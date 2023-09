Eleven Labs au Symfony Live Paris 2014 !

Nous sommes allés au Symfony Live Paris en force cette année ! En tant que sponsor Gold, nous avions notre stand et avons pu rencontrer plein de symfoniens.

Et tout le monde a pu tester le photomaton Eleven Labs (vous pouvez voir toutes les photos ici). On espère que vous en avez profité pour immortaliser des moments magiques avec les astronautes, Mario et Jurassic Park ! Voici quand même LE selfie de l’événement (oui, nous espérons battre celui des Oscars) :)

Mais parlons des conférences qui nous ont paru les plus intéressantes.

Lundi, Olivier Mansour nous a parlé de l'utilisation de Symfony et de son écosystème chez M6 Web. C'est toujours très intéressant d'avoir le retour d'expérience sur toute une plate-forme énorme comme celle de M6, surtout lors d'une conférence bien présentée et vivante. Ils ont fait le choix de créer une édition de Symfony spéciale M6 et un certain nombre de bundles, dont DomainUserBundle. Les slides sont ici.

Nicolas Grekas a ensuite présenté "De nouveaux outils de debug dans les cartons", une conférence bien intéressante sur comment débugger votre application Symfony dans l'avenir proche. La réponse : debug(). Mais Nicolas dit tout dans ses slides.

Plus tard, Christophe Coevoet (plus connu sous le nom @stof sur github) a rapidement présenté Behat 3. Point positif : la syntaxe va être beaucoup plus simple et lisible, finies les expressions régulières, et tout reste compatible ! Il faudra, par contre, mettre à jour vos extensions Behat.

Le soir c'était cocktail by SensioLabs... Super soirée, merci à eux ! Même si Wilson a beaucoup profité et n'était pas en super forme le lendemain...

La journée de mardi a commencé avec Julien Pauli, qui nous a parlé des optimisations PHP, OPCode et OPCache. Une très bonne présentation à voir absolument pour comprendre ce qui se passe réellement sur votre machine. Les slides sont là.

Et la deuxième conférence de la journée a été aussi bonne : Matthieu Moquet avec "Du SSO via OAuth pour mieux découpler votre application". Très bon travail de la part de Matthieu pour expliquer comment sécuriser vos services avec OAuth, SSO et plein de bundles. A voir absolument. En attendant la vidéo, vous pouvez lire ses slides.

Plus tard dans la journée, François Zaninotto (Joyeux anniversaire chanté par 600 personnes, la classe!) qui nous a parlé de la migration continue vers Symfony 2 sur l’exemple de 20minutes. Un retour d'expérience intéressant, démontrant comment migrer petit à petit une application.

Alexandre Salomé nous a montré un bundle pour gérer un multi-site. Très utile si vous avez des URLs personnalisées en fonction de la langue du site, des fonctionnalités qui peuvent varier ou du multi-marques. Regardez les détails ici.

Sarah Khalil et Hugo Hamon ont fait une présentation sur le composant le plus mystérieux de Symfony 2 : le Form. Une très bonne présentation détaillée qui expliquait comment marche ce composant et ce qui se passe dans les coulisses.

Pour résumer, plein de sujets intéressants, des présentations très réussies et une très bonne ambiance ! Et, bien sûr, du troll que vous avez peut-être suivi sur twitter.

Pour finir, une annonce importante faite par Fabien Potencier : la core team Symfony est de retour ! Plus d'informations sur le blog de Symfony.

Vivement SymfonyCon Madrid !

P.S.: Have you been Stoffed yet?