Tous nos articles autour des méthodologies agiles

Nous partageons très régulièrement sur ce blog notre expertise technique autour du développement et de l’architecture web et mobile. Aujourd’hui, j’aimerais aborder un autre sujet, tout aussi important : notre expertise méthodologique.

Prêt pour le niveau suivant ? Si vous « masterisez » les principes de base, il est maintenant temps de se pencher sur des versions plus évoluées, qui vous permettront notamment d’aborder des situations différentes et récolter des informations parfois plus pertinentes.

Quelle est la méthode agile la plus utilisée ?

Scrum est le framework agile le plus populaire en 2023. Il est utilisé par les entreprises à la fois comme méthode agile unique mais également comme méthode agile hybride. Son principe de découpage en sprint courts, généralement de 2 semaines, permet d’arriver rapidement à une première version du produit viable. Chaque sprint est validé au fur et à mesure par le client, ce qui permet de continuer à travailler sur des bases solides ; les sprints suivants permettant d’enrichir ce premier socle. Le processus est donc nettement plus productif. Chez Eleven Labs, nous travaillons principalement avec la méthodologie agile Scrum et accompagnons nos clients dans le pilotage de leur produits digitaux, dans la formation des équipes à la méthodologie agile Scrum ou encore dans du coaching agile.