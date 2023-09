SymfonyCon 2015 : THE Birthday Party

Pour la troisième édition de la SymfonyCon (conférence internationale sur Symfony), SensioLabs a fait les choses en grand aux Folies Bergère à Paris, la ville natale de Symfony. Les conférences ont eu lieu pendant deux jours en deux tracks.

1ère journée pleine d’émotions

L’ouverture des conférences débute par le discours de @fabpot, qui va retracer le chemin parcouru depuis la première version du framework jusqu'à la sortie très récente de Symfony 3. En effet, le projet a 10 ans, 10 ans de commits, PRs, merges, tags, releases… mais également une communauté unie pour l’amour de Symfony.

https://twitter.com/piaf/status/672343739986272256

Dig in Security with Symfony

La première présentation commence avec @Saro0h qui vient à la rescousse des plus fébriles sur la sécurité pour démystifier un des composants les plus craints et redoutés. Les principes d'authentification et d’autorisation sont clairs et très bien expliqués. Les points les plus intéressants à retenir sont la suppression des ACL, le nouveau composant LDAP et surtout le teasing sur le composant Guard Authentication. Tout cela est disponible depuis la version 2.8. Retrouvez les slides ici.

The Twelve-Factor App

La présentation commence avec une jolie métaphore sur "le pont" qui représente le chemin parcouru depuis les déploiements en FTP jusqu'au simple "git push heroku". La seconde partie présente le manifeste "The Twelve-Factor App" écrit par Heroku et présenté par @dzuelke qui explique un plan d'action pour résoudre les problèmes couramment rencontrés lors de déploiement et de maintenabilité d'un projet.

Symfony routing under the hood

Après l'exploration du composant de sécurité, @dbu nous plonge dans celui du Routing. La présentation montre une vue d'ensemble sur le mécanisme du composant, des conseils toujours bons à prendre et des cas pratiques d'utilisation de Bundles liés au Routing. Retrouvez les slides ici.

Doctrine 2: To Use or Not to Use

@beberlei présente Doctrine d'un point de vue honnête avec de bons conseils sur son utilisation et également dans quels cas l'éviter ou le contourner :

Choosing Doctrine does not require you to go all in

En effet, Doctrine est très bon pour faire du CRUD, gère assez bien les associations, le lazy loading… cependant n’est pas fait pour de l’analytique ni pour de la statistique. Retrouvez les slides ici.

La tête dans les nuages avec des astronautes !

Après l'effort, le réconfort ! SensioLabs a organisé une super soirée sur le thème du jeu... Wilson a relevé le défi !

https://twitter.com/Eleven_Labs/status/672501912726544384

2ème journée plus technique

Guard Authentication

Le choc de la simplification on l'attendait, @weaverryan l'a fait. Désormais, on peut gérer l'authentification avec seulement un fichier. Les différents cas d'utilisation les plus communs sont montrés avec une simplicité déconcertante. Il ne reste plus qu'à l'essayer puis l'adopter. Retrouvez les slides ici.

Matters of State

@kriswallsmith nous présente comment dans un future proche (il planche actuellement sur cette feature) dispatcher nos événements de manière plus simple et ainsi créer une application plus maintenable et testable. Retrouvez les slides ici.

https://twitter.com/andreiabohner/status/672725735283535872

$letsPlay = new GameShow()

Un petit moment de répit avec @jmikola et @weaverryan

https://twitter.com/symfonycon/status/672757482847096832

New Symfony Tips and Tricks

@javiereguiluz nous fait découvrir des astuces sur Symfony et son écosystème, collectées auprès de la communauté. Ces petites pépites souvent très peu documentées nous permettent d’améliorer grandement notre quotidien. A lire sans modération : retrouvez les slides ici.

Symfony2 Form: Do’s and Don’ts

Sur la même lancée, @webmozart nous présente les nouveautés et quelques features méconnues sur les composants Form et Validation. On retrouve également ses conseils et bonnes pratiques à utiliser. Retrouvez les slides ici.

Conclusion de ces deux jours

L'ambiance était au rendez-vous, les lieux également cependant, petit bémol pour l'accès à la deuxième salle le premier jour. Pour la première journée, les présentations étaient un peu light techniquement, c'était surtout un balayage de Symfony plus ou moins approfondi qui s'adressait aux plus novices. La deuxième journée se rattrape avec des conférences plus techniques, offrant des conseils intéressants et des nouveautés qui donnent envie d'aller plus loin.

Bonus

https://twitter.com/Eleven_Labs/status/672775123116625920