur.