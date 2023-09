Déboguer vos applications dockerisées avec PhpStorm

Aujourd'hui je vais vous expliquer comment lancer vos tests unitaires et les déboguer avec PhpStorm, le tout sans avoir besoin d'installer php, phpunit, ou Xdebug sur votre machine...

Pré-requis

Sur votre machine locale

PhpStorm plugins

Admettons qu'aucun plugin jetbrain ne soit actif sur votre Phpstorm. Voici la liste des plugins que vous allez devoir installer et que nous allons configurer :

Docker

PHPDocker

PHP remote interpreter

C'est tout, vous n'avez pas besoin d'installer php , phpunit , php-xdebug ... :D

Un exemple à réutiliser

Afin de rester simple, je me suis permis de créer un petit projet qui regroupe les différentes configurations que je vais vous présenter dans un instant.

Je vous invite donc à cloner le projet afin de pouvoir vous entraîner.

Une fois le repo cloné, vous pouvez lancer un docker-compose up -d suivi par un docker-compose exec test_app composer install --prefer-dist .

Vous aurez alors accès à un container nommé test-app faisant tourner un php-fpm-7.2 avec l'extension xdebug ainsi que phpunit .

Configuration des plugins

Docker

Ouvrez la fenêtre des paramètres phpStorm ( ctrl + alt + s ou File/Settings/... )

+ + ou ) Allez dans l'onglet Build, execution, deployment

Cliquez sur Docker

Note : Vous pouvez également effectuer un ctrl + Shift + a et taper Docker dans le champ de recherche comme ceci :

Nous arrivons alors sur la page suivante, qui va nous permettre d'ajouter notre interpréteur docker :

Cliquez sur pour ajouter une nouvelle configuration Docker et indiquer à phpStorm comment se connecter au démon Docker.

Le message "Connection successful" doit apparaître.

Allons maintenant dans Tools pour fournir à phpStorm les interpréteurs de docker et docker-compose

Voilà tout pour le plugin Docker. Si vous souhaitez en savoir plus sur son utilisation, je vous invite à visiter cette page.

Remote interpreter

L'objectif ici est de configurer l'interpréteur php que nous allons utiliser pour lancer un script de notre projet.

Avant d'attaquer la configuration, attardons-nous quelques instants sur les fichiers présents dans ce projet :

Dockerfile

FROM php:7.2-fpm RUN apt-get update && apt-get install -y \ zip RUN pecl install xdebug \ && docker-php-ext-enable xdebug # Install composer COPY --from=composer:latest /usr/bin/composer /usr/bin/composer RUN mkdir /var/composer ENV COMPOSER_HOME /var/composer ENV COMPOSER_ALLOW_SUPERUSER 1 # Those lines are important for remote interpreter configuration RUN mkdir -p /var/www/TEST_APP WORKDIR /var/www/TEST_APP # Install PHP Xdebug configuration, (see https://blog.eleven-labs.com/fr/debugger-avec-xdebug/) ADD xdebug.ini /etc/php/conf.d/ CMD [ "php-fpm" ]

Note : J'ai utilisé l'image php de base, et non une alpine, pour des raisons de simplification du Dockerfile.

Comme vous pouvez le voir, j'ai simplement ajouté xdebug , zip et composer (inutile d'installer git étant donné que nous utilisons l'option --prefer-dist de composer 🙂).

docker-compose

version: '3' services: test_app: build: context: ./ dockerfile: Dockerfile volumes: - "./:/var/www/TEST_APP:cached" - "~/.composer:/var/composer:cached" environment: # Keep attention to that env variable PHP_IDE_CONFIG: serverName=test-app

Ici, on notera la présence de la variable d'environnement PHP_IDE_CONFIG . Nous allons utiliser la valeur de serverName pour indiquer à phpStorm le nom du serveur sur lequel il va écouter les connexions.

