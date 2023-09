Cela fait maintenant plus de 6 mois que Symfony 4 est sorti (30 novembre 2017). Le principal changement de Symfony 4 est sans aucun doute la manière d'initialiser un projet mais aussi d'ajouter des fonctionnalités.

⚠️ N'oubliez pas que Symfony 4 requiert maintenant PHP 7.1.3 minimum !

Flex

Cette nouvelle manière d'initialiser un projet Symfony utilise un nouvel outil nommé Flex. Flex est un plugin composer destiné à aider le développeur à créer des applications Symfony.

ℹ️ C'est pourquoi il remplace naturellement la Symfony standard edition mais aussi l'installeur Symfony.

Pour ce faire Flex utilise des recipes (ɹɛ.sɪ.piz). Une recipe est un fichier manifest.json qui contient différentes actions à effectuer durant l'installation d'un composant logiciel. Il permet entre autres de créer des dossiers, copier des fichiers de configuration, ajouter des variables d'environnement (.env) etc... Pour la liste complète des actions, je vous laisse consulter la documentation.

Les recipes sont stockées dans deux repository :

main recipes repository qui regroupe les recipes de haute qualité. Repository par défaut de Flex.

qui regroupe les de haute qualité. Repository par défaut de Flex. contrib recipes repository qui regroupe les recipes créé par la communauté, Flex demandera votre permission avant l'installation de ces recipes .

ℹ️ On voit également l'apparition du site symfony.sh qui permet de trouver des recipes .

Utilisation

Ok, nous allons maintenant voir comment initialiser un projet Symfony 4 avec Flex.

$ composer create-project symfony/website-skeleton my-project

ℹ️ La recipe symfony/skeleton est également disponible si vous souhaitez initialiser un projet plus léger. En effet elle ne requiert que : symfony/console

symfony/flex

symfony/framework-bundle

symfony/lts

symfony/yaml

Normalement Flex vous aura créé la structure de dossier suivante.

assets les fichiers ressources statics (image, js, css, ...) bin les executables (console, phpunit, ...) config les fichiers de configuration de l'application public les fichiers disponibles en web (front controller index.php) src les fichiers sources de l'application templates les fichiers de templating (twig, html, ...) tests les fichiers de tests translations les fichiers de traduction var les fichiers temporaires (cache, logs, upload, ...) vendor les fichiers des librairies tièrces

Pour avoir votre première page fonctionnelle :

crée le template dans le fichier my-project/templates/index.html.twig

{% extends 'base.html.twig' %} {% block body %} Bienvenue {% endblock %}

crée le controller dans le fichier my-project/src/Controller/DefaultController.php

<?php namespace App \ Controller ; use Symfony \ Bundle \ FrameworkBundle \ Controller \ Controller ; use Symfony \ Component \ Routing \ Annotation \ Route ; class DefaultController extends Controller { /** * @Route ("/", name="index") */ public function index ( ) { return $this ->render( 'index.html.twig' ); } }

Attention, le nom des contrôleurs n'est plus suffixé de Action

Mais où sont les bundles ?

La bonne nouvelle c'est que vous n'êtes plus obligés d'avoir de bundle dans le dossier src (AppBundle). La mauvaise nouvelle c'est... heu... Ha non il n'y en a pas ! Le seul changement concernant les bundles c'est qu'il faut maintenant les enregistrer dans le fichier config/bundles.php .

<?php return [ // ... Symfony\Bundle\FrameworkBundle\FrameworkBundle::class => [ 'all' => true ], Symfony\Bundle\WebServerBundle\WebServerBundle::class => [ 'dev' => true ], // ... ];

Conclusion

Avant Symfony 4 nous avions plusieurs choix :

Utiliser une distribution Symfony (standard, cmf-standard, rest ...) et/ou un microkernel .

Solution prête à l'emploi (ORM, swiftmailer, twig, ...). Mais pouvant embarquer des fonctionnalités non voulues (obligation de changer/désactiver).

Utiliser les composants de symfony comme des librairies tierces et/ou utilisation de Silex

Solution plus légère. Requiert une bonne connaissance des composants et librairies pour pouvoir initialiser le tout avec du cache, de la configuration.

Symfony 4 a donc été retravaillé afin que l'installation n'embarque plus de superflu. Il facilite l'ajout des fonctionnalités dont vous avez besoin selon le cycle de vie de votre projet.

Pour finir, voici mon top 3 parmi les changements de Symfony 4.0 :

Nouvelle structure de dossier.

Le LockHandler a disparu en faveur de Symfony\Component\Lock\Store\FlockStore / Symfony\Component\Lock\Store\FlockStore\SemaphoreStore

a disparu en faveur de / Le composant ClassLoader a disparu en faveur de l'autoload de composer.