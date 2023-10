API versioning et rétrocompatibilité avec Symfony

Comme constaté précédemment, l'interface des fichiers de changements est assez simple. En effet, nous allons avoir principalement besoin de deux méthodes supports() et apply() .

Ajoutons donc cette interface :

<?php namespace Acme \ VersionChanges ; interface VersionChangesInterface { /** * Apply version changes for current request. * * @param array $data * * @return array */ public function apply ( array $data ) ; /** * Returns if this version changes is supported for current request. * * @param array $data * * @return bool */ public function supports ( array $data ) ; }

Ajout de la classe abstraite

Cette interface sera implémentée par la classe abstraite qui étendra de nos fichiers de versions.

Celle-ci va principalement nous permettre d'abstraire l'injection des différents services dans les fichiers de changements de version.

Ajoutons donc la classe abstraite Acme\VersionChanges\AbstractVersionChanges :

<?php namespace Acme \ VersionChanges ; use Symfony \ Component \ HttpFoundation \ RequestStack ; abstract class AbstractVersionChanges implements VersionChangesInterface { /** * RequestStack */ protected $requestStack ; /** * Constructor. * * @param RequestStack $requestStack */ public function __construct ( RequestStack $requestStack ) { $this ->requestStack = $requestStack ; } /** * @return Request */ public function getRequest ( ) { return $this ->requestStack->getCurrentRequest(); } }

Souvenez-vous, notre service ChangesFactory qui instancie ces classes de changements injecte le service RequestStack , c'est précisément à cet endroit que nous en avons besoin.

Ajout d'une classe de changements de version (exemple)

Nous allons maintenant pouvoir ajouter une classe de changements de version.

Imaginons donc que nous ajoutons la classe Acme\VersionChanges\Version101.php qui permettra la retrocompatibilité sur la version 1.0.1 de notre API.

Par exemple, celle-ci aura pour objectif de supprimer les entrées de type taxonomy des réponses de notre API car il s'agit d'une fonctionnalité active uniquement depuis la version 1.0.2 .

Créons donc le fichier de changement suivant :

<?php namespace Acme \ VersionChanges ; class VersionChanges101 extends AbstractVersionChanges { /** * { @inheritdoc } */ public function apply ( array $data ) { foreach ( $data [ 'results' ] as $key => $result ) { if ( 'taxonomy' == $result [ 'type' ]) { unset ( $data [ 'results' ][ $key ]); } } return $data ; } /** * { @inheritdoc } */ public function supports ( array $data ) { return isset ( $data [ 'results' ]) && array_search( 'taxonomy' , array_column( $data [ 'results' ], 'type' )); } }

Dans cet exemple, nous avons la méthode supports() qui vérifie que des contenus de type taxonomy sont bien présents dans la réponse de cette requête et qu'ils doivent donc être supprimés. C'est ensuite la méthode apply() qui s'occupe de supprimer les contenus et de retourner les données mises à jour.

En fonction des cas, ces fichiers peuvent se complexifier mais généralement, ils restent simple et rapide à implémenter par les développeurs lors de l'ajout de fonctionnalités présentant des cas de cassage de compatibilité (breaking changes).

Prochaine étape

Nous en avons terminé pour l'implémentation, il est temps de tester celle-ci dans la dernière étape.