Retours sur dotScale 2014

Le lundi 19 mai je suis allée à dotScale, conférence technique qui parle de scalabilité, DevOps et systèmes distribués.

Pour commencer, je voudrais noter que l'endroit choisi par les organisateurs était très sympathique et inhabituel : le théâtre de Paris ! C'est très beau et le son circule bien. Il faut dire qu'il fallait de la place pour 700 spectateurs. Bravo au passage pour toute l'organisation très bien réussie (accueil, nourriture, etc.).

Voici un petit condensé des présentations qui m'ont le plus intéressée.

Laurence Moroney a parlé de boys band. Notamment de One Direction qui a organisé un événement qui a duré 7 heures. Pendant ce temps, toutes les 10 minutes les internautes étaient invités à répondre à une question durant quelques secondes. Le speaker a montré comment gérer la charge sur le serveur qui passe de 0 à 700.000 requêtes en quelques secondes.

Une autre présentation que j'ai apprécié est celle de Mitchell Hashimoto, créateur de Vagrant, Packer, Serf. Il est venu présenter sa dernière création : Consul- un outil permettant de découvrir et de configurer les services de votre infrastructure.

Ensuite, Alison Gianotto a parlé de la sécurité. Elle dit que tout est pire que ce que l’on imaginait. Alison nous donne quelques chiffres marquants, et dit qu'au final, quoi qu'on fasse, on ne pourra pas se protéger contre tous les risques d'attaques. Elle nous conseille de prévoir les pires cas qui pourraient nous arriver, et de savoir ce que l'on ferait si cela arrivait. Trois grands principes sont à retenir pour évaluer les risques : CIA - Confidentiality, Integrity, Availability. Les slides sont disponibles ici.

Enfin, Paul Mockapetris, l'inventeur du DNS, s’interroge sur la nécessité de remplacer celui-ci. Présentation très intéressante avec des slides à venir.

Hacker pledge a également été annoncé par dotScale, une idée sympathique.

Toutes les vidéos seront disponibles ici rapidement.