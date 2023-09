Construire et structurer une API GraphQL en Go

GraphQL est disponible depuis maintenant presque 2 ans et les applications qui l'utilisent se font toujours assez rare. Pourtant, cette implémentation proposée par Facebook offre de nombreuses possibilités que ne permet pas une API REST.

L'objectif de cet article n'est pas de vous expliquer ce qu'est GraphQL, la documentation située à l'adresse http://graphql.org/learn l'explique déjà très bien !

Je me suis donc intéressé à construire une API GraphQL, et tant qu'à avoir une API performante, j'ai choisi le langage Go pour la développer, à l'aide de la librairie graphql-go (https://github.com/graphql-go/graphql).

La première chose (et pas des moindres) à prendre en compte lorsque l'on souhaite développer une application est la structure de celle-ci.

En effet, notre API va être amenée à évoluer, nous allons avoir de plus en plus d'éléments à fournir à nos applications et peut-être allons-nous souhaiter ajouter des composants (pour sécuriser notre API, pour logger des informations, pour limiter le nombre de requêtes, etc ...).

Ainsi, voici l'arborescence que je vous propose pour notre API :

Nous retrouvons ici :

Enfin, nous retrouvons bien sûr à la racine main.go qui est le point d'entrée de notre API. Nous allons d'ailleurs commencer dès maintenant à construire notre API !

Pour construire notre API, nous allons avoir besoin dans un premier temps d'importer le package "net/http" (car notre API GraphQL va être distribuée en HTTP) ainsi que les librairies graphql-go :

Vous remarquerez ici qu'il nous manque la variable httpHandler , qui sera en fait le handler HTTP GraphQL qui sera exécuté pour chaque requête sur "/". Aussi, nous précisons ici que nous allons écouter sur le port 8383, libre à vous de mettre celui que vous souhaitez.

Notre httpHandler va avoir besoin d'un schéma dans lequel nous allons spécifier deux points d'entrée : un pour les requêtes et un second pour les mutations :

schemaConfig := graphql.SchemaConfig{ Query: graphql.NewObject(graphql.ObjectConfig{ Name: "RootQuery" , Fields: queries.GetRootFields(), }), Mutation: graphql.NewObject(graphql.ObjectConfig{ Name: "RootMutation" , Fields: mutations.GetRootFields(), }), } schema, err := graphql.NewSchema(schemaConfig) if err != nil { log.Fatalf( "Failed to create new schema, error: %v" , err) } httpHandler := handler.New(&handler.Config{ Schema: &schema })

Dans le cas ou vous n'avez aucune modifications de données mais uniquement des requêtes de sélection, vous pouvez bien sûr supprimer la section concernant les mutations.

Ici, il nous manque queries.GetRootFields() ainsi que mutations.GetRootFields() . Ces méthodes vont nous permettre de définir toutes les queries et mutations que nous allons définir par la suite.

Plutôt que d'alourdir le fichier main.go , j'ai choisi de les déposer sous queries/queries.go et mutations/mutations.go .

Avant de commencer à écrire notre première requête, nous devons définir notre modèles de données.

Dans cet article, nous allons partir sur des données utilisateur ("user") avec un identifiant, un prénom et un nom. Cela donne nous pour notre fichier types/user.go :

// UserType is the GraphQL schema for the user type.

package types import ( "github.com/graphql-go/graphql" ) // User type definition. type User struct { ID int `db: "id" json: "id" ` Firstname string `db: "firstname" json: "firstname" ` Lastname string `db: "lastname" json: "lastname" ` } // UserType is the GraphQL schema for the user type. var UserType = graphql.NewObject(graphql.ObjectConfig{ Name: "User" , Fields: graphql.Fields{ "id" : &graphql.Field{Type: graphql.Int}, "firstname" : &graphql.Field{Type: graphql.String}, "lastname" : &graphql.Field{Type: graphql.String}, }, })

Nous avons ici définis deux choses :

À l'aide de ce modèle de données, nous sommes maintenant prêts à construire notre première requête GraphQL !

Commençons par éditer le fichier queries/queries.go afin d'ajouter une requête user qui sera chargée de retourner nos données utilisateur :

// GetRootFields returns all the available queries.

package queries import ( "github.com/graphql-go/graphql" ) // GetRootFields returns all the available queries. func GetRootFields() graphql.Fields { return graphql.Fields{ "user" : GetUserQuery(), } }

Nous avons donc ajoutés un nouveau champ à notre requête principale écrite précédemment (RootQuery) nommé user et qui fera appel à la fonction GetUserQuery() .

Nous allons maintenant définir cette fonction et son comportement dans un fichier dédié sous queries/user.go :

// GetUserQuery returns the queries available against user type.

package queries import ( "../types" "github.com/graphql-go/graphql" ) // GetUserQuery returns the queries available against user type. func GetUserQuery() *graphql.Field { return &graphql.Field{ Type : graphql.NewList(types.UserType), Resolve : func(params graphql.ResolveParams) ( interface {}, error) { var users []types.User // ... Implémenter la logique de base de données ici return users, nil }, } }

Notre première requête est prête : nous allons utiliser le type de données UserType , il ne vous reste plus qu'à implémenter la logique de retour de vos données !

