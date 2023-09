Déployer un serveur MongoDB répliqué sur AWS avec Terraform et Ansible

J'ai récemment eu l'occasion de déployer un serveur MongoDB sur Amazon Web Services (AWS). Afin de limiter les problèmes de crash et de perte de données, celui-ci est également répliqué avec deux autres serveurs, idéalement dans une zone géographique différente pour assurer de la haute disponibilité.

Pour l'automatisation de la création des machines EC2, j'ai utilisé Terraform (et son provider aws ) ainsi que Ansible pour le provisionnement. Cet article décrit la logique technique que nous avons mis en place pour y arriver.

Contexte

Nous avons donc un cluster MongoDB composé de trois instances EC2 (disons de type t2.large ).

Parmi ces instances, MongoDB va élire un serveur master, appelé primaire dans le langage MongoDB ainsi que des serveurs slaves, appelés secondaires .

Afin que ces trois serveurs se partagent les mêmes données, nous allons devoir créer ce que MongoDB appelle un replica set, soit un ensemble de données.

Ce qu'il est important de noter est que seul le serveur primaire pourra lire ou écrire des données. Les serveurs secondaires sont là pour prendre le relai au cas ou le serveur primaire serait amené à être indisponible. Ceci est possible grâce à une élection qui est lancée automatiquement par MongoDB pour élire un nouveau serveur primaire .

Voici donc l'infrastructure cible que nous cherchons à obtenir pour cette réplication :

Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, seul le noeud primaire est utilisé pour la lecture/écriture, les deux autres réplicas sont là pour la synchronisation des données à jour du serveur primaire en temps réel ainsi que dans le but d'éventuellement devenir primaire à leur tour, dans le cas ou le serveur primaire actuel deviendrait indisponible.

La définition d'un serveur (primaire ou secondaire) se fait via le biais d'une élection à la majorité, qui a lieu entre les serveurs. Ainsi, vous aurez forcément besoin d'avoir au minimum trois serveurs afin qu'une majorité puisse être constituée.

Impossible donc de définir ce modèle de réplication avec seulement deux serveurs dans votre cluster.

Terraform : création des serveurs

Passons maintenant à la création des machines sur AWS : nous avons fait le choix de Terraform pour cette partie, un outil d'automatisation de ressources.

Terraform est un outil permettant d'industrialiser des tâches d'infrastructure telles que, dans notre cas, la création de machines EC2 sur notre compte AWS.

Afin de créer un serveur MongoDB (prenons ici le cas d'un premier serveur), nous utilisons le code terraform suivant :

# EC2 Instance: MongoDB 1 resource "aws_instance" "mongodb_one" { availability_zone = "${var.AWS_REGION}a" tags { Name = "${var.ENVIRONMENT}-mongodb-one" } ami = "<votre-id-ami>" instance_type = "t2.large" root_block_device { volume_type = "gp2" volume_size = "100" } security_groups = [ "${aws_security_group.mongodb.name}" ] associate_public_ip_address = true key_name = "id_rsa" }

Dans ce script, nous spécifions une nouvelle ressource de type aws_instance et la nommons mongodb-one .

Cette instance sera dans la zone a de notre région AWS, définie en variable d'environnement.

Nous devons également spécifier l'image AMI (Amazon Image) qui sera utilisée sur cette instance. Pour ce faire, je vous invite à sélectionner un identifiant d'AMI parmi ceux disponibles sur Amazon, en utilisant cette commande via le CLI AWS par exemple :

$ aws ec2 describe-images --filters "Name=root-device-type,Values=ebs" "Name=name,Values=ubuntu*hardy*" [ { "Architecture" : "x86_64" , "CreationDate" : "2011-10-07T09:09:03.000Z" , "ImageId" : "ami-ffecde8b" , "ImageLocation" : "063491364108/ubuntu-8.04-hardy-server-amd64-20111006" , "ImageType" : "machine" , "Public" : true , "KernelId" : "aki-4cf5c738" , "OwnerId" : "063491364108" , "RamdiskId" : "ari-2ef5c75a" , "State" : "available" , "BlockDeviceMappings" : [ { "DeviceName" : "/dev/sda1" , "Ebs" : { "Encrypted" : false , "DeleteOnTermination" : true , "SnapshotId" : "snap-eb7aa883" , "VolumeSize" : 8 , "VolumeType" : "standard" } }, { "DeviceName" : "/dev/sdb" , "VirtualName" : "ephemeral0" } ], "Description" : "Ubuntu 8.04 Hardy server amd64 20111006" , "Hypervisor" : "xen" , "Name" : "ubuntu-8.04-hardy-server-amd64-20111006" , "RootDeviceName" : "/dev/sda1" , "RootDeviceType" : "ebs" , "VirtualizationType" : "paravirtual" } ... ]

Vous aurez ainsi accès aux images Ubuntu Hardy supportant les volumes EBS (Elastic Block Storage) Amazon.

