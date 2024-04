Retour sur la Flowcon 2024

Depuis 10 ans, la FlowCon rassemble en France une joyeuse bande d'experts qui se retrouvent pour 2 jours de partage d'idées, d'expériences et de théories sur le sujet du développement produit en flux.

Imaginez : des cerveaux en ébullition, des post-it en vrac, des ateliers, des conférences, et surtout deux jours de débats passionnés et de partage.

Les conférenciers arrivent aussi bien de France que de l’international, prêts à révéler tous les secrets de l'agilité. Cette conférence offre un accès privilégié à l'ABC de l'agilité moderne, où l'on débat avec sérieux de l'agilité, du Lean, de la livraison continue, et même de l'approche Beyond Budgeting.

Bref, c'est comme un buffet à volonté en français et anglais, mais pour des esprits agiles qui avancent pas-à-pas vers un but commun !

Avis d'un astronaute Scrum Master : Julien

Je me suis rendu à la Flowcon cette année en tant que Scrum Master à la fois pour découvrir de nouvelles pratiques mais aussi pour rencontrer des gens et prendre de la hauteur sur mon activité.

Avant toute chose, comment ne pas parler de la keynote d’ouverture par Sander Hoogendoorn, CTO chez iBOOD, qui nous fait entrer en matière avec brio ? Speaker expérimenté, il nous parle de la nécessité d'aller au-delà de l’agilité conventionnelle pour dépasser les cadres rigides qui peuvent empêcher les équipes de travailler sereinement.

Cette année la Flowcon a ajouté la catégorie “durable” à ses conférences. Cet ajout arrive dans un contexte climatique compliqué et est bienvenu. J’ai pu assister à deux conférences sur le sujet.

La première, c'est la conférence d’Eric Fourboul sur la géographie des impacts du numérique. Il nous parle d’Analyse de Cycle de Vie et de l’impact qu’on des datacenters sur l'environnement, pas seulement par leur consommation énergétique mais également de par leur construction. Il nous montre également que les rapports d'impact énergétique sont impactés par la géographie : par exemple, un datacenter en France consomme une énergie plus décarbonée qu’en Allemagne. Ainsi le scope d’émission d’une même infrastructure diffère en fonction de sa géolocalisation, ce qui peut nous amener à des transferts de pollution car si les infrastructures sont géolocalisables, le trafic internet lui ne l’est pas... Ainsi un utilisateur d’un pays à énergie décarboné n’aura pas forcément accès à des données provenant de sa localisation et délocalise son impact sans s’en apercevoir. Il nous parle également de l’utilisation massive des ressources abiotiques ou de stress hydrique.

Ensuite, Tristan Nitot nous conte dans sa conférence l’histoire de la loi de Moore, dans laquelle l’évolution des performances matérielles nous a permis de développer des logiciels toujours plus gourmands et de moins en moins optimisés. Pour lui nous devons inverser cette loi de Moore et proposer un matériel plus durable qui n'évoluera que peu et passer plus de temps à optimiser un maximum nos solutions. Celle-ci répondrait uniquement à nos besoins de manière optimisée et permettrait de faire place via cette optimisation à de nouveaux besoins sur des infrastructures similaires.

Pour conclure, ces deux jours m’ont permis de prendre du recul sur ma mission actuelle, d’apprendre de nouvelles choses, de retrouver des camarades agilistes, de faire des rencontres et de débattre. Bref, expérience réussie, à l’année prochaine, d’ici là je m'entraîne à suivre des conférences anglophones, et je laisse soin à l’organisation de prendre en compte les quelques remarques sur la capacité et la respirabilité des salles ainsi que les suggestions d’améliorations proposées par les participants !

Second retour d'un astronaute Scrum Master : Sébastien

En tant que Scrum master confirmé, j’ai participé à ma première conférence agile cette année. J'ai été agréablement surpris par la FlowCon. J’ai particulièrement aimé la conférence de Sébastien Goodwin sur les Cumulative Flow Diagrams (CFD) ainsi que l'atelier de la pizza animé par Benjamin Feireisen et Marion Bialecki.

Durant la conférence sur les diagrammes de flux cumulés, j'ai pris des notes dès que j'ai réalisé que les sujets abordés étaient directement liés à mes défis quotidiens. Les écarts entre les estimations et la réalité du terrain sont des situations courantes auxquelles font face de nombreux chefs d'équipe.

Par exemple, la discordance entre l'annonce d'un achèvement à 90% par un responsable produit et la réalité peut être délicate à gérer, surtout lorsque des délais précis doivent être promis aux clients. Les métriques Kanban comme les CFD sont des outils puissants pour visualiser le flux de travail à travers différentes étapes, permettant ainsi de mieux planifier et prévoir. Ce diagramme nous aide à revenir à la réalité du terrain et à réaligner les attentes de toutes les parties prenantes, tout en minimisant les efforts nécessaires pour convaincre.

