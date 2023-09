Aujourd'hui, nous utilisons tous git pour gérer le code source des projets, que ce soit pour notre usage personnel ou professionnel. Nous savons tous commiter ou tirer des modifications. Mais il y a un problème assez récurrent dans les projets à plusieurs collaborateurs : les conflits. Pour mieux les gérer et les éviter, je vous propose d'aborder une commande git : rebase.

Notez qu'après lecture de ces quelques lignes, un autre article sera susceptible de vous intéresser aussi, intitulé Introduction à Gitlab CI/CD (qui comme son nom l'indique vous initie au fonctionnement de Gitlab CI/CD). N'hésitez pas à aller y jeter un oeil :)

Le problème

Git permet d'avoir un historique complet des modifications du code source. Pour réaliser une fonctionnalité, chaque contributeur va créer une branche depuis la branche master.

Les développements commencent et chacun modifie des lignes de codes.

Nous avons Jean qui a terminé le développement d'une fonctionnalité. Elle est fusionnée dans master. Tout se passe bien.

Marc a également terminé son développement, mais il a modifié les même fichiers que Jean. Si la branche de marc est fusionnée à ce moment, il y aura des conflits.

La solution

Il est donc nécessaire de mettre à jour sa branche avant de pousser ses modifications. Cette mise à jour va inclure toutes les modifications de Jean dans la branche de Marc. Ça s'appelle un rebase.

git rebase

Cette commande va prendre tous les commits de la branche en cours pour les appliquer à la suite de l'historique de la branche cible (très souvent master).

Il est important de voir l'historique git comme un empilement d'éléments (commit).

Exemple

J'ai une branche master avec le code source de mon application.

commit c1 Author: lepiaf Date: Sun Jun 12 16:32:19 2016 +0200 initialize tutorial

Je crée une branche pour implémenter une fonctionnalité.

git checkout -b myfeat

Un autre personne crée une branche avec une autre fonctionnalité à implémenter.

git checkout -b anotherfe

Les développements avancent. La branche myfeat :

commit c2 Author: lepiaf Date: Sun Jun 12 17:06:00 2016 +0200 create a branch commit c1 Author: lepiaf Date: Sun Jun 12 16:32:19 2016 +0200 initialize tutorial

La branche my-feat est fusionnée en premier dans master.

git checkout master git merge myfeat

Et mon historique de master

commit c1 Author: lepiaf Date: Sun Jun 12 17:06:00 2016 +0200 create a branch commit c1 Author: lepiaf Date: Sun Jun 12 16:32:19 2016 +0200 initialize tutorial

Ici il y a eu une fusion rapide.

Avec la branche anotherfe je crée un autre commit.

commit c3 Author: lepiaf Date: Sun Jun 12 17:15:59 2016 +0200 add title level 2 commit c1 Author: lepiaf Date: Sun Jun 12 16:32:19 2016 +0200 initialize tutorial

Si je fusionne cette branche avec master, je vais avoir des problèmes car j'ai modifié le même fichier. Je vais d'abord faire un rebase depuis master pour appliquer mes modifications à la suite des modifications de master.

git rebase master Premièrement, rembobinons head pour rejouer votre travail par-dessus... Application : add title level 2

Je vois que le commit "c3" est bien appliqué après les modification "c1" et "c2".

Ici, le rebase s'est bien déroulé car il n'y a pas eu de modification au même endroit.

Ensuite je peux fusionner anotherfe dans master sans problème.

commit c3 Author: lepiaf Date: Sun Jun 12 17:15:59 2016 +0200 add title level 2 commit c2 Author: lepiaf Date: Sun Jun 12 17:06:00 2016 +0200 create a branch commit c1 Author: lepiaf Date: Sun Jun 12 16:32:19 2016 +0200 initialize tutorial

Je vois que master contient bien les modifications de myfeat et anotherfe.

Gestion des conflits

Il arrive que les modifications soient sur le même fichier et sur les même lignes. Dans ce cas, git ne sait pas lesquelles appliquer.

Je vais créer deux branches: feat-commit et feat-cherry-pick

Sur feat-commit, j'ai un commit et il est prêt à être fusionné sur master.

commit 98dfce3f58f158b966dbd4a8ef177b2a4aa23f18 Author: lepiaf Date: Sun Jun 12 17:23:21 2016 +0200 create commit commit 13f1553f92a9ef09da02a695743dd0f6952b4b82 Author: lepiaf Date: Sun Jun 12 17:15:59 2016 +0200 add title level 2 (...)

Je merge feat-commit dans master.

git checkout master git merge feat-commit

Tout se passe bien.

Maintenant, je dois fusionner feat-cherry-pick dans master.

Comme je sais qu'il y a eu des modifications sur master, je vais faire un git rebase pour appliquer mes modifications au dessus de ceux de master.

git checkout feat-cherry-pick git rebase master

Et là, kaboum !

git rebase master Premièrement, rembobinons head pour rejouer votre travail par-dessus... Application : how to cherry pick Utilisation de l'information de l'index pour reconstruire un arbre de base... M README.md Retour à un patch de la base et fusion à 3 points... Fusion automatique de README.md CONFLIT (contenu) : Conflit de fusion dans README.md Échec d'intégration des modifications. Le patch a échoué à 0001 how to cherry pick La copie du patch qui a échoué se trouve dans : /home/nous/Sites/git/.git/rebase-apply/patch Lorsque vous aurez résolu ce problème, lancez "git rebase --continue". Si vous préférez sauter ce patch, lancez "git rebase --skip" à la place. Pour extraire la branche d'origine et stopper le rebasage, lancez "git rebase --abort".

Le rebase n'a pas fonctionné. Il y a des conflits dans le fichier README.md.

Git va marquer les sections en conflit avec des chevrons.

<<<<<<< HEAD

Commit

To commit a change:

git commit -m "my message"

Cherry pick

To cherry-pick a commit

git cherry-pick

D'un côté il y a le HEAD qui correspond au master, de l'autre la branche en cours de rebase.

Dans notre cas, je veux garder les deux modifications et les fusionner. J'édite le fichier en supprimant les chevrons.

Commit

To commit a change:

git commit -m "my message"

Cherry pick

To cherry-pick a commit

git cherry-pick

J'ajoute mes modifications et je continue. Git rebase va s'arrêter à chaque commit où il y a des conflits lors de la fusion.

git add README.md git rebase --continue

Le rebase est terminé. L'historique de master est propre.

Pour référence: git-rebase et Git branching - rebasing

Images créées avec http://learngitbranching.js.org/?NODEMO