Le formatage du code est souvent une source de querelle entre les membres d'une équipe. Il existe pourtant une référence Python Enhancement Proposals qui donne un guide sur le style à adopter : PEP 8 - Style Guide for Python Code. Ce guide ne couvre pas tous les cas d'usage. Un même code peut être formaté de deux façons différentes et être conforme à la spécification.

Un outil avec des règles plus stricte existe : Black

Black - Le formateur de code sans compromis

Cet outil va appliquer des règles strictes dans le but d'avoir un code cohérent, généraliste, lisible et avec des différences git réduites.

Les règles sont disponibles sur cette page : https://black.readthedocs.io/en/stable/the_black_code_style/current_style.html.

Avec l'aide de pip, installer la bibliothèque :

pip install black~=24.8.0

Pour appliquer le nouveau style, appeler directement l'outil black :

black .

En sortie, si tout va bien :

(venv) ➜ my-project git:(main) black . All done! ✨ 🍰 ✨ 88 files left unchanged.

Mais si c'est la première fois, alors il y aura beaucoup d'erreur. Black va automatiquement les corriger. Il n'y aura plus qu'à créer et pousser le commit.

(venv) ➜ my-project git:(main) black . reformatted /home/user/script.py All done! ✨ 🍰 ✨ 1 file reformatted, 87 files left unchanged.

Maintenant que Black est installé et utilisé par tous les membres de l'équipe, automatisation et faisons respecter cet outil avec Gitlab CI.

Intégration de Black avec Gitlab CI

Généralement, dans votre fichier .gitlab-ci.yml vous avez déjà des tâches pour tester votre code. Ajoutons une étape de plus pour vérifier le formatage du code.

A la différence de l'exécution en local, nous voulons uniquement faire une vérification et montrer la différence. Cela permet à la personne de corriger plus facilement.

stages: - tests lint: stage: tests image: hub.docker.com/python:3.11 before_script: - pip install black~=24.8.0 script: - black --check --diff . rules: - if: $CI_MERGE_REQUEST_IID

Uniquement dans le cadre d'une merge request Ici, cette tâche s'exécute uniquement dans le cadre d'une merge request. Nous voulons nous assurer que le code qui sera fusionné dans la branche principale soit bien formaté. Il n'est pas nécessaire de l'exécuter de nouveau dans la branche principale.

Voici la sortie en exemple

(venv) ➜ my-project git:(main) black --check --diff . --- /home/user/script.py 2024-11-13 16:30:20.691360+00:00 +++ /home/user/script.py 2024-11-13 16:30:29.534014+00:00 @@ -29,12 +29,14 @@ .load(dataset_users_path) .where( (F.col("user_id").isNotNull()) & (F.col("user_id").rlike(PUBLIC_ID_REGEX)) ) .withColumn("processed_at", F.lit(ref_processed_at_str)) - .select(F.col("user_id").alias("public_id"), - F.floor(F.months_between(F.current_date(), F.col("birth_date")) / F.lit(12) + .select( + F.col("user_id").alias("public_id"), + F.floor( + F.months_between(F.current_date(), F.col("birth_date")) / F.lit(12) ).alias("age"), F.col("processed_at"), ) ) would reformat /home/user/script.py Oh no! 💥 💔 💥 1 file would be reformatted, 87 files would be left unchanged.

La personne devra corriger et Gitlab va de nouveau vérifier les changements.

Conclusion

Fini les débats sans fin sur le formatage du code. Black définit une bonne fois pour toutes les règles à adopter par l'équipe. Ce projet est stable et utilisé par de nombreux projets libres de droits tel que SQLAlachemy ou Django.

Références