Google Cloud Platform (3/3) - Compute Engine, une architecture complete

Si vous avez suivi les deux premiers articles sur Google Cloud Platform, vous êtes capable de mettre en production un site rapidement et êtes capable de scaler automatiquement selon le trafic. Mais tout cela n'est possible qu'avec les éléments pré-installés de Google Cloud Platform. Comment créer sa propre configuration ? Réinstaller un serveur facilement ? Scaler automatiquement ? Dans ce tutoriel nous allons seulement installer un apache, mais vous pouvez appliquer tout ceci avec n'importe quelle installation.

Etape 1, créer votre configuration :

Allez dans le menu "Compute Engine", disponible ici.

Puis cliquez sur "Créer une instance", vous allez arriver sur un formulaire qu'il va falloir remplir.

Choisissez un nom

Puis la zone (il s'agit du lieu du serveur)

Choisissez le type de machine (c'est ceci qui fait varier le prix)

Laissez le disque de démarrage par défaut

Cochez la case "Autoriser le trafic HTTP"

Ouvrez le lien "Gestion, disque, réseau et clés SSH", et dans l'onglet Disque décochez la case "Supprimer le disque de démarrage lorsque l'instance est supprimée".

Cliquez alors sur "Créer".

Etape 2, installer apache :

Allez dans "Instance de VM" et attendre que la machine soit prête.

Cliquez sur SSH pour ouvrir la connexion à la machine.

Une fois connecté, nous allons installer apache. Pour cela il vous suffit de lancer les commandes suivantes :

sudo apt-get update; sudo apt-get install apache2; sudo /etc/init.d/apache2 restart;

Une fois terminé, si vous cliquez sur l'IP externe fournie dans l'interface "Instance de VM", vous devriez voir la page apache par défaut.

Comme vous pouvez le voir l'installation prend un certain temps, et nous ne voulons pas le refaire pour chaque machine dont nous avons besoin. Nous allons donc nous servir de cette machine comme template pour d'autres machines.

Etape 3, création d'un template de machine :

Retour dans l'interface "Instance de VM", vous allez supprimer la machine en sélectionnant la VM puis cliquer sur supprimer.

Allez dans le menu "Images" et cliquez sur "Créer une image".

Vous devez alors remplir le formulaire de création d'image.

La seule chose qu'il faut surveiller, c'est le choix du disque source qui doit être celui de la machine que l'on vient de détruire. Une fois l'image créée, allez dans le menu "Modèles d'instances" et cliquez sur "Créer un modèle d'instance".

Vous arrivez dans un formulaire ressemblant à celui de la création d'instance.

Dans disque de démarrage, vous devez choisir l'image que vous venez de créer, elle est disponible dans l'onglet "images personnalisées" .

Et n'oubliez pas de cocher la case "Autoriser le trafic HTTP". Puis cliquez sur "Créer". Pour vérifier que tout est bon, nous allons créer de nouvelles instances via ce template.

Etape 4, création d'un groupe d'instance:

Allez dans le menu "Groupes d'instances" puis cliquez sur "Créer un groupe d'instances".

Vous avez l'habitude, nous arrivons sur un formulaire assez long.

Choisissez un nom pour votre groupe

Puis l'emplacement (le mieux c'est multizone qui permet d'avoir des serveurs dans le monde entier)

Prenez ensuite le "modèle d'instance" que vous venez de créer

Activez l'évolution dynamique

Mettez le minimum d'instances à 3

Vous pouvez alors créer le groupe. Si vous retournez dans le menu "Instances de VM" vous pourrez voir les trois machines en cours de création. Une fois terminé, cliquez sur l"IP externe" de chaque machine. Normalement la page d'apache par défaut s'affiche.

À partir de maintenant, nous avons un groupe d'instances qui va scaler selon le trafic. Seulement, le trafic arrive sur les trois Ips, il nous faut donc un "load balancer" devant les machines pour envoyer le trafic sur le groupe d'instances.

Etape 5, le load balancer :

Changez de menu et allez dans "réseau".

Puis allez dans "Équilibrage des charges", et créez un équilibreur.

Choisissez un équilibrage des charges HTTP(S). Vous pouvez alors configurer l'équilibreur.

Choisissez un nom. Puis cliquez sur "Configuration des backends", et créez un service backend. Vous arrivez sur le formulaire suivant :

Choisissez un nom

Puis l'instance backend (c'est le groupe créé juste avant)

Ajoutez un test périodique.

Choisissez un nom

Puis le protocole http

Laissez le reste

Il ne nous reste plus qu'a cliquer sur "Règles d'hôte et de chemin d'accès", qui passera directement en vert. La même chose pour "Configuration du frontend" qui passe en vert automatique. Vous n'avez plus qu'à créer, cela va prendre pas mal de temps (environs 5 min). Vous pourrez trouver l'IP d'entrée du load balancer dans le menu "Équilibrage des charges", puis sur le load balancer fraîchement configuré vous aurez l'ip disponible.

Toujours dans cette interface, dans l'onglet surveillance vous pouvez suivre les backends qui reçoivent les requêtes.

Et voila vous avez une architecture scalable automatiquement avec un load balancer comme un vrai architecte réseau.

Etape 6, on supprime les machines :

Avant de vous quitter, nous allons supprimer les machines. Vous devez le faire dans l'ordre suivant car sinon les machines se relanceront automatiquement.

Supprimez le load balancer

Puis dans le menu avancé de l'équilibrage des charges supprimez le service backend

Retourner dans le menu "compute engine", puis "groupe d'instances"

Supprimez votre groupe d'instance

Si vous allez dans le dashboard vous devez ne plus voir de machine "compute engine"