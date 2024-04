• 5mn • Jawad Elhaouchi

Cette année, Eleven Labs était Sponsor Gold du Forum PHP, et l’AFUP nous attendait au Beffroi de Montrouge. Au programme : un bon nombre de conférences techniques, des retours d’expériences et pas mal de PSR (pour notre plus grand plaisir :)). Mais aussi un tournoi de ping-pong organisé par Sensio, la (déjà) mythique borne d’arcade par Eleven Labs et en dessert une petite barbe à Papa de chez JoliCode !