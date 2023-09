Script ton taff

Parce que l'outil informatique n'est pas réservé qu'aux développeurs, je vous propose un billet de blog qui s'adresse à tous, et qui vous donne quelques pistes afin de gagner en productivité, en supprimant le travail répétitif de vos journées.

Pourquoi cet article ?

Aujourd'hui l'informatique est omniprésente au quotidien, et il est important de bien connaître nos outils de travail et de bien les utiliser pour optimiser nos actions et notre temps.

L'idée de cet article m'est venue d'un constat simple, mon motto en tant que développeur est que

si je peux scripter mon travail, je le fais

En clair, si je peux rendre une chose que je fais souvent "automatisable", alors je prends plus de temps, et je développe un script qui fera le travail à ma place. Je le fais depuis des années, pour tout, et même dans ma vie personnelle. Mes lumières s'éteignent si je sors de mon appartement, la lumière du salon devient rouge si un mail urgent arrive dans ma boite mail, etc...

Un jour, je vois ma femme (qui n'est pas informaticienne) faire des copiers-collers d'un site vers un excel. Je lui demande si elle le fait souvent, et j'apprends qu'elle le fait chaque mois. Conséquence ? Je lui code un petit script d'automatisation. Depuis elle a gagné 1 heure par mois en s'affranchissant de ce travail rébarbatif, et peut travailler sur des sujets plus utiles.

Le constat est donc là, si tout un chacun pouvait supprimer son travail rébarbatif et répétitif en le scriptant, il pourrait passer plus de temps sur des travaux demandant plus de réflexion.

Oui mais je ne suis pas développeur

Alors oui, vous n'êtes pas développeur et vous n'avez pas la chance de vivre avec un développeur, mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire vous-même.

Aujourd'hui il existe plein d'outils faits par des développeurs (fainéants comme moi) pour vous aider à automatiser votre travail.

Excel

Et oui excel fait partie de la liste. Le but est simple : faire plein de calculs à votre place. Ce que je vous conseille c'est d'utiliser Google Sheet, car les formules sont en français (et oui ça aide un peu) et que la documentation est très bien faite.

IFTTT

Le concept est simple, pour un évènement donné sur une de vos applications préférées, vous pouvez interagir avec une autre application. Exemple, pour conserver tous vos tweets dans un Excel c'est ici, utile pour un Community Manager !

Je vous laisse faire un tour sur le Discover.

Zapier

Aussi simple que IFTTT, Zapier permet de faire parler plusieurs API ensemble. Vous pouvez donc lors d'un ajout de tâche dans votre Trello mettre un message dans Slack.

Comme IFTTT le mieux c'est d'aller sur le site ici.

Extensions navigateur

Votre navigateur est votre ami ! Il existe énormément d'extensions qui peuvent vous faire gagner du temps. Un exemple c'est ce scraper qui permet facilement de récupérer dans un excel le contenu d'un site web. Je vous invite à faire un tour sur le Chrome Web Store

Et voilà vous êtes un développeur !

Et si je suis développeur ?

Bien sûr, quand on est développeur on peut aller plus loin. Pour ma part j'utilise beaucoup les Google Script que l'on peut utiliser dans Google Drive.

Cela vous permet de créer des petits scripts simples (ou pas) qui vous permettent de créer des interactions avec des API extérieures, des données utilisateurs etc...

Vous pouvez aussi faire vos propres extensions Chrome en suivant le guide. Cela vous permet de faire ce que vous voulez et même de le partager après.

Et bien sûr, vous pouvez créer des applications plus compliquées dans le langage que vous voulez.

Je vous invite aussi à parler avec vos proches de leurs besoins. Qui sait, vous allez peut-être les aider à devenir plus productifs au travail.

Conclusion

Dans ce monde de plus en plus informatisé, tout le monde devrait penser à rendre plus automatique son travail répétitif et rébarbatif. Nous ne sommes pas tous développeurs mais avec un peu de logique et des applications extérieures on peut très vite réaliser des petits scripts sympa.

Si cet article vous a plu et que vous avez des exemples d'outils, de scripts, ou même un problème à résoudre n'hésitez pas à commenter, peut-être que la solution intéressera quelqu'un d'autre.