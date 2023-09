Recruter un Product Owner pour votre projet web : tout ce que vous devriez savoir !

Vous vous lancez dans un projet de développement d’un site ou d’une application web et vous vous interrogez sur le profil à recruter pour vous accompagner ?

Vous souhaitez construire un produit qui réponde aux attentes de vos utilisateurs mais ne savez pas par où commencer ?

Vous rencontrez des difficultés à faire l’interface entre les besoins émis par vos clients/utilisateurs et l’équipe de développement ?

Vous recherchez très certainement votre futur Product Owner et on vous en dit plus sur son métier !

Quel est le rôle du Product Owner ?

Le Product Owner, détenteur du produit, a pour rôle de définir votre futur site ou application web et de vous aider à construire un produit qui apporte le maximum de valeur à vos clients ou utilisateurs avec un minimum d'effort de développement dans le temps et le budget définis pour votre projet.

Dans le cadre du démarrage de votre projet de développement de site/application ou d’évolutions à apporter sur un de vos produits, il aura plusieurs casquettes incontournables :

1. Il est l’analyste des besoins utilisateurs

Il est tout d’abord un atout clé pour vous aider à structurer le démarrage du projet au travers de la mise en place d’ateliers avec les utilisateurs pour :

définir les profils des utilisateurs types,

décrire les parcours utilisateurs ou processus d’achat,

comprendre, formaliser et prioriser les besoins de vos utilisateurs

Cette démarche dans laquelle le Product Owner est souvent accompagné d’un UX Designer vous permettra d’avoir les idées claires sur les fonctionnalités à intégrer en priorité et la feuille de route de développement de votre futur site ou application.

2. Il est le traducteur des attentes de vos clients à l’équipe de développement

Le Product Owner retranscrit ensuite les besoins exprimés par vos utilisateurs ou clients à l’équipe de développement. Concrètement il exprime sous forme de User Stories (récits utilisateurs simples et techniquement exploitables), les fonctionnalités à développer.

3. Il est le gardien de la vision Produit

Le Product Owner a connaissance des besoins et des attentes prioritaires de vos utilisateurs, il porte donc la vision du Produit auprès de l’équipe de développement et des parties prenantes.

La liste des fonctionnalités nécessitant l'intervention de l'équipe de développement afin de construire votre application ou site web correspond au Backlog Produit. Le Product Owner en est le gestionnaire. Il fait évoluer la liste des fonctionnalités en fonction des arbitrages effectués avec les différentes parties prenantes métier et les clients/utilisateurs lors d’ateliers de priorisation mais également de concours avec l’équipe de développement qui évalue la complexité technique des fonctionnalités à développer.

4. Il est un fervent agiliste

Le Product Owner, même s’il ne remplacera jamais un Coach agile ou Scrum Master, peut vous accompagner dans la mise en place des méthodologies agiles et d’une culture produit au sein de l’équipe. Concrètement, il mettra en place une méthodologie opposée à celle du cycle en V et du cahier des charges qui a souvent échoué dans les projets de développement. Il arrive avec un set de méthodologies agiles (Scrum, Kanban) et d’outils (Jira, Asana, Miro…). Elles permettent de produire, développer, tester, faire tester aux utilisateurs et parties prenantes, et enfin mettre les fonctionnalités en production de manière itérative (toutes les deux semaines par exemple). Et ce afin de limiter les risques d’échec des fonctionnalités développées et de pouvoir les faire évoluer plus rapidement.

Quelles compétences rechercher chez un Product Owner ?

Méthodologiques, techniques...

Tout d’abord, et même si bon nombre de Product Owners ont par le passé eu des expériences de chefs de projet, le rôle ne doit pas être confondu avec les métiers de chefferie de projet.

Il doit impérativement maîtriser les méthodologies produits et agiles (Scrum, Kanban, rituels agiles...). Il peut détenir une certification (PSPO, CSPO…) mais il pourra simplement déjà avoir exercé un rôle de Product Owner et/ou de Product Manager dans un contexte impérativement agile.

Le Product Owner est également un profil qui doit savoir parler technique pour être capable de travailler quotidiennement avec l’équipe de développement, de comprendre la complexité technique de certaines fonctionnalités et d’opter pour des solutions adéquates de concert avec l’équipe de développement.

...mais également des soft skills

Le Product Owner vous apporte également son savoir-être. Il se doit d’être à l’écoute, d’aider à la formulation des besoins, et de parfois canaliser les échanges avec les clients, en sachant dire non quand il le faut pour permettre de prioriser les fonctionnalités à développer.

Il sera amené à échanger avec l’ensemble des parties prenantes (Marketing, Commercial, Data, Communication etc.). Il est donc impératif qu’il soit un bon communiquant pour traduire les besoins, donner de la visibilité sur la feuille de route, communiquer sur les blocages, faire des démonstrations produits aux utilisateurs...

S'il présente donc un profil caméléon pour s’adapter à ses différents interlocuteurs, il doit également avoir des capacités fortes d’adaptation dans sa gestion du produit car les attentes des utilisateurs et les priorités de votre futur site web ou application ne seront jamais gravées dans le marbre.

Il est amené à solliciter régulièrement les utilisateurs, clients et parties prenantes et participe (organise en l’absence d’un Scrum Master dans l’équipe) les différentes réunions avec l’équipe de développement : Mêlée quotidienne, Backlog Grooming, Rétrospectives, Démonstrations Produit. Des capacités d’organisation, de planification et de gestion des délais sont donc indispensables !

Enfin, à chaque secteur d’activité, son profil de PO adapté ! Par exemple, si vous développez un site web marchand, vous serez peut être à la recherche d’un profil ayant une appétence plus forte pour le marketing, avec une bonne connaissance des logiques e-commerce, une maîtrise de la data, des techniques de SEO...

Quel positionnement au sein de votre organisation ?

Contrairement à un chef de projet, le Product Owner est membre à part entière de l’équipe de développement. Il doit faire le lien entre l’équipe de développement et les utilisateurs/parties prenantes mais doit toujours être positionné au plus proche de l’équipe de développement pour lui permettre de garder le cap sur la vision produit et les fonctionnalités attendues. Si le Product Owner n’a plus de temps à consacrer à l’équipe de développement, c’est que son positionnement au sein de l’organisation n’est pas le bon !

Il est membre de l’équipe, il ne la manage pas ! L’équipe de développement doit, dans la mesure du possible, être auto-organisée. Le Product Owner porte la vision du produit mais les fonctionnalités sont détaillées techniquement, estimées, arbitrées de manière conjointe avec l’ensemble de l’équipe qui décide de la manière la plus adéquate et efficiente de travailler.

Enfin, sur un projet de petite envergure, il n’est pas rare que le Product Owner assume également le rôle de Product Manager avec dans son giron la gestion de la feuille de route à long terme, la gestion du budget, le suivi des KPIs, de la satisfaction client et utilisateurs etc…

Alors, besoin d’un Product Owner votre dans équipe ? À vous de vous lancer dans le recrutement !