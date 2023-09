Renforcer la confidentialité d'une API avec sapient-bundle

Le web de tous les dangers

En tant que développeurs, la sécurisation de nos applications web est devenu un enjeu majeur. Dans un monde où la data vaut de de l’or, il est capital de la maintenir secrète. Let’s Encrypt, qui permet de générer des certificat SSL gratuitement, et Google qui augmente le ranking des sites sécurisés, ont favorisé la mise en place progressive du protocole HTTPS sur une bonne partie des applications web.

HTTPS permet de chiffrer le canal de transmission ainsi que son contenu indirectement. Mais il y a un maillon faible dans ce processus : l’autorité de certification. Cet organisme en charge de la fourniture des certificats peut être attaqué, et de faux certificats peuvent être générés pour détourner le trafic vers le serveur de l’attaquant.

Cette attaque est difficile à mettre en place et nécessite d’infecter l’autorité de certification, mais il a déjà été réalisé. Nous pouvons citer l’affaire Symantec.

Le développement des applications web en PHP est l’une des portes d’entrées des attaques. PHP a une mauvaise image en terme de résistance aux attaques.

Dans cet article, je vais vous présenter un exemple d’implémentation qui permettrait de contrer cette faille. Pour ce faire, nous utiliserons la librairie Sapient en PHP qui est basée sur la librairie cryptographique libsodium et nous l’intégrerons dans une application Symfony. Mais cette même démarche aurait pu être implémentée dans d’autres langages, toujours avec la libsodium.

Présentation du bundle sapient

Depuis PHP 7.2, une nouvelle librairie cryptographique est directement intégrée au coeur de PHP : libsodium. Elle permet de remplacer la très vieille extension mcrypt. Elle se base sur une librairie qui n'est plus maintenue depuis 2007. Il reste l'extension openssl mais elle ne supporte pas les derniers algorithmes de chiffrement et de signature.

libsodium est à la base du bundle sapient. Mais le bundle ne va pas utiliser directement les fonctions de cette libraire, elle va s'appuyer sur une autre : Sapient. Cette librairie intermédiaire va utiliser les fonctions libsodium et exposer des méthodes simples à utiliser. Il est donc possible de mettre en place notre cas d'usage en dehors de Symfony.

Le but de ce bundle est d'intégrer la librairie Sapient dans l'écosystème Symfony. Il permet de :

créer une paire de clef via une commande Symfony

configurer le bundle en YAML

utiliser des middlewares Guzzle et activables en une ligne de configuration

Il y a également des écouteurs Symfony pour déchiffrer et chiffrer les réponses directement. Dans le cas où vous avec des besoins avancés, la librairie Sapient est directement accessible en tant que service.

Comme vous pouvez le voir, ce bundle s'appuie sur les composants revus par des experts en cryptographie. Et comme le dit l'adage : "Don't roll your own crypto" (Ne faites pas votre propre crypto), sinon c'est la porte ouverte à tous les problèmes.

Chiffrer et signer les réponses de l'API

Nous avons une API d'une banque A, et un client B qui souhaite consulter la quantité d'argent sur son compte. Le client B veut que les données de l'API soient chiffrées et signées, sinon elle les refuse. L'équipe de l'API A utilise Symfony 4 et va mettre en place ce chiffrement et la signature avec le bundle Sapient.

Pour l'installation, il existe une recette Symfony. Il suffit d'activer dans composer les recettes de dépôt contributeur.

composer config extra.symfony.allow-contrib true

Ensuite l'installation du bundle.

composer install lepiaf/sapient-bundle

La recette va vous inviter à créer la paire de clef. Il suffit de lancer la commande suivante et de copier-coller le contenu dans config/packages/sapient.yml

sapient: sign: public: 'G3zo5Zub2o-eyp-g3GYb9JXEzdtIqmFdDOvU5PV6hBk=' private: 'giP81DlS_R3JL4-UnSVbn2I5lm9abv8vA7aLuEdOUB4bfOjlm5vaj57Kn6DcZhv0lcTN20iqYV0M69Tk9XqEGQ==' host: 'api-a' seal: public: 'tquhje8C_hNdd85R-CzVq7n7MOLqc5h11GJv7Vo7fgc=' private: 'NoxnlCvhxl8NRfCgIhuxm95IE1Y9QFUHMuvDkrWrnQ4=' sealing_public_keys: ~ verifying_public_keys: ~

Répéter l'opération avec le client B.

