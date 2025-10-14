La Clean Architecture appliquée à un projet Symfony

Apache Iceberg pour une architecture lakehouse sur AWS
Ce guide présente Apache Iceberg, un format de table moderne pour les données volumineuses, la gestion des versions et des performances optimisées.
Alors que la Clean Architecture a plus le vent en poupe que jamais ces dernières années, j'ai moi-même passé beaucoup de temps à chercher des ressources en PHP, voire en Symfony (mon Framework de coeur), pour découvrir plus facilement cette philosophie.
Disclaimer
Et voilà la raison pour laquelle j'écris ce tutoriel aujourd'hui, un tutoriel que j'aurais aimé trouver quand j'ai commencé à apprendre les fondements de la Clean, un tutoriel qui:
Si nous sommes alignés sur ces points, et que c'est aussi ce que vous recherchez, alors vous êtes au bon endroit !
Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais préciser le périmètre de mon approche de la Clean Architecture, en éliminant ce qui pour moi ne rentre pas dans la philosophie de la Clean.
À mon sens, la Clean Archi, ce n'est pas:
Il peut exister autant d'applications de la Clean Architecture qu'il existe d'équipes de développeurs. Mais le point commun entre ces équipes sera le suivant: un système de couches qui protègent le métier et ses objets en son centre, découplés des implémentations techniques qui gravitent autour.
Je vais malgré tout essayer de donner une vision la plus universelle possible de la Clean, qui corresponde le plus possible à la réalité. Mais si certains de mes choix ne vous plaisent pas, n'oubliez pas que vous êtes libres d'adapter mes propositions à votre vision.
Tip
Pour suivre ce tutoriel, il est préférable a minima d'avoir déjà entendu parler de la Clean Architecture, et de s'y être un peu intéressé. Au cours des différentes étapes, j'essaierai malgré tout d'expliquer tous mes choix, et les concepts associés.
Sinon, ce tutoriel s'adresse en particulier aux développeurs PHP qui ont déjà travaillé avec Symfony, mais le code présenté restera très simple à comprendre.
On est tout bon ? Alors c'est parti !