En ce qui concerne l’atelier de la pizza animé par Benjamin Feireisen et Marion Bialecki : imaginez-vous, transformés en véritables maîtres de la pizza, jonglant entre la pâte et les garnitures avec une agilité digne des plus grands acrobates culinaires ! Eh bien, c'est exactement l'expérience délirante qu'offre cet atelier.

Il nous a permis de découvrir les principes fondamentaux de Kanban de manière vivante et pratique. Grâce à des activités interactives et engageantes, nous avons exploré les quatre principes et les six pratiques de Kanban, en apprenant notamment l'art de tirer le flux avec efficacité. Ce fut une expérience enrichissante où l'apprentissage s'est mêlé au plaisir, transformant la théorie en action concrète et savoureuse.

En tant que Scrum Master, mon expérience à la FlowCon a été riche en rebondissements ! Plutôt que de me retrouver coincé comme une sardine dans une salle remplie, j'ai opté pour des sujets moins séduisants sur le papier en amphithéâtre, et quelle surprise ! Les conférences en anglais ou français se sont révélées être des joyaux d'inspiration, plus captivantes qu'une série à suspense !

Les ateliers, quant à eux, ont été une véritable bouffée d'air frais, divertissante et enrichissante. En résumé, j'ai débarqué avec des questions et je suis reparti avec un coffre-fort d'idées brillantes, agrémenté de nouvelles questions pour alimenter ma quête incessante d'amélioration continue !

Retour d'une astronaute lead et architecte : Marianne

En tant qu’architecte applicatif/lead développeuse, je suis allée à la Flowcon pour d’un côté améliorer mes connaissances sur l’agilité, et de l’autre pour suivre des conférences plus techniques liées à l’architecture.

La conférence regroupant les deux, c’était L’architecture n’appartient pas aux architectes ! par Fathi Bellahcene de Veepee.

Il explique le fonctionnement de l’équipe (voire des équipes) d’architecture mais aussi des équipes de développement qui sont parties prenantes des décisions techniques les concernant.

Le pôle architecte doit créer une relation de confiance avec les lead devs et sachants des équipes et leur donner de la liberté car, dans leur écosystème, l’architecte est considéré comme une fonction support “Comment puis-je aider ?”.

Le prix de la conférence sans langue de bois revient à Aboubakr Bekkali et Noémie Aung de chez L’Occitane pour Chouette, un problème!. J’ai beaucoup aimé la franchise qu’ils ont eue sur les problématiques quand ils sont arrivés chez L’Occitane avec des équipes en souffrance et sur le parcours difficile pour en sortir. Ils ont expliqué les enjeux et montré les facettes d’une conduite du changement. Ils ont mis en place du Lean, d’abord seuls puis accompagnés d’une coach (comme quoi, l’accompagnement c’est important), et petit à petit les résultats sont apparus.

J’y ai retenu qu'“il faut savoir poser un problème” et que sa résolution peut prendre plusieurs mois, ainsi que "la discipline est la clé du succès".

Par curiosité, je suis allée assister à la conférence de Chloé Girardin Product Marketing Manager dans la vraie vie. Même si je ne suis pas du tout la cible, Chloé, par sa personnalité et sa vision, a su me vendre son métier et m'entraîner dans son quotidien. Sur certains points, cela m’a fait penser à Eleven Labs : la gamification et une culture d’entreprise forte pour créer des liens entre les consultants et fédérer (🦝 Forever).





Je ne vais pas reparler de la conférence d’Eric Fourboul sur la Géographie des impacts environnementaux du numérique - Exemple des datacenters car Julien en a déjà parlé, mais elle met en lumière ces problématiques souvent oubliées dans l’IT.

Pour ma conclusion personnelle, j’ai trouvé ça intéressant en tant que profil technique d’élargir mes connaissances, mais je ne pense pas y retourner : j’y ai pris ce dont j’avais besoin et je n’ai pas la nécessité d’aller plus loin.

Conclusion

Les retours sur la FlowCon reflètent une diversité d'expériences parmi les participants d’Eleven Labs. Nous sommes d’accord sur la bonne qualité des conférences et des ateliers, bien que la prédominance des présentations en anglais soit un point de difficulté pour certain.es d’entre nous. Les contraintes liées à la taille des salles et à la chaleur ont également été soulignées, impactant le confort des participants et leur accès aux sessions. Restant dans l’amélioration continue, même pour un événement, un board était à disposition pour remonter ce genre de points.

Cependant, malgré ces défis logistiques, nous sommes satisfaits des connaissances acquises et des réflexions générées par les conférences, aux débats autour d’un café et aux échanges avec d’autres agilistes. L'opportunité d'explorer de nouveaux horizons et de repartir avec une multitude de questions témoigne de l'impact positif de l'événement sur notre développement professionnel.