Nous avons maintenant l'API A et le client B configurés. Comme nous utilisons un chiffrement asymétrique, il faut échanger les clefs publiques. Pour rappel, API A va chiffrer et signer la réponse pour le client B. Il a donc besoin de la clef publique de client B pour chiffrer le contenu. Seul client B, qui détient la clef privée, pourra déchiffrer le contenu. Pour la signature, l'API A va diffuser sa clef publique. Cela va permettre a client B d'authentifier la réponse d'API A.

Pour résumer, API A donne sa clef publique à client B, client B donne sa clef publique à API A.

Ci-dessous la configuration de l'API A

sapient: sign: public: 'G3zo5Zub2o-eyp-g3GYb9JXEzdtIqmFdDOvU5PV6hBk=' private: 'giP81DlS_R3JL4-UnSVbn2I5lm9abv8vA7aLuEdOUB4bfOjlm5vaj57Kn6DcZhv0lcTN20iqYV0M69Tk9XqEGQ==' host: 'api-a' seal: public: 'tquhje8C_hNdd85R-CzVq7n7MOLqc5h11GJv7Vo7fgc=' private: 'NoxnlCvhxl8NRfCgIhuxm95IE1Y9QFUHMuvDkrWrnQ4=' sealing_public_keys: - host: 'client-b' key: 'M2SMMPHg9NOXoX3NgzlWY8iTheyu8qSovnTZpAlIGB0=' verifying_public_keys: ~

Ci-dessous la configuration du client B

sapient: sign: public: 'aO8pIZYoGUrPOSJFC1UfH-XE7M19xC-LP-tZwukwFqI=' private: 'nnr3sTDvLfDHtw6suup3LlNh2YYCCCcXvksDpIp5VHVo7ykhligZSs85IkULVR8f5cTszX3EL4s_61nC6TAWog==' host: 'client-b' seal: public: 'M2SMMPHg9NOXoX3NgzlWY8iTheyu8qSovnTZpAlIGB0=' private: 'FzyiZAbEuquHUXt-YNF6WOXFB6CVBpyz2ocMMaT0FK8=' guzzle_middleware: verify: true unseal: true requester_host: 'client-bob' sealing_public_keys: ~ verifying_public_keys: - key: 'G3zo5Zub2o-eyp-g3GYb9JXEzdtIqmFdDOvU5PV6hBk=' host: 'api-a'

La clef publique de client B est installée dans la partie sealing_public_keys (clef publique de scellement). C'est cette clef qui va être utilisée pour chiffrer le contenu. Côté client B, la clef publique d'API A est installée dans la partie verifying_public_keys (clef publique de vérification). Comme son nom l'indique, c'est la clef publique d'API A qui permet de vérifier que la réponse provient bien d'API A.

Ainsi, si la couche TLS (couche 6 du modèle OSI) est compromise, le contenu situé au niveau applicatif (couche 7 du modèle OSI) est chiffré et ne peut pas être compréhensible par l'attaquant.

Exemple de réponse de l'API A.

HTTP/1.1 200 OK Host: api-a:8000 content-type: application/json Body-Signature-Ed25519: 6sHYDSKwx05QNDe-s2a1tBXxKw2JZxLZwUBpLojEQpqzcGEU1XcaqdaG9_FQTbVkeSa_25vSak8MJcZ8RaoaAg== Sapient-Signer: api-a q6KSHArUnD0sEa-KWpBCYLka805gdA6lVG2mbeM9kq82_

Il y a une en-tête avec la signature de la réponse. Client B va lire cet en-tête. Ensuite, le corps de la réponse est déchiffré.