Le champ qui vous intéressera est bien sûr ImageId , que vous devez copier dans votre code Terraform.

Nous spécifions ensuite le type d'instance ainsi que le type de disque et le sizing que nous souhaitons utiliser pour notre serveur.

Ensuite, vous noterez également que nous spécifions une entrée security_groups (groupe de sécurité) pour notre instance qui est dynamique et qui pointe en fait sur une autre ressource que nous avons à déclarer.

Ainsi, déclarons notre groupe de sécurité pour ce serveur MongoDB :

# MongoDB security group resource "aws_security_group" "mongodb" { name = "mongodb-${var.ENVIRONMENT}" description = "Security group for mongodb-${var.ENVIRONMENT}" tags { Name = "mongodb-${var.ENVIRONMENT}" } } resource "aws_security_group_rule" "mongodb_allow_all" { type = "egress" from_port = 0 to_port = 0 protocol = "-1" cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] security_group_id = "${aws_security_group.mongodb.id}" } resource "aws_security_group_rule" "mongodb_ssh" { type = "ingress" from_port = 22 to_port = 22 protocol = "tcp" cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] security_group_id = "${aws_security_group.mongodb.id}" } resource "aws_security_group_rule" "mongodb_mongodb" { type = "ingress" from_port = 27017 to_port = 27017 protocol = "tcp" cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] security_group_id = "${aws_security_group.mongodb.id}" } resource "aws_security_group_rule" "mongodb_mongodb_replication" { type = "ingress" from_port = 27019 to_port = 27019 protocol = "tcp" cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] security_group_id = "${aws_security_group.mongodb.id}" }

Ici, un tas de règles sont spécifiées dans notre groupe de sécurité.

Nous avons en effet besoin d'autoriser en entrée les ports 22 (SSH), 27017 (port par défaut de MongoDB) ainsi que 27019 qui est utilisé par MongoDB pour gérer les communications entre les serveurs.

Vous noterez que l'on autorise ici toutes les provenances dans l'entrée cidr_blocks , bien évidemment il faut dans les faits restreindre au maximum ces accès.

Nous en avons terminé avec la partie Terraform : nous sommes capables de créer un serveur MongoDB (EC2) sur AWS mais il nous reste à provisionner le serveur.

Ansible : provisioning

Pour provisionner le serveur MongoDB, nous utilisons un playbook Ansible. Voici la définition du playbook :

- hosts: db-mongodb become: yes roles: - project.provision.mongodb

Le host db-mongodb correspond à la fois au serveur primaire et aux serveurs secondaires.

Nous distinguons ces serveurs car nous devons définir un premier serveur primaire lorsque nous allons provisionner le cluster.

# Primary server [db-mongodb-master] <adresse ip> ansible_user=root # Secondary servers [db-mongodb-slave-1] <adresse ip> ansible_user=root [db-mongodb-slave-2] <adresse ip> ansible_user=root # MongoDB Groups [db-mongodb-slave:children] db-mongodb-slave-1 db-mongodb-slave-2 [db-mongodb:children] db-mongodb-master db-mongodb-slave

Pour le host db-mongodb nous allons jouer un rôle project.provision.mongodb dont nous allons avoir le besoin d'effectuer les actions suivantes :

Installation et création d'un service système MongoDB

Préparation du fichier de configuration MongoDB

Activation de la réplication avec les autres hosts

Création des comptes utilisateurs

Démarrage de l'instance MongoDB

Commençons par l'installation et l'activation de MongoDB :

- name: Install mongodb apt: name: mongodb-org state: present allow_unauthenticated: yes - name: Create systemd service file template: src: mongod.service dest: /etc/systemd/system/mongodb.service - name: Enable Mongod service command: systemctl enable mongodb.service become: yes when: env == 'dev'

Rien de très spécial jusque-là. Notez que le fichier mongod.service est directement disponible dans notre code Ansible et peut être variabilisé sur certaines valeurs.

