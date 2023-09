PHP 7 Throwable Errors Exceptions

PHP 7 apporte un changement à la façon dont les erreurs sont rapportées. Désormais la plupart des erreurs sont rapportées en lançant des exceptions Error .

Les Throwable vont remonter la pile d'exécution (bubble up) jusqu'à rencontrer un des cas suivants :

si elle rencontre un bloc catch qui supporte ce type d'erreur ;

qui supporte ce type d'erreur ; si un gestionnaire d'exception est configuré via set_exception_handler() ;

; sinon l'exception sera convertie en erreur FATAL et sera traitée par le système traditionnel.

Nous allons donc, plus en détails, définir et voir comment utiliser Throwable , Error et Exception .

Définition

Throwable

Throwable est une interface PHP 7 qui représente une erreur dans le script.

interface Throwable { public function getMessage ( ): string ; // La raison de l'erreur public function getCode ( ): int ; // Le code de l'erreur public function getFile ( ): string ; // Le fichier dans lequel l'erreur à débuter public function getLine ( ): int ; // La ligne à laquel l'erreur à débuter public function getTrace ( ): array ; // Retourne la stack trace en array comme debug_backtrace() public function getTraceAsString ( ): string ; // Retourne la stack trace en chaine de caractère public function getPrevious ( ): Throwable ; // Retourne le `Throwable` précédent public function __toString ( ): string ; // Convertit en chaine de caractère }

Errors et Exceptions sont les deux types de bases qui l'implémentent.

Voici la hiérarchie des Throwable :

interface Throwable |- Error implements Throwable |- ArithmeticError extends Error |- DivisionByZeroError extends ArithmeticError |- AssertionError extends Error |- ParseError extends Error |- TypeError extends Error |- ArgumentCountError extends TypeError |- Exception implements Throwable |- ClosedGeneratorException extends Exception |- DOMException extends Exception |- ErrorException extends Exception |- IntlException extends Exception |- LogicException extends Exception |- BadFunctionCallException extends LogicException |- BadMethodCallException extends BadFunctionCallException |- DomainException extends LogicException |- InvalidArgumentException extends LogicException |- LengthException extends LogicException |- OutOfRangeException extends LogicException |- PharException extends Exception |- ReflectionException extends Exception |- RuntimeException extends Exception |- OutOfBoundsException extends RuntimeException |- OverflowException extends RuntimeException |- PDOException extends RuntimeException |- RangeException extends RuntimeException |- UnderflowException extends RuntimeException |- UnexpectedValueException extends RuntimeException

⚠ Attention ! Vous ne pouvez implémenter Throwable qu'à travers Error et Exception . Sinon vous obtiendrez une erreur FATAL PHP Fatal error: Class MyClass cannot implement interface Throwable, extend Exception or Error instead Il est quand même possible d'étendre cette interface dans le domaine utilisateur.

interface MyThrowable extends Throwable { public function myCustomMethod ( ) ; } class MyException extends Exception implements MyThrowable { public function myCustomMethod ( ) { // implement custom method code } }

Error

Error est la classe de base de toutes les erreurs internes de PHP.

Les plus communes sont :

ParseError , qui est lancée quand on require ou eval un code qui contient une erreur de syntax.

, qui est lancée quand on ou un code qui contient une erreur de syntax. TypeError , qui est lancée quand le typehint d'un argument/retour d'une fonction n'est pas respecté. Et également en strict mode quand on passe un nombre invalid d'arguments à une fonction native de PHP.

Vous pourriez être amenés à throw des Error dans votre code si par exemple vous parsez un fichier et qu'il contient une erreur de syntaxe. Ou si vous avez une fonction avec un nombre de paramètres variable et que le nombre/type d'arguments n'est pas correct.

Exception

Exception est la classe de base de toutes les exceptions utilisateurs.

Il est très fréquent de lancer ou créer des Exception . C'est d'ailleurs sur le fonctionnement et l'utilisation des Exception que nous allons nous concentrer.