Il est possible de pousser ce cas d'usage plus loin avec le chiffrement et la signature des requêtes envoyés par le client B. Ainsi, seule l'API A est en mesure de comprendre les requêtes. Cet exemple est disponible dans la documentation.

Conclusion

Le bundle s'installe et se configure simplement. Il rend accessible un domaine jusque là réservé à des personnes expérimentées. L'introduction d'une librairie cryptographique dans le coeur de PHP rend le langage plus fort. Cela va permettre de sécuriser davantage les applications présentes et futures, et effacer petit à petit cette image de langage plein de trous de sécurité.

La sécurité et la protection des données doivent être au coeur du métier de développeur. Avec ce bundle, votre application passe à un niveau de sécurité supplémentaire tout en étant simple à mettre en oeuvre.

Focus sur le processus chiffrement et signature

L'une des forces de la librairie Sapient est de reposer sur un composant de sécurité intégré au coeur de PHP et d'avoir déjà été audité : libsodium. Ce composant expose les algorithmes les plus robustes à ce jour : Ed25519, XChaCha20-Poly1305, X25519, BLAKE2b, HMAC-SHA512-256.

La libraire Sapient va utiliser et assembler plusieurs méthodes pour n'en former qu'une avec un but précis.

Dans l'exemple plus haut, l'API A va chiffrer et signer la réponse.

Pour la signature, l'algorithme est Ed25519. Le processus est assez simple car il prend le corps du message et applique la fonction de signature avec la clef privée d'API A. Cette signature est ensuite attachée à l'en-tête de la réponse PSR-7. Cette étape de signature permet de s'assurer de l'expéditeur du message. Le client B doit rejeter le message si la signature est incorrecte.

Pour le chiffrement, le processus est un peu plus complexe. Un des pré-requis est la confidentialité persistence (forward secrecy). Sans cette fonctionnalité, si un attaquant vient à enregistrer les échanges et parvient à dérober la clef privée (par exemple via un commit github), il pourra déchiffrer tous les messages. C'est ce qui est reproché au protocole PGP.

Pour contrer ce problème, il faut créer des clefs éphémères. Elles sont uniques à chaque message.

Il est possible de décomposer le processus de cette façon :

un objet Response PSR-7 est créé

PSR-7 est créé il passe dans la fonction de chiffrement

une paire de clefs asymétriques est créée avec l'algorithme X25519

un nonce est également créé

un échange de clefs est effectué pour obtenir une clef partagée avec l'algorithme X25519

cette clef passe dans une fonction de hash BLAKE2b pour assurer l'intégrité de la clef partagée

le corps de la réponse est chiffré avec cette clef partagée en utilisant l'algorithme XChaCha20-Poly1305

la clef publique éphémère est concaténée avec le corps de la réponse chiffrée

le tout est de nouveau encapsulé dans un objet Response PSR-7

Ensuite côté client B, le processus inverse est effectué :

un objet Response PSR-7 est créé

PSR-7 est créé il passe dans la fonction de déchiffrement

la clef publique éphémère est détachée du corps de la réponse

un nonce est également créé

un échange de clefs est effectué pour obtenir une clef partagée avec l'algorithme X25519

le corps de la réponse est déchiffré avec cette clef partagée en utilisant l'algorithme XChaCha20-Poly1305

le message déchiffré est de nouveau encapsulé dans un objet Response PSR-7

Lors du déchiffrement, l'algorithme vérifie que le message n'a pas été altéré. Si c'est le cas, une exception \SodiumException est levée avec le message Invalid MAC (MAC = Message Authenticated Cipher).

Ce focus permet de mieux comprendre le fonctionnement de la libraire ainsi que le but de chaque algorithme.

