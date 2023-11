Gestion d'environnement avec Google Cloud Storage et GitlabCI

Script de récupération des fichiers de configuration sur Google Cloud Storage

Nous avons maintenant deux applications distinctes mais nous utilisons toujours le même fichier d'environnement .env. Souvenez-vous, notre application pourra faire référence à la même variable d'environnement (process.env.REACT_APP_API_URL) pour nos deux applications (recette et production). Ceci permet également de sécuriser l'application et de ne pas divulger les secret keys par exemple.

Nous devons donc créer deux fichiers .env.recette et .env.production et les déposer dans le bucket de notre projet GCP. Dans le fichier .env.recette, vous devez renseigner :

REACT_APP_API_URL=http://api-url-recette.com

Et dans le fichier .env.production :

REACT_APP_API_URL=http://api-url-prod.com

En se rendant dans notre console GCP et dans l'onglet Google Cloud Storage (En savoir plus), déposons dans le bucket id_de_votre_projet.appspot.com nos fichiers d'environnement.

Nous allons maintenant ajouter un script qui permettra lors du déploiement de récupérer le fichier de configuration nécessaire à l'application en fonction de l'environenent (recette ou production).

Vous devez maintenant créer un dossier commands à la racine du projet et ajouter un fichier : loadEnvCloudStorage.js. Ajoutez le code suivant dans votre fichier :

const { Storage } = require ( '@google-cloud/storage' ); const fs = require ( 'fs' ); const projectId = 'id_de_votre_projet' ; const bucketName = 'id_de_votre_projet.appspot.com' ; const keyFile = 'key.json' ; const gcloudKey = process.argv[ 2 ]; const env = process.argv[ 3 ]; async function createKeyFile ( ) { await fs.writeFile(keyFile, gcloudKey, ( resp, err ) => { if (err) throw err; return resp; }); } // write to a new key file async function getConfigFile ( ) { console .log( `Downloading config .env. ${env} from bucket " ${bucketName} "` ); await createKeyFile(keyFile, gcloudKey); const storage = new Storage({ projectId, keyFilename : keyFile }); const directory = `.env. ${env} ` ; await storage .bucket(bucketName) .file(directory) .download({ destination : '.env' }) .then( () => console .info( `Config .env. ${env} file downloaded successfully` )) .catch( error => error); } getConfigFile();

Le script utilise deux librairies :

fs, pour la manipulation de fichier

@google-cloud/storage pour interagir avec le service Google Cloud Storage

Dans notre fonction, nous allons créer un fichier contenant notre secret key. Ce fichier est nécessaire lors de l'implémentation du service Storage. Ensuite, récupérons le bon fichier pour le sauvegarder dans le code source de l'application en le renommant en .env.

Mise en place du script via Gitlab CI

Il nous suffit maintenant d'ajouter la commande qui exécutera ce script lors de la CI.

Exemple :

npm run start:config '$DEPLOY_KEY_JSON_PRODUCTION' production

Modifier le fichier .gitlab-ci.yml comme suit (version finale) :

image: node:10 cache: paths: - node_modules/ stages: - deploy_recette - deploy_production before_script: - echo "deb http://packages.cloud.google.com/apt cloud-sdk-jessie main" | tee /etc/apt/sources.list.d/google-cloud-sdk.list - curl https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | apt-key add - - apt-get update && apt-get install -y google-cloud-sdk - echo $DEPLOY_KEY_JSON_PRODUCTION > /tmp/ $CI_PIPELINE_ID .json - gcloud auth activate-service-account --key-file /tmp/ $CI_PIPELINE_ID .json - npm install after_script: - rm /tmp/ $CI_PIPELINE_ID .json deploy_recette: environment: recette script: - npm run build - npm run start:config '$DEPLOY_KEY_JSON_PRODUCTION' recette - gcloud app deploy ./app.recette.yml --version= $CI_PIPELINE_ID --promote --stop-previous-version deploy_production: environment: production script: - npm run build - npm run start:config '$DEPLOY_KEY_JSON_PRODUCTION' production - gcloud app deploy ./app.yml --version= $CI_PIPELINE_ID --promote --stop-previous-version

Comme pour le step précédente, je vous invite à pusher vos modifications sur votre repository.

Gitlab CI devra faire le reste. Nous pouvons observer l'exécution du script dans les logs de la CI.

Vous pouvez ainsi vérifier le résultat en allant sur les deux URLS suivantes : https://id_de_votre_projet-recette.react-app.appspot.com et https://id_de_votre_projet.appspot.com

Si tout s'est bien passé, la valeur affichée doit être différente selon l'environnement !