C'est également le cas pour la configuration MongoDB que nous importons aussi sur le serveur :

- name: Copy MongoDB configuration file template: src: mongod.conf dest: /etc/mongod.conf

Afin d'activer la réplication, notez que nous avons besoin de spécifier dans ce fichier de configuration, un nom de replica set (ici, rs0 ) :

replication: replSetName: "rs0"

Cette réplication fonctionnera uniquement dans le cas où les serveurs peuvent communiquer entre eux.

Il est également important de sécuriser ces échanges, c'est pourquoi nous allons également créer une clé qui aura pour but d'authentifier les serveurs discutant entre eux :

- name: Prepare authorization key file local_action: shell openssl rand -base64 756 > {{ playbook_dir }} /passwords/{{ env }}/mongodb-key when: database_replica_type == "master" - name: Create mongodb home directory file: state: directory path: /home/mongodb owner: mongodb group: mongodb mode: 0755 - name: Copies key to both master and slaves copy: src: " {{ playbook_dir + '/passwords/' + env + '/mongodb-key'}} " dest: /home/mongodb/mongodb-key owner: mongodb group: mongodb mode: 0400 when: database_replica_type != false - name: Add key to mongodb configuration lineinfile: dest: /etc/mongod.conf state: present regexp: '# keyFile:' line: ' keyFile: /home/mongodb/mongodb-key' backrefs: yes when: database_replica_type != false

Nous créons ici la clé nécessaire avec openssl , la copions sur les serveurs et la spécifions dans le fichier de configuration (un redémarrage de MongoDB sera nécessaire ensuite afin de prendre en compte cette clé).

Finalement, démarrons ou redémarrons nos serveurs MongoDB à l'aide du service système précédemment créé :

- name: Restart mongodb command: systemctl restart mongodb.service

Lorsque vous vous connecterez ensuite à vos différents serveurs MongoDB, vous aurez donc l'élément PRIMARY ou SECONDARY dans la console, comme dans l'exemple ci-dessous, ce qui vous permet de savoir où vous vous situez :

root@mongodb:~# mongo --host localhost -u user -p<password> admin MongoDB shell version: 3.2.17 connecting to: localhost:27017/admin rs0:PRIMARY>

Vous pouvez également vérifier la configuration de votre réplication via la commande rs.conf() dans les différents serveurs MongoDB :

rs0:PRIMARY> rs.conf() { "_id" : "rs0", "version" : 3, "protocolVersion" : NumberLong(1), "members" : [ { "_id" : 0, "host" : "<ip1>:27017", "arbiterOnly" : false, "buildIndexes" : true, "hidden" : false, "priority" : 1, "tags" : { }, "slaveDelay" : NumberLong(0), "votes" : 1 }, { "_id" : 1, "host" : "<ip2>:27017", "arbiterOnly" : false, "buildIndexes" : true, "hidden" : false, "priority" : 1, "tags" : { }, "slaveDelay" : NumberLong(0), "votes" : 1 }, { "_id" : 2, "host" : "<ip3>:27017", "arbiterOnly" : false, "buildIndexes" : true, "hidden" : false, "priority" : 1, "tags" : { }, "slaveDelay" : NumberLong(0), "votes" : 1 } ], ...

Ainsi, plus de doute sur votre configuration. Vous avez également la possibilité de donner du poids à certains serveur, ce qui permettra d'influencer les élections d'un nouveau serveur primaire en cas de panne sur votre cluster via la propriété priority .

Conclusion

Déployer un cluster MongoDB avec un réplication active sur une infrastructure spécifiée via du code Terraform et provisionnée avec Ansible est vraiment très simple. En effet, MongoDB nous facilite beaucoup les choses car il ne suffit que de quelques lignes de configuration pour activer la réplication.

Toute la logique d'élection et de re-définition de serveur primaire est gérée par MongoDB.

Pour aller plus loin au niveau de la réplication MongoDB, je vous invite à parcourir la documentation officielle de MongoDB qui explique très bien, avec des schémas, le fonctionnement et les différents paramètres de configuration disponibles pour configurer au mieux vos réplicas : https://docs.mongodb.com/v3.0/core/replication-introduction/#replication-introduction.