Introduction

Dans le monde du développement web en Go, la gestion efficace des requêtes HTTP est cruciale. Les middlewares/tripperware jouent un rôle central dans cette gestion en permettant d'intercepter, de modifier et d'enrichir les requêtes et les réponses HTTP. C'est dans ce contexte que la librairie httpware s'impose comme une solution élégante et puissante.

Si vous êtes familier avec des librairies populaires comme justinas/alice ou gorilla/handlers , vous retrouverez des fonctionnalités similaires dans httpware.

Cependant, ce qui distingue véritablement cette librairie, c'est son support natif des tripperware - des middlewares - côté client. Cette fonctionnalité unique permet d'appliquer les mêmes principes de middleware tant au niveau du serveur que du client HTTP, offrant ainsi une solution complète et cohérente pour la gestion des requêtes HTTP dans votre application.

Développée pour simplifier l'implémentation des middlewares/tripperware en Go, cette librairie offre un ensemble d'outils prêts à l'emploi tout en restant flexible et légère. Elle répond particulièrement aux besoins de traçabilité, de sécurisation et de manipulation des requêtes HTTP dans les applications modernes.

Découvrons cela ensemble.

Fondamentaux et architecture

Le concept de middleware en Go

En Go, un middleware est essentiellement une fonction qui encapsule un handler HTTP.

La signature type est la suivante :

type Middleware func(http.Handler) http.Handler

Cette approche permet d'empiler plusieurs middlewares de manière élégante. Httpware s'appuie sur ce principe fondamental tout en l'enrichissant.

Le concept de tripperware en Go

L'appellation tripperware est dérivée de l'interface GO http.RoundTripper utilisée par le client HTTP de GO.

La signature type est la suivante :

type Tripperware func(http.RoundTripper) http.RoundTripper

De la même manière que pour les middlewares il est possible d'empiler plusieurs tripperwares de manière élégante.

L'architecture de Httpware

La librairie s'articule autour de deux concepts clés :

Middleware : Pour le traitement côté serveur Tripperware : Pour la manipulation des requêtes côté client

Principales fonctionnalités

Name Middleware Tripperware Authentication X AuthenticationForwarder X CorrelationId X X Metrics X X Interceptor X X Skip X X Enable X X RateLimiter X X RequestListener X X CurlLogDumper X X

Exemples

Voici par exemple un server HTTP qui va logguer toutes les requêtes reçus (http://localhost:8080/*) au format curl :

package main import ( "github.com/gol4ng/httpware/v4" "github.com/gol4ng/httpware/v4/middleware" "github.com/gol4ng/httpware/v4/request_listener" "net/http" ) func main ( ) { http.ListenAndServe( ":8080" , middleware.RequestListener(request_listener.CurlLogDumper)(httpware.NopHandler), ) }

Cet autre exemple ajoute un CorrelationID sur la requête et possède un rate limiter HTTP

package main import ( "github.com/gol4ng/httpware/v4" "github.com/gol4ng/httpware/v4/middleware" "github.com/gol4ng/httpware/v4/rate_limit" "net/http" "time" ) func main ( ) { handler := http.HandlerFunc( func ( w http.ResponseWriter, r *http.Request ) { w.Write([]byte( "Hello, World!" )) }) limiter := rate_limit.NewTokenBucket( 1 *time.Minute, 20 ) defer limiter.Stop() stack := httpware.MiddlewareStack( middleware.CorrelationId(), // ID de corrélation middleware.RateLimit(limiter), // RateLimiting ) http.ListenAndServe( ":8080" , stack.DecorateHandler(handler)) }

La création d'un middleware personnalisé

Voici un exemple de middleware personnalisé qui mesure le temps de réponse :

func TimingMiddleware() httpware.Middleware { return func(next http.Handler) http.Handler { return http.HandlerFunc( func ( w http.ResponseWriter, r *http.Request ) { start := time.Now() defer func ( ) { duration := time.Since(start) log.Printf( "Request processed in %v" , duration) }() next.ServeHTTP(w, r) }) } }

Bonnes pratiques et optimisations

Les patterns recommandés

Ordre des middlewares :

Placez les middlewares de sécurité en premier

Suivis des middlewares de logging et traçage

Terminez par les middlewares spécifiques à l'application

Gestion du contexte :

func ContextAwareMiddleware() httpware.Middleware { return func(next http.Handler) http.Handler { return http.HandlerFunc( func ( w http.ResponseWriter, r *http.Request ) { ctx := r.Context() // Enrichir le contexte ctx = context.WithValue(ctx, "key" , "value" ) next.ServeHTTP(w, r.WithContext(ctx)) }) } }

Les pièges à éviter

Ne pas modifier le ResponseWriter original Éviter les opérations bloquantes dans les middlewares Gérer correctement les erreurs et les panics

Comparaison et positionnement

Httpware se distingue d'autres solutions comme Gorilla Handlers par :

Sa simplicité d'utilisation

Son approche modulaire

Sa gestion native des IDs de corrélation

Sa compatibilité parfaite avec la bibliothèque standard

Conclusion

Httpware est une solution robuste et élégante pour la gestion des middlewares en Go. Elle brille particulièrement dans :

La traçabilité des requêtes

La simplicité d'implémentation

La flexibilité d'extension

Ressources Complémentaires

Cette librairie continue d'évoluer et représente un excellent choix pour les développeurs Go cherchant une solution de middleware.