Utilisation

Lancer une exception

Pour lancer une exception, il suffit d'utiliser le mot clé throw .

throw new Exception ( 'Mon message d\'erreur.' ); echo "Affichage d'un contenu texte." ;

Il faut savoir qu'une Exception interrompt l'exécution des instructions suivantes. Dans l'exemple le echo ne sera pas exécuté.

Attraper une exception

Pour attraper et gérer l'exception, il faut utiliser la structure try catch .

try { if (! $_GET [ 'titre' ]) { throw new Exception ( 'Impossible d\'afficher le titre. Le titre est requis.' ); } echo $_GET [ 'titre' ]; } catch ( Exception $e ) { echo '⚠ Une exception est survenue : ' . $e ->getMessage(); }

Dans cet exemple le script affichera le titre s'il est fourni sinon il affichera le message d'erreur comme quoi il est obligatoire.

Vous pouvez également effectuer de multiple catch afin de séparer les différents types d' Exception . Il faut placer les catch dans l'ordre du plus précis au moins précis.

try { if (! $_GET [ 'titre' ]) { throw new Exception ( 'Impossible d\'afficher le titre. Le titre est requis.' ); } if (!is_string( $_GET [ 'titre' ])) { throw new RuntimeException ( 'Le titre doit être une chaîne de caractères.' ); } echo $_GET [ 'titre' ]; } catch ( RuntimeException $e ) { echo $e ->getMessage(); } catch ( Exception $e ) { echo '⚠ Une exception est survenue : ' . $e ->getMessage(); }

Ici RuntimeException étends Exception , il faudra donc catch RuntimeException avant les Exceptions .

Depuis PHP 7.1 il est également possible de spécifier plusieurs types d' Exception dans le catch en utilisant le caractère |

try { // Code } catch ( OutOfBoundsException | LogicException $e ) { echo '⚠ Une exception est survenue : ' . $e ->getMessage(); }

⚠ Il est très important de bien choisir l' Exception que l'on veut lancer ou attraper, sinon la gestion d'erreur ne sera pas consistante.

Également à savoir

La LogicException référence une erreur de code qui devrait, la plupart du temps, mener à un correctif sur le code. Attraper une LogicException a généralement pour but d'afficher une page d'erreur et de logger en vue d'informer le développeur.

La RuntimeException représente une erreur survenue durant l'exécution (donnée invalide, erreur d'une source de données). Attraper une RuntimeException est très utile pour exécuter un code alternatif qui permettra au script de finir son exécution.

ℹ️ Il est très fortement recommandé d'avoir un exception handler afin d'afficher une page d'erreur au visiteur. Mais aussi pour éviter d'afficher des informations sensibles (url du fichier, stack trace, message d'erreur ...) La bonne pratique étant de ne pas laisser une exception casser le site.

set_exception_handler(function($exception){ echo 'Une erreur est survenue. Veuillez rééssayer ulterieurement.'; // log($exception->getMessage()); // email au developpeur });

Les codes d'erreurs

Le code d'erreur est un integer qui peut être utilisé pour codifier/identifier l'erreur.

Il permet par exemple d'afficher le code de l'erreur plutôt que le message de l' Exception au visiteur. Il permet de masquer la raison de l'erreur, qui peut dans certains cas contenir des informations sensibles.

Utilisation avancée

Créer une exception personalisée

Il est très utile de créer des exceptions personnalisées afin qu'elles puissent identifier un problème plus précisément, mais aussi afin de pouvoir transporter des données supplémentaires (texte, object, array...).

class MyObject { public $content ; } class MyObjectException extends RuntimeException { /** * @var MyObject */ private $myObject ; public function __construct ( MyObject $myObject , $message = "" , $code = 0 , Throwable $previous = null ) { parent ::__construct( $message , $code , $previous ); $this ->myObject = $myObject ; } /** * @return MyObject */ public function getMyObject ( ) { return $this ->myObject; } }

Quand MyObjectException est attrapée, on peut récupérer l'objet MyObject via la méthode getMyObject() ce qui permet de gérer encore plus précisément les erreurs.

Relancer une exception

Parfois il est utile de tracer/loguer ce qui s'est mal déroulé. Dans ce cas on va donc attraper l' Exception , logger un message d'erreur avant de relancer l' Exception .

try { // mise à jour d'un contenu } catch ( Exception $e ) { // log('La mise à jour a échoué.'); throw $e ; }

Exemple concret :

use Psr \ Log \ LoggerAwareInterface ; use Psr \ Log \ LoggerAwareTrait ; use Psr \ Log \ NullLogger ; class UserFactory implements LoggerAwareInterface { use LoggerAwareTrait ; private $passwordGenerator ; public function construct ( PasswordGeneratorInterface $passwordGenerator ) { $this ->passwordGenerator = $passwordGenerator ; $this ->logger = new NullLogger(); } public function create ( ) { try { $user = new User(); $password = $this ->passwordGenerator->generatePassword(); $user ->setPassword( $password ); return $user ; } catch ( Exception $exception ) { $this ->logger->error( 'Une erreur est survenue pendant la creation d\'un utilisateur. Raison: ' . $exception ->getMessage()); throw $exception ; } } } interface PasswordGeneratorInterface { public function generatePassword ( ) ; }

Ici, on peut remarquer que l'on va seulement logger un message d'erreur et laisser remonter (bubble up) l'exception.

Encapsuler un exception

Il existe également l'encapsulation d'une Exception dans une autre Exception afin de créer un stack trace complète.

try { // mise à jour d'un contenu } catch ( RuntimeException $exception ) { throw new UpdateContentException( 'Erreur de mise a jour du contenu.' , 0 , $exception ); } class UpdateContentException extends RuntimeException {}

Peu importe le type d'exception qui serait lancée pendant la mise à jour du contenu, le code renverra toujours une UpdateContentException Si on attrape l' UpdateContentException on peut récupérer l' Exception précédente grâce à la méthode getPrevious()

Exemple concret

class UserFactory { private $passwordGenerator ; public function construct ( PasswordGeneratorInterface $passwordGenerator ) { $this ->passwordGenerator = $passwordGenerator ; } public function create ( ) { try { $user = new User(); $password = $this ->passwordGenerator->generatePassword(); $user ->setPassword( $password ); return $user ; } catch ( RuntimeException $exception ) { throw new UserFactoryException( 'Une erreur est survenue pendant la creation d\'un utilisateur.' , 0 , $exception ); } } } class UserFactoryException extends RuntimeException {} interface PasswordGeneratorInterface { public function generatePassword ( ) ; }

On peut voir ici que peu importe la RuntimeException qui se produit dans $this->passwordGenerator->generatePassword() l' Exception qui sera remontée est une UserFactoryException qui nous informe que la création a échouée. La séparation des couches logicielles est respectée.

Conclusion

Nous avons vu comment lancer et attraper une exception en PHP ainsi que des notions un peu plus avancées sur la création d'une exception personnalisée pouvant transporter des données supplémentaires utilisables en cas d'erreur. Sans oublier la gestion du logging/tracing grâce au rethrow et à l'encapsulation d'exception.

Les erreurs sont présentes dans notre code, dans le code des librairies externes, ou même en cas de défaillance matérielle, c'est pourquoi la maîtrise des Throwable est indispensable afin d'avoir une gestion d'erreurs de qualité.

Les points positifs :

Une meilleure visibilité de ce qui s'est déroulé ;

Des erreurs plus lisibles ;

Différents types et niveaux d'erreurs afin de pouvoir séparer les erreurs métiers des erreurs logicielles ;

Facilite le débogage ;

Un meilleur découpage des responsabilités logicielles (SOLID) ;

L'utilisation des codes d'erreurs, qui permet de masquer la réelle raison aux visiteurs ;

Les points négatifs

Il faut savoir quand encapsuler/relancer une exception ;

La lecture/mise en forme de la stack trace peut être complexe ;

Il ne faut pas oublier de gérer toutes les exceptions catch / set_exception_handler afin qu'aucune information sensible ne soit affichée aux visiteurs.

Autres articles intéressants