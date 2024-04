Ajouter des tests de non régression visuelle (et plus encore !) sur Storybook avec Chromatic

Conclusion

Eh bien ce tuto était un gros morceau !

On a installé un projet avec Storybook et Chromatic, configuré et installé Chromatic en CI, réalisé toutes sortes de tests de non régression visuelle et d'interactions... J'espère que toutes ces étapes vous ont permis de mieux comprendre les avantages (et les défauts !) de Chromatic, et comment cet outil peut vous aider à être plus confiant à chaque nouvelle feature implémentée sur vos projets.