Vous pouvez à cet endroit faire un appel à tout outil de stockage de vos données : bases de données relationnelles ou non, SQL ou non, fichier, mémoire, tout est envisageable.

Imaginons maintenant que vous ayez des roles (pour gérer des accès à certaines ressources) associés à vos utilisateurs.

Vous pouvez également demander à votre API de retourner ceux-ci. Pour cela, nous allons commencer par implémenter une nouvelle structure Role ainsi qu'un nouveau type RoleType pour GraphQL.

Créez donc le fichier types/role.go avec le code suivant :

// RoleType is the GraphQL schema for the user type.

package types import ( "github.com/graphql-go/graphql" ) // Role type definition. type Role struct { ID int `db: "id" json: "id" ` Name string `db: "name" json: "name" ` } // RoleType is the GraphQL schema for the user type. var RoleType = graphql.NewObject(graphql.ObjectConfig{ Name: "Role" , Fields: graphql.Fields{ "id" : &graphql.Field{Type: graphql.Int}, "name" : &graphql.Field{Type: graphql.String}, }, })

Voilà qui est fait. Il faut maintenant que nous spécifions à notre UserType qu'il est possible d'obtenir les roles de l'utilisateur.

Pour cela, éditez le fichier types/user.go et ajoutez une nouvelle section graphql.Field vers votre RoleType :

// Implement logic to retrieve user associated roles from user id here.

var UserType = graphql.NewObject(graphql.ObjectConfig{ Name: "User" , Fields: graphql.Fields{ // ... already defined fields "roles" : &graphql.Field{ Type: graphql.NewList(RoleType), Resolve: func(params graphql.ResolveParams) (interface{}, error) { var roles []Role // userID := params.Source.(User).ID // Implement logic to retrieve user associated roles from user id here. return roles, nil }, }, }, })

Notez ici que le Type spécifié est un graphql.NewList(RoleType) car nous allons retourner une liste de roles et non pas un seul role.

Pour effectuer votre requête, vous pouvez utiliser params.Source pour obtenir les informations de l'élément principal (ici, l'utilisateur) et ainsi obtenir vos données liées à cet utilisateur.

Enfin, ce qui est intéressant ici est que le requêtage de données (roles) sera effectué uniquement si le client effectuant la requête GraphQL demande à obtenir les roles.

À partir de là, vous pouvez donc intéroger votre API avec la requête suivante :

Bien entendu, uniquement les champs demandés dans la requête vous seront retournés, c'est le principe.

GraphQL offre bien sûr des possibilités intéressantes au niveau des requêtes avec notamment des aliases, variables et fragments qui ne sont pas l'objectif de cet article mais je vous invite à faire un tour dans la documentation, ça se comprend très simplement facilement :

Côté mutations, le fonctionnement est identique aux requêtes. Nous allons donc créer notre première mutation et vous allez voir que ça ressemble beaucoup aux queries.

Créez le fichier "mutations/mutations.go" et spécifions notre RootMutation avec notre fonction GetRootFields() :

// GetRootFields returns all the available mutations.

package mutations import ( "github.com/graphql-go/graphql" ) // GetRootFields returns all the available mutations. func GetRootFields() graphql.Fields { return graphql.Fields{ "createUser" : GetCreateUserMutation(), } }

Ici, nous allons créer une mutation pour ajouter un nouvel utilisateur dans notre base de données.

Déclarons donc maintenant la fonction GetCreateUserMutation() dans le fichier mutations/user.go :

// Add your user in database here

// GetCreateUserMutation creates a new user and returns it.

package mutations import ( "../types" "github.com/graphql-go/graphql" ) // GetCreateUserMutation creates a new user and returns it. func GetCreateUserMutation() *graphql.Field { return &graphql.Field{ Type: types.UserType, Args: graphql.FieldConfigArgument{ "firstname" : &graphql.ArgumentConfig{ Type: graphql.NewNonNull(graphql.String), }, "lastname" : &graphql.ArgumentConfig{ Type: graphql.NewNonNull(graphql.String), }, }, Resolve: func(params graphql.ResolveParams) (interface{}, error) { user := &types.User{ Firstname: params.Args[ "firstname" ].(string), Lastname: params.Args[ "lastname" ].(string), } // Add your user in database here return user, nil }, } }

Votre mutation est prête à être utilisée !

Comme vous pouvez le remarquer, nous avons ici ajoutés une section Args qui nous permet de définir des arguments à notre fonction, par exemple : createUser(firstname: "John", lastname: "Snow") .

Il est ensuite possible de tester votre API en effectuant la requête HTTP suivante :

Vous pouvez bien sûr choisir d'obtenir en retour uniquement l'identifiant de l'utilisateur nouvellement créé.

La plupart de vos APIs ne sont certainement pas publiques, il vous faut donc y ajouter un composant de sécurité, et c'est ce que nous allons faire ici en intégrant une authentification JWT (https://jwt.io/).

Nous allons utiliser la librairie dgrijalva/jwt-go (https://github.com/dgrijalva/jwt-go) afin de simplifier l'intégration de JWT dans notre application.

Ajoutez simplement dans votre fichier security/security.go le contenu suivant :