Pour ce faire, rendez-vous dans File/Settings.../Languages & Framework/PHP*

Cliquez sur à droite de CLI Interpreter

à droite de Dans Remote sélectionnez Docker (le serveur que nous avons créé précédemment est automatiquement sélectionné)

sélectionnez (le serveur que nous avons créé précédemment est automatiquement sélectionné) Dans Image name sélectionnez dockerremotephpdebugingexample_test_app:latest

PhpStorm va alors automatiquement récupérer l'image si elle n'est pas déjà présente, et va détecter la version de php présente sur le container ainsi que ses extensions.

sélectionnez l'interpréteur que nous venons de créer...

PhpStorm va de nouveau détecter (ou au moins essayer...) le mapping entre le chemin du projet en local, et celui sur le container. Je dis "essayer" car vous devrez peut-être configurer manuellement ce mapping de la manière suivante :

Dans la partie Docker container cliquez sur les

Vous pouvez alors modifier le mapping entre le volume docker et le chemin en local (ici /home/rmasclef/Documents/projects/ElevenLabs/DockerRemotePhpDebugingExample doit être bindé avec var/www/TEST_APP étant donné que nous avons effectué ce binding dans le Dockerfile.

PHPUnit

Ici, nous allons faire en sorte de pouvoir lancer nos tests unitaires sur le container en utilisant une simple combinaison de touches :)

Rendez-vous dans Files\Settings...\Languages & framework\PHP\Test frameworks .

. Cliquez sur puis phpUnit by remote interpreter .

puis . Sélectionnez l'interpréteur php que nous avons créé précédemment.

Ajoutez /var/www/TEST_APP/vendor/autoload.php en tant que path vers le fichier d'autoload composer

PhpStorm doit alors détecter la version de phpunit installée sur le container.

Note : Vous pouvez également ajouter un fichier de configuration phpunit (ici /var/www/TEST_APP/phpunit.xml.dist ).

À présent, vous pouvez lancer les tests unitaires sur votre container via phpStorm

PHP Remote debugger

Cliquez sur puis PHP remote debug

puis Donnez un nom à cette configuration

Cliquez sur afin d'ajouter un serveur de débogage

/!\ Ici, il faut mettre en nom de serveur le nom que nous avons mis dans la variable d'environnement PHP_IDE_CONFIG

Notez également qu'il faut ajouter le mapping entre notre environnement local et le container.

Sélectionnez le serveur précédemment créé et ajoutez l'IDE key qui est renseignée dans le fichier de configuration xdebug.ini.

Félicitations ! Vous êtes maintenant capable de déboguer votre application sans avoir php, phpunit, Xdebug ou tout autre librairie sur votre environnement local.

Lancement des tests unitaires

Nous pouvons à présent lancer notre suite de tests unitaires sur notre container. Vous pouvez effectuer un clic droit sur le dossier tests puis cliquer sur run tests (ou ctrl + Shift + F10 ).

Vous pouvez également lancer les tests d'une seule classe ou encore lancer un test d'une classe en particulier. Tips: Dans une classe de tests unitaires, si vous placez votre curseur à l'intérieur d'une fonction et que vous effectuez un ctrl + Shift + F10 , alors seul ce test sera lancé. À l'inverse, si vous placez votre curseur à l'extérieur des fonctions et que vous effectuez un ctrl + Shift + F10 , alors tous les tests de la classe seront lancés.

Déboguer

Ajoutons un point d'arrêt dans notre code :

Cette fonction est testée unitairement, nous allons donc pouvoir la déboguer...

Effectuez un clic droit sur le test unitaire que vous souhaitez déboguer puis cliquez sur Debug 'testGetContent' . Le débogueur se lance alors et arrive au point d'arrêt ajouté dans notre classe concrète :D

De la même manière, vous pouvez également déboguer des scripts tels que des commandes symfony.

Conclusion

C'est terminé, vous êtes maintenant capable de configurer PHPStorm afin qu'il lance vos tests unitaires et/ou une session de débogage à travers un container Docker.

N'hésitez pas à commenter ce post pour toute question/remarque, demande d'ajout, ou éventuel point de bloquage rencontré lors de la configuration de votre environement, nous serons ravis de pouvoir échanger avec vous !

Sources

configuring-remote-python-interpreters.html docker-remote-interpreters