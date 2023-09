Prise en main de VIM configuré pour PHP

Vim, c'est quoi ?

Vim, derrière ce nom obscur se cache un éditeur de texte puissant en mode terminal. Pas besoin d'environnement graphique pour s'en servir.

Vim est un ancêtre parmi les éditeurs de texte. Il dérive de Vi, un éditeur écrit à l'époque où les systèmes d'exploitations graphiques n'existaient pas. Il s'est progressivement étoffé avec la coloration syntaxique et un langage qui lui est propre, VimScript, qui permet de le personnaliser pour en faire un vrai IDE.

Quel intérêt en 2019 ?

Il y en a plusieurs :

Vim est très léger : il n'a pas besoin d'environnement graphique et n'indexe pas tout votre projet au lancement. Il peut tourner sur une vieille machine.

il n'a pas besoin d'environnement graphique et n'indexe pas tout votre projet au lancement. Il peut tourner sur une vieille machine. Vim est partout : sur tous les systèmes UNIX-like (distros Linux, MacOS, BSD), Vim est disponible. Il y a aussi une version Windows. Cela signifie qu'il est présent sur la plupart des serveurs distants pour vos manipulations.

sur tous les systèmes UNIX-like (distros Linux, MacOS, BSD), Vim est disponible. Il y a aussi une version Windows. Cela signifie qu'il est présent sur la plupart des serveurs distants pour vos manipulations. Vim est productif , dans un premier temps cependant, l'apprentissage demande un peu de persévérance. Il permet de lancer des commandes sur votre shell sans même changer de fenêtre, et sans la lourdeur des IDE. Une idée clé de Vim est de développer sans toucher la souris.

Guide rapide des modes de Vim

Vous avez ouvert Vim sans terminer ce tuto et vous aimeriez savoir comment commencer à naviguer ? Voici quelques commandes.

Touches | Action --- | --- :q | Quitter :w | Write (sauver) :[command]! | Forcer la commande [command] [I] | mode Insert [Esc] | revenir au mode Normal [V] | mode Visuel (sélection de texte) /[expression] | rechercher [Expression] dans le fichier. Suivant [N], précédent [Maj]+[N]. :![cmd] | passer la commande [cmd] au shell H / J / K / L | gauche / bas / haut / droite

Les commandes sont à lancer depuis le mode Normal. Il est possible de combiner des commandes, comme :

:wq!

Pour écrire le fichier puis forcer Vim à se fermer. Pour approfondir les commandes de bases et savoir comment éditer, remplacer, etc vous pouvez installer et lancer vimtutor :

sudo apt install vimtutor

Configuration de base

.vimrc minimal pour gens pressés

Ce .vimrc activera la coloration syntaxique, les numéros de ligne, activera la souris, le retour automatique à la ligne et une indentation correcte. .vimrc est situé dans ~ (votre dossier personnel). C'est un fichier caché. Ouvrez-le avec vim :

sudo vi ~/.vimrc

Ajoutez-y ces lignes :

set nocompatible syntax on filetype plugin indent on set mouse=a set number set laststatus=2 ignorecase smartcase hlsearch incsearch " show existing tab with 4 spaces width set tabstop=4 " soft tab width set softtabstop=4 set shiftwidth=4 " 4 spaces tab set expandtab autocmd BufNewFile,BufRead *.ezt set filetype=html " Vanilla key remapping PREVIOUS - NEXT :nnoremap <C-n> :bnext<CR> :nnoremap <C-p> :bprevious<CR> " indentation made from visual mode set smartindent

Le gestionnaire de plugins Pathogen

Installez Pathogen à l'aide de la commande suivante :

mkdir -p ~/.vim/autoload ~/.vim/bundle && curl -LSso ~/.vim/autoload/pathogen.vim https://tpo.pe/pathogen.vim

NERDtree, voir l'arborescence du dossier

Si vous ne deviez installer qu'un plugin, ce serait celui-là ! A tout moment vous saurez où vous vous situez. Installation :

cd ~/.vim/bundles git clone https://github.com/scrooloose/nerdtree.git ~/.vim/bundle/nerdtree

Rendez-vous ensuite dans votre .vimrc, situé sous ~/.vimrc (Debian / Ubuntu), et ajoutez :

"NERDtree auto refresh on file save autocmd BufWritePost * NERDTreeFocus | execute 'normal R' | wincmd p let NERDTreeShowHidden=1 " Close NERDtree if last buffer autocmd bufenter * if (winnr("$") == 1 && exists("b:NERDTree")) | q | endif

Relancez Vim et admirez ! Pour passer de l'éditeur à NERDtree et vice-versa, il suffit de presser deux fois [W] en mode Normal. Lorsque votre curseur est sur un dossier ou fichier, appuyez sur [M] pour voir les actions disponibles.

YouCompleteMe, l'autocomplétion

Ce plugin fournit une autocomplétion basique s'appuyant sur ce que vous avez déjà saisi. Avant d'éditer .vimrc, lancez :

sudo apt-get install vim-gui-common sudo apt-get install vim-runtime # Install YCM sudo apt install build-essential cmake python3-dev python2.7-dev cd ~/.vim/bundle && git clone https://github.com/Valloric/YouCompleteMe cd ~/.vim/bundle/YouCompleteMe git submodule update --init --recursive python3 install.py

Ensuite éditez le .vimrc avec ces lignes :

Pour plus d'informations sur YCM, regardez la doc de son créateur !

Améliorer la status bar avec Lightline

Dans votre shell :

git clone https://github.com/itchyny/lightline.vim ~/.vim/bundle/lightline.vim

Puis dans votre .vimrc, pour afficher la branche en cours :

" Display Git branch in status bar let g:lightline = { \ 'active': { \ 'left': [ [ 'mode', 'paste' ], \ [ 'gitbranch', 'readonly', 'filename', 'modified' ] ] \ }, \ 'component_function': { \ 'gitbranch': 'gitbranch#name' \ }, \ }

Aller plus loin : une conf pour PHP

PHPComplete et CTags

Dans votre shell, occupez-vous d'abord de ctags :

curl -Ss http://vim-php.com/phpctags/install/phpctags.phar > phpctags cd your-project-folder php ./phpctags ctags -R --fields=+aimlS --languages=php

Toujours dans votre shell, vous pouvez aussi installer Gutentags pour gérer l'indexation/complétion "intelligente" du projet :

cd ~/.vim/bundle git clone https://github.com/ludovicchabant/vim-gutentags.git

Installez le plugin PhpComplete :

cd ~/.vim/bundle git clone git://github.com/shawncplus/phpcomplete.vim.git

Puis éditer .vimrc :

set omnifunc=syntaxcomplete#Complete autocmd FileType php setlocal omnifunc=phpcomplete#CompletePHP " setup vim tag file set tags=tags;/ augroup MyGutentagsStatusLineRefresher autocmd! autocmd User GutentagsUpdating call lightline#update() autocmd User GutentagsUpdated call lightline#update() augroup END

Support de twig

Dans votre shell, saisissez :

cd ~/.vim/bundle/ git clone https://github.com/evidens/vim-twig.git

Et c'est fait !

Le mot de la fin

N'hésitez pas à parcourir le site Vimawesome qui est une référence pour trouver des plugins adaptés à votre contexte de travail. Ce tutoriel utilise Pathogen comme gestionnaire